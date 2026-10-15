Spagna nel mirino di Washington: scatta la stangata marittima che aggira Bruxelles

Una tassa punitiva di 200.000 dollari per ogni singola nave spagnola che attracca negli Stati Uniti e il blocco immediato all’ingresso per olio d’oliva, ceramiche e cosmetici iberici. La rappresaglia commerciale americana non è più una minaccia elettorale, ma una procedura amministrativa già sul tavolo di Washington pronta a colpire duro il sistema produttivo di Madrid.

Mentre a Madrid si temevano i proclami protezionistici di Donald Trump, il siluro porta in realtà la firma dell’amministrazione Biden. Nel dicembre 2024, la Federal Maritime Commission (FMC) ha aperto un‘indagine formale contro il governo Sánchez, colpevole di aver vietato lo scalo ad Algeciras a navi mercantili statunitensi della Maersk cariche di materiale bellico diretto a Israele.

Per la diplomazia spagnola si trattava di una nobile presa di posizione etica. Per l’autorità marittima americana, invece, è stata una violazione palese della libertà di navigazione commerciale garantita dal diritto marittimo a stelle e strisce.

L’escamotage tecnico: come aggirare la Commissione UE

L’Unione Europea detiene per trattato la competenza esclusiva sulla politica commerciale estera: nessun Paese terzo può imporre dazi selettivi a un singolo Stato membro senza scontrarsi con l’intero blocco comunitario. Eppure, la Casa Bianca ha trovato una falla legale formidabile.

La FMC non opera attraverso i normali canali tariffari del Dipartimento del Commercio, ma sfrutta i poteri straordinari del Merchant Marine Act e del Foreign Shipping Practices Act. Questa legislazione consente di sanzionare unilateralmente qualsiasi Paese crei «condizioni sfavorevoli» per la flotta americana nel commercio globale.

I vantaggi tattici per Washington sono devastanti:

Azione mirata: la sanzione non colpisce l’intera UE, con cui vi è un fragile accordo commerciale, ma punisce esclusivamente la bandiera spagnola e le merci originarie della penisola iberica.

la sanzione non colpisce l’intera UE, con cui vi è un fragile accordo commerciale, ma punisce esclusivamente la bandiera spagnola e le merci originarie della penisola iberica. Nessun passaggio congressuale: l’agenzia federale agisce in autonomia amministrativa immediata.

l’agenzia federale agisce in autonomia amministrativa immediata. Scudo dai veti WTO: l’eventuale ricorso spagnolo all’Organizzazione Mondiale del Commercio richiederebbe anni, mentre il dazio e i blocchi merceologici entrerebbero in vigore all’istante.

Una strada davvero percorribile?

La risposta operativa è sì: sul piano del diritto interno statunitense il meccanismo è perfettamente oliato e non richiede il consenso di Bruxelles.

Se Donald Trump deciderà di condurre fino in fondo l’istruttoria ereditata, la Spagna si ritroverà isolata. Madrid potrebbe invocare la solidarietà europea, ma l’Unione Europea si muove con la proverbiale lentezza burocratica e difficilmente Berlino o Parigi accetteranno una guerra commerciale aperta con gli USA per difendere il boicottaggio spagnolo a Israele.

I costi pratici della prova di forza ricadranno interamente sull’economia reale iberica, come mostra il quadro delle misure allo studio:

Provvedimento USA Bersaglio economico Impatto pratico stimato Tassa d’attracco 200.000 $ a viaggio per navi battenti bandiera spagnola Espulsione immediata degli armatori spagnoli dalle rotte dirette verso i porti USA Blocco import oli e grassi Comparto agroalimentare (olio d’oliva in testa) Rischio paralisi per un export andaluso verso gli USA dal valore di oltre 800 milioni di dollari Restrizioni merceologiche Cosmetica, ceramica di Castellón, dolciumi Perdita immediata di quote di mercato a favore dei concorrenti italiani e turchi

L’industria della ceramica di Valencia e i frantoi dell’Andalusia rischiano così di pagare il conto delle scelte di politica estera del proprio esecutivo. Le navi Maersk bandite da Algeciras operavano infatti sotto il Maritime Security Program della Marina USA, che impone equipaggi e scafi americani protetti dal celebre Jones Act: toccare quel traffico significa, per la dottrina della sicurezza nazionale americana, minacciare la logistica strategica del Paese. Viene ritenuto equivalente all’aver impedito il rifornimento della flotta USA, una mossa inaccettabile, tanto più che proviene da quello che teoricamente è un alleato.

Adesso la procedura passa alla scrivanie di Trump che può scegliere di firmarla, avverando quindi le minacce fatte in passato all’amministrazione Sanchez. Solo che, curiosamente, la causa del tutto è proprio Sanchez stesso, su una procedura iniziata dal democratico Biden!