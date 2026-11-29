La scommessa di Pedro Sánchez si è infranta contro un’affluenza vicina all’80%. Come anticipato dalla maggioranza dei sondaggi, lo spoglio delle elezioni generali spagnole del 29 novembre certifica il ribaltamento politico di Madrid: il blocco formato dal Partido Popular (PP) e da Vox supera stabilmente la soglia dei 176 seggi necessari per la maggioranza assoluta al Congresso.

Tra il 56% e il 59,4% delle schede scrutinate, secondo le dirette di elDiario.es e laSexta, l’asse conservatore oscilla tra 185 e 186 scranni con il 70% dei seggi scrutinati. Alberto Núñez Feijóo vede spalancarsi le porte della Moncloa, forte anche di una maggioranza blindata al Senato, dove il PP tocca già 104 eletti nelle prime fasi dello spoglio, a cui vanno aggiunti i 23 senatori di nomina regionale e i 5 di Vox.

Eppure i numeri raccontano una verità scomoda per i due partiti storici. A vincere non è il vecchio bipartitismo moderato, ma una decisa virata a destra degli elettori.

Arretrano PP e PSOE, vola Vox: la nuova mappa del Congresso

Mentre i popolari cedono tre seggi rispetto al 2023 e il PSOE arretra tra i 118 e i 117 deputati (-4), il vero protagonista della serata è Santiago Abascal. Vox sale a 50 seggi, guadagnandone 17 in un colpo solo e sfiorando il 16% dei voti. Un salto che renderà impossibile per Feijóo formare un esecutivo senza riconoscere peso politico reale all’alleato sovranista.

Alla sinistra dei socialisti, intanto, va in scena una disfatta aritmetica. La scissione seguita alla fine di Sumar presenta un conto pesantissimo: il Frente Amplio si ferma a 10 deputati, polverizzando i 31 scranni conquistati tre anni fa dalla coalizione unita.

Partito Seggi (al 59,4%) Var. vs 2023 Percentuale PP 134 -3 31,84% PSOE 117 -4 29,52% Vox 50 +17 15,63% ERC 11 +4 3,17% Frente Amplio 10 -21* 4,63% EH Bildu 7 +1 2,65% Junts 5 -2 1,61% Adelante Andalucía 4 +4 1,93% EAJ-PNV 3 -2 1,38%

*Confronto rispetto ai 31 seggi ottenuti da Sumar nel 2023.

Addio ai veti regionali: cosa cambia per l’economia

La svolta più profonda riguarda i partiti autonomisti. Nonostante il buon risultato dei catalani di ERC, che salgono a 11 seggi (+4), e l’ingresso di Adelante Andalucía con 4 deputati, le forze regionali non sono più determinanti. Arretrano inoltre i baschi del PNV, che perdono due scranni scendendo a 3, e i separatisti di Junts, fermi a 5.

Per la prima volta dopo anni, governare a Madrid non richiederà trattative estenuanti con Barcellona o Bilbao. Sul piano economico l’effetto immediato è lo sblocco della legge di bilancio, finora ostaggio di maggioranze frammentate e concessioni fiscali locali.

Resta però un nodo pratico per famiglie e imprese. Se il futuro governo Feijóo userà la stabilità parlamentare per sostenere una politica economica completamente diversa, basata su un alleggerimento fiscale e normativo. Inoltre questo peserà sulla maggioranza nel Consiglio europeo, quindi un cambio di direzione anche in quel consesso. Ci sarà molto da lavorare per Feijo.

Pensioni all’ultimo minuto: la carta che non salva il PSOE dai giudici

Pur di evitare la sconfitta, il governo uscente aveva tentato l’ultima spallata fiscale. A quarantotto ore dal voto, l’esecutivo aveva annunciato aumenti delle pensioni fino al 14,2% per le minime e non contributive e del 3,5% per le contributive, insieme a promesse generose sul welfare. Una manovra elettorale tanto trasparente quanto tardiva.

Gli spagnoli hanno pesato ben altro nell’urna: caro affitti, inflazione accumulata e soprattutto il logoramento causato dalle inchieste giudiziarie sul PSOE, dai risvolti del caso Koldo fino ai procedimenti sulla cerchia vicina al premier.

Perso lo scudo della Moncloa e senza più margine per alchimie parlamentari, per i socialisti spagnoli inizia la resa dei conti. Le promesse di fine campagna restano sulla carta; le pendenze penali, invece, restano saldamente aperte sui tavoli dei magistrati.