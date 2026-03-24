Spagna, la tempesta perfetta degli affitti: perché un terzo delle case sta scomparendo dal mercato

Il mercato immobiliare spagnolo si sta preparando a quella che, con un eufemismo politico, potremmo definire una decisa “riorganizzazione”. La realtà, spogliata dalla retorica, è che ci troviamo di fronte a un massiccio esodo di immobili dal mercato degli affitti tradizionali. I dati, come sempre, sono testardi e ci raccontano una chiara storia di sfiducia e di capitali in fuga.

Secondo le recenti rilevazioni di Fotocasa Research del febbraio 2026, ripresa da El Economista , il 37% degli attuali contratti di locazione in Spagna scadrà entro i prossimi dodici mesi. Di fronte a questa scadenza, i proprietari stanno prendendo decisioni drastiche, ma del tutto prevedibili in un clima percepito di incertezza normativa e scarsa tutela. Più di un terzo di questi immobili (il 34%) non tornerà sul mercato degli affitti a lungo termine.

Ecco, nel dettaglio, come si distribuirà la fuga dal mercato tradizionale:

Vendita dell’immobile: 24%

24% Passaggio all’affitto per singole stanze: 8%

8% Conversione in affitto turistico o stagionale: 2%

Questa ritirata strategica dei proprietari privati si somma a un trend già tristemente consolidato. Solo lo scorso anno, oltre 33.400 immobili sono spariti dalle piattaforme di locazione, ma il fenomeno non riguarda unicamente il piccolo risparmiatore. Anche i grandi fondi di investimento stanno disinvestendo pesantemente, liquidando portafogli che superano le 10.000 unità. Questi asset finiranno venduti singolarmente, uscendo definitivamente dal circuito della locazione per trasformarsi, in gran parte, in abitazioni principali.

Le conseguenze: un mercato elitario

Quali saranno gli effetti di questa drastica contrazione dell’offerta? La teoria economica di base, che talvolta i legislatori tendono a dimenticare, non fa sconti. Con una domanda costante e un’offerta in caduta libera, la pressione sui prezzi, già in aumento del 7% su base annua, è destinata a subire un’ulteriore impennata.

I proprietari che decideranno di mantenere l’immobile in affitto lo faranno dettando condizioni molto più rigide. Il 32% dei locatori ha già dichiarato che applicherà un canone più elevato al prossimo rinnovo, ma il dato socialmente più impattante è un altro: il 26% cercherà attivamente inquilini con una maggiore e più solida capacità di reddito. Stiamo quindi assistendo a una selezione all’ingresso sempre più severa.

Attualmente, il 97% dei locatori offre l’intera proprietà, ma la ricerca di maggiori tutele spingerà molti verso l’affitto frazionato. L’ironia della situazione è palpabile: in un contesto che vorrebbe proteggere l’inquilino, la crescente mancanza di sicurezza sta prosciugando l’offerta. Il risultato netto sarà un mercato più ristretto, sensibilmente più costoso e accessibile esclusivamente a chi dispone di garanzie finanziarie inattaccabili.

L’autore Fabio Lugano è laureato con il massimo dei voti alla Bocconi , è un esperto di mercati, criptovalute e intelligenza artificiale. In passato è stato consulente al Parlamento Europeo e al Ministero per gli Affari Europei. Oggi aiuta le aziende a creare piani di sviluppo per l’innovazione tecnologica e per l’energia. Linkedin a questo link