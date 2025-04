Spagna: si alza il deficit commerciale, nonostante il boom dell’export verso Pechino

Madrid ha un tasso di crescita del PIL superiore a Germania e Italia, ma questo sembra avere come conseguenza uno squilibrio di bilancia commerciale. La Spagna ha registrato un deficit commerciale di 3,42 miliardi di euro nel febbraio 2025, in aumento rispetto ai 2,35 miliardi dello stesso mese dell’anno precedente.

Le esportazioni sono aumentate solo dello 0,4% su base annua, attestandosi a 32 miliardi di euro, poiché il calo registrato in categorie chiave quali i beni strumentali (-0,4%), i prodotti automobilistici (-16,6%) e i prodotti energetici (-13,3%) ha superato l’aumento registrato nei prodotti chimici (9,8%), nelle materie prime (19,2%) e nei prodotti alimentari, bevande e tabacco (5,1%).

Le esportazioni sono aumentate verso il Regno Unito (2,3%), l’America Latina (9,9%) e la Cina (37,2%), ma sono diminuite verso l’UE (-3,3%), in particolare verso la Francia (-10,4%) e la Germania (-11,9%), e anche verso gli Stati Uniti (-1,6%).

Nel frattempo, le importazioni sono aumentate del 3,5% a 35,4 miliardi di euro, grazie ai maggiori acquisti di prodotti chimici (10,6%); alimenti, bevande e tabacco (7,6%); materie prime (9,5%); beni di consumo durevoli (8,3%); beni di consumo manifatturieri (5,5%) e semilavorati non chimici (6,4%).

Le importazioni sono aumentate principalmente dalla Cina (23,2%), dall’America Latina (26,5%) e dagli Stati Uniti (2,7%), ma sono diminuite dall’UE (-3,2%).

Ecco il relativo grafico:

Interessante l’aumento dell’export verso la Cina, che è stato di poco precedente il viaggio di Sanchez, il primo ministro spagnolo, in Cina. Un salto di questo genere sarebbe da analizzare più profondamente perché dà l’impressione di un’operazione d’influenza indiretta verso il governo spagnolo. Comunque non è servita a far diminuire il deficit commerciale spagnolo.