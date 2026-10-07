Spagna, la trappola dell’affitto blindato: proroghe forzate fino a 7 anni e maxi-risarcimento per riavere casa

Un vero e proprio cappio attorno al collo dei proprietari immobiliari. In Spagna, affittare un appartamento residenziale rischia di trasformarsi in una condanna a tempo indeterminato: se il locatore decide legittimamente di non rinnovare il contratto alla scadenza naturale, non soltanto deve avvisare con sei mesi d’anticipo, ma è costretto a versare all’inquilino un risarcimento che può toccare un intero anno di canone.

La modifica sostanziale all’articolo 10 della Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), varata con urgenza dal governo di Pedro Sánchez, interviene a gamba tesa sulle dinamiche del mercato locativo. Una stretta senza precedenti che mira a blindare gli affitti residenziali, ridefinendo unilateralmente gli equilibri contrattuali tra chi possiede l’immobile e chi vi risiede.

Fino a ieri, il regime delle locazioni spagnole manteneva una sua logica cadenzata. I contratti avevano una durata iniziale minima di cinque anni per le persone fisiche e di sette anni per le società. Trascorso questo primo periodo, in assenza di comunicazioni di recesso, l’accordo si prorogava tacitamente anno dopo anno, fino a un massimo di tre anni complessivi.

Il nuovo decreto manda in soffitta i rinnovi annuali e istituisce un sistema a blocchi monolitici:

Per i privati (persone fisiche), la proroga tacita scatta automaticamente per ulteriori cinque anni .

. Per le persone giuridiche (società immobiliari e fondi), il rinnovo si estende direttamente per altri sette anni .

. Il testo approvato sancisce che non si tratta di una misura isolata, bensì di “periodi successivi”: una catena quinquennale o settennale potenzialmente infinita.

Basta un ritardo minimale nel computo dei termini per ritrovarsi vincolati per un altro lustro, senza alcuna possibilità di rivedere il canone o riorganizzare il proprio patrimonio familiare.

A rendere il quadro ancora più gravoso interviene la riscrittura dei termini di preavviso. Fino a oggi, la legge imponeva al locatore di comunicare la disdetta con quattro mesi di anticipo, lasciando all’inquilino una finestra di due mesi. Con il nuovo testo, il preavviso per il proprietario sale bruscamente a sei mesi, mentre per il conduttore rimane invariato a sessanta giorni.

Ma il punto di rottura definitivo risiede nella sanzione economica che punisce la legittima volontà di rientrare in possesso del bene. Anche rispettando ogni formalità e inviando la disdetta sei mesi prima, il proprietario che non rinnova è obbligato a indennizzare l’inquilino.

Il risarcimento viene parametrato fino a dodici mensilità dell’affitto di un alloggio comparabile, incrociato con gli indici del sistema statale dei prezzi e maggiorato in base agli anni di residenza maturati dal conduttore. In termini pratici, riprendersi le proprie chiavi assume i contorni di un oneroso riscatto.

Aspetto Contrattuale Regime Precedente (LAU) Nuovo Decreto Sánchez Rinnovo tacito Proroga annuale (fino a 3 anni) Blocchi vincolanti di 5 anni (privati) o 7 anni (società) Preavviso proprietario 4 mesi prima della scadenza 6 mesi obbligatori Preavviso inquilino 2 mesi 2 mesi (invariato) Mancato rinnovo Libero a scadenza dei patti Obbligo di risarcimento fino a 12 mensilità

Ovviamente tutto questo avrà delle ricadute molto pesanti sul mercato immobiliare. Il primo effetto tangibile sarà l’immediata rarefazione dell’offerta sul mercato residenziale a lungo termine. I piccoli proprietari — che in Spagna, proprio come in Italia, rappresentano famiglie che hanno investito nel mattone i risparmi di una vita — fuggiranno a gambe levate.

Le alternative sono già evidenti: dirottare gli alloggi verso gli affitti turistici a breve termine, vendere a sconto pur di liquidare la posizione, oppure tenere semplicemente le seconde case sfitte per evitare contenziosi legali e perdite finanziarie. Il rischio è quello di gettare le basi

Meno case in offerta significa inevitabilmente canoni d’ingresso alle stelle per chi cerca casa per la prima volta. Si crea così un mercato a due velocità: pochi inquilini storici iper-protetti e una massa di giovani, studenti e lavoratori fuori sede condannati a non trovare alloggio o a pagare cifre spropositate per le briciole rimaste sul mercato.

Non va trascurato il blocco degli investimenti nella manutenzione. I grossi locvatori smetteranno di investire nel mantenimento degli immobili quando i tempi di reimmissione sul mercato degli immobili rischiano di spostarsi nel futuro, con anche la necessità di pagare un rimborso ai conduttori in caso di mancato rinnovo. Non esistono pasti gratis, neppure nell’immobiliare, e si si dà ad una parte, l’altra cercherà di recuperare il valore.

Infine, il contesto politico spiega l’intera operazione. Dopo la bocciatura parlamentare del decreto lo scorso 29 settembre, l’esecutivo ripropone il pacchetto con urgenza in vista del test elettorale del 29 novembre. Si tratta del classico espediente demagogico: compiacere la platea degli affittuari scaricando l’onere sui risparmiatori privati, che raramente votano per la sinistra di governo.

Invece di sostenere l’offerta costruendo edilizia residenziale pubblica o concedendo sgravi fiscali per calmierare i prezzi, Madrid sceglie la via più comoda ed economicamente miope. Il risultato finale sarà un mercato congelato, l’azzeramento della mobilità del lavoro e una profonda ferita al diritto di proprietà.