Stangata BCE: tagliato il credito a imprese e Stati. E l’oro crolla di 160 miliardi

La Banca Centrale Europea ha premuto l’acceleratore sul Quantitative Tightening (QT). Nel secondo trimestre del 2026, Francoforte ha cancellato ben 149 miliardi di euro di attività finanziarie. Dal picco del 2022, la BCE ha letteralmente dimezzato il suo bilancio, eliminando 3.700 miliardi di euro di liquidità.

Questa mossa rappresenta un durissimo taglio del credito. Il messaggio è chiaro: l’era dei soldi facili è finita, e le conseguenze economiche pratiche per imprese e governi si faranno sentire presto. ecco il grafico degli attivi della BCE:

La ritirata della BCE dal mercato dei titoli

La BCE ha condotto per anni il Quantitative Easing (QE) attraverso due canali:

l’acquisto di obbligazioni (soprattutto titoli di Stato);

i maxi-prestiti agevolati alle banche.

Nel 2022 questo immenso serbatoio aveva raggiunto i 7.160 miliardi di euro.

Oggi la situazione si è ribaltata. Francoforte ha spento le stampanti e sta applicando una cura da cavallo all’economia europea. I numeri mostrano un crollo verticale delle attività in pancia alla banca centrale.

Prestiti alle banche: Azzerati al 99%. Sono passati dal picco di 2.200 miliardi a soli 25 miliardi di euro attuali. La BCE ha reso i tassi d’interesse di questi prestiti così costosi che le banche commerciali sono state costrette a restituire tutto.

Azzerati al 99%. Sono passati dal picco di 2.200 miliardi a soli 25 miliardi di euro attuali. La BCE ha reso i tassi d’interesse di questi prestiti così costosi che le banche commerciali sono state costrette a restituire tutto. Titoli di Stato e Bond societari: Tagliati del 31%. La BCE ha ridotto i titoli in portafoglio da 4.960 miliardi a 3.440 miliardi di euro. Quando un’obbligazione scade, Francoforte non la rinnova. In poche parole, la BCE è uscita dal mercato dei titoli pubblici.

Questo grafico di Wolfstreet mostra chiaramento quanto sia impattante questo calo.

Il confronto dei bilanci (Dati in trilioni di euro)

Fase di Bilancio Picco (Metà 2022) Situazione Attuale (Q2 2026) Variazione Percentuale Prestiti agevolati €2,20 Trilioni €0,02 Trilioni -99% Bond e Titoli di Stato €4,96 Trilioni €3,44 Trilioni -31% Totale Attività QE €7,16 Trilioni €3,47 Trilioni -52%

Il giallo dell’oro: svalutazione da 160 miliardi

Il bilancio complessivo della BCE non contiene solo titoli, ma anche parte delle riserve d’oro dei Paesi membri (la fetta più grande appartiene alla Bundesbank tedesca). Per via delle regole contabili, la BCE aggiorna il valore dell’oro ai prezzi di mercato alla fine di ogni trimestre.

Dopo una corsa al rialzo durata anni, nel secondo trimestre del 2026 il prezzo dell’oro in euro è sceso. La BCE ha dovuto registrare una massiccia svalutazione “su carta” di ben 160 miliardi di euro. Nel trimestre precedente aveva registrato un segno più di 113 miliardi.

Sommando il taglio dei titoli (-149 miliardi) e la svalutazione dell’oro (-160 miliardi), le attività totali della BCE sono calate di 270 miliardi di euro in soli tre mesi, scendendo a quota 5.980 miliardi. È importante ricordare che la variazione dell’oro è solo un aggiustamento contabile: la BCE non ha venduto un solo grammo del suo metallo prezioso.

Tassi in rialzo e l’ombra del credit crunch

Oltre a tagliare la liquidità, la BCE ha alzato i tassi d’interesse di 25 punti base a giugno, portandoli al 2,25%. Le stime d’inflazione per la fine del 2026 sono state riviste al rialzo al 3%.

Le ricadute economiche pratiche di questa strategia sono pesanti. Se la banca centrale smette di comprare titoli di Stato, i governi europei (soprattutto quelli molto indebitati come l’Italia) devono trovare altri acquirenti sul mercato privato. Per convincere gli investitori, lo Stato dovrà offrire rendimenti più alti, aumentando la spesa per interessi che grava sulle tasche dei contribuenti.

Inoltre, il crollo dei prestiti BCE alle banche riduce la liquidità in circolazione. Le banche commerciali diventano più prudenti e applicano criteri più severi per concedere mutui a famiglie e finanziamenti alle imprese. Il rischio concreto è una forte frenata degli investimenti e dei consumi, ma questo non sembra interessare alla BCE.

Il confronto globale: USA e Giappone alla finestra

Mentre la BCE taglia il proprio bilancio senza sosta, le altre banche centrali si muovono con dinamiche diverse. Negli Stati Uniti, la Federal Reserve mostra forti divisioni interne. La fazione contraria al QT teme problemi di liquidità sul mercato dei pronti contro termine (repo) e ha spinto la Fed a reiniettare temporaneamente 189 miliardi di dollari nel sistema.

In Giappone, la Bank of Japan ha iniziato il suo QT in ritardo, ma ora vende persino i fondi azionari (ETF). Tuttavia, i tassi giapponesi restano fermi all’1%, un livello troppo basso per difendere lo yen dal collasso.

L’esperienza europea dimostra che è possibile dimezzare il bilancio di una banca centrale senza provocare un blocco immediato dei mercati finanziari. Resta da vedere quanto a lungo l’economia reale dei Paesi della zona euro riuscirà a sopportare questa prolungata stretta creditizia senza andare seccamente in recessione.