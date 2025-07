Ieri è stata una giiornata di fuoco per Starlink, il sistema di internet via satelliti a bassa quota messo in opera da SpaceX di Elon Musk. Gli utenti di Starlink hanno segnalato di non essere riusciti a connettersi al servizio Internet satellitare di SpaceX per alcune ore nel pomeriggio di giovedì, prima che il servizio fosse finalmente ripristinato. Interruzioni diffuse di Starlink, come quelle che abbiamo segnalato nel 2022 e nel 2023, sono state rare e questa sembra essere la prima nel 2025.

L’interruzione è iniziata intorno alle 15:15 ET, con gli utenti che hanno ricevuto messaggi di errore che indicavano “nessun upstream funzionante”. Starlink ha pubblicato un messaggio su X alle 16:05 ET: “Starlink sta attualmente subendo un’interruzione di rete e stiamo attivamente implementando una soluzione. Apprezziamo la vostra pazienza, vi terremo aggiornati non appena il problema sarà risolto”.

Starlink is currently in a network outage and we are actively implementing a solution. We appreciate your patience, we’ll share an update once this issue is resolved. — Starlink (@Starlink) July 24, 2025

Alle 18:23 ET, il vicepresidente dell’ingegneria di Starlink, Michael Nicolls, ha seguito con un messaggio in cui diceva che dopo un’interruzione di 2,5 ore, la rete era “quasi completamente ripristinata”. “L’interruzione è stata causata da un guasto dei servizi software interni chiave che gestiscono la rete centrale”, scrive Nicolls, senza entrare nei dettagli.

Starlink has now mostly recovered from the network outage, which lasted approximately 2.5 hours. The outage was due to failure of key internal software services that operate the core network. We apologize for the temporary disruption in our service; we are deeply committed to… https://t.co/ffFYM1Z7tD — Michael Nicolls (@michaelnicollsx) July 24, 2025

Secondo The Kyiv Independent, l’interruzione ha colpito le truppe ucraine che fanno affidamento sui terminali Starlink, citando un messaggio Telegram dell’esercito che afferma che Starlink è fuori uso su tutto il fronte. L’esercito ora afferma che le sue connessioni sono tornate online dopo essere state interrotte per circa 150 minuti, “il periodo più lungo della guerra”.Ricordiamo che le piattaforme Starlink sono essenziali per l’utilizzo di molti droni sofisticati.

T-Mobile ha appena aperto ieri a tutti il suo servizio di messaggistica T-Satellite basato su Starlink, ma non abbiamo visto alcun aggiornamento sul suo funzionamento. Durante l’interruzione, i tracker di connettività globale di NetBlocks hanno segnalato che la connettività complessiva di Starlink è scesa al “16% dei livelli normali”.

Ovviamente tutto questo pone dei dubbi sulla robustezza del network Starlink e, soprattutto, sulla capacità di resistere a bug o attacchi hacker.