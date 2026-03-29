Spagna, il paradosso della bolla immobiliare silenziosa: i prezzi volano a +16%, ma le vendite crollano

Il mercato immobiliare residenziale spagnolo ha inaugurato il 2026 con un enigma classico, che non mancherà di far sorridere amaramente gli osservatori macroeconomici: una vera e propria “bolla silenziosa”. I prezzi delle case continuano la loro corsa vertiginosa verso l’alto, ma la domanda reale, quella sostenuta dai redditi dei cittadini, inizia a mostrare evidenti e preoccupanti segni di cedimento. In un quadro di generale rallentamento economico, i dati del primo trimestre diffusi da Gesvalt parlano chiaro, rivelando che i prezzi delle abitazioni sono balzati del 16,4% su base annua. Una discrepanza lampante rispetto al potere d’acquisto delle famiglie, che solleva ben più di un dubbio sulla tenuta strutturale del settore nel medio termine.

Il cambiamento di rotta è già impresso nero su bianco nei dati più recenti. Secondo le cifre fornite dal Consiglio Generale dei Notai, le compravendite di immobili nel mese di gennaio hanno registrato una brusca frenata dell’11% su base annua. Questo calo anticipa un raffreddamento della domanda dopo due anni di forte espansione, e ci suggerisce una dinamica tristemente nota: quando l’aumento cumulativo dei prezzi supera la capacità di spesa reale degli acquirenti, la domanda aggregata si contrae e il mercato raggiunge il suo picco fisiologico di accessibilità.

Eppure, quasi ignorando le leggi di gravità economica, il prezzo medio continua a salire. Attualmente si attesta a 2.012 euro al metro quadro, riavvicinandosi pericolosamente ai massimi storici dei cicli speculativi precedenti. Tutto questo avviene in un contesto in cui il PIL, cresciuto del 2,6% nel 2025, è previsto in fisiologico rallentamento al 2,2% per il 2026.

Per comprendere meglio la gravità della situazione e la compressione dei redditi, possiamo osservare la seguente tabella riassuntiva:

Indicatore Immobiliare (Spagna) Dato Attuale Variazione Prezzo medio al metro quadro 2.012 € +16,4% (su base annua) Costo medio abitazione (90 mq) 181.080 € + 25.000 € (rispetto al 2025) Volume compravendite (Gen 2026) – -11% (su base annua) Sforzo teorico di acquisto 7,8 anni di reddito In costante peggioramento

All’atto pratico, l’acquisto di un tipico appartamento di 90 metri quadrati richiede oggi un esborso di 181.080 euro. Tradotto: ben 25.000 euro in più in soli dodici mesi. L’effetto immediato è un drammatico peggioramento dell’accessibilità economica, tanto che lo sforzo teorico necessario per comprare una casa equivale ormai a 7,8 anni di reddito medio familiare. Non potendo contare su salari che crescono di pari passo, gli spagnoli si affidano al debito. Nel 2025 i mutui ipotecari sono cresciuti del 18,2%, a fronte di un aumento delle compravendite dell’11,3%. Ancora più indicativo è il fatto che la quota di mutui con un rapporto prestito/valore (LTV) superiore all’80% abbia raggiunto l’11,2%. Si fa più debito, e più rischioso, per sostenere il mercato.

A spiegare questa rigidità dei prezzi concorre un evidente squilibrio strutturale sul lato dell’offerta. Nel 2025, i permessi per nuove costruzioni sono saliti dell’8,8%, ma i certificati di agibilità effettivi sono crollati del 9,8% (fermandosi a 88.254 unità). Si avviano i cantieri, ma non si finisce di costruire. L’offerta di abitazioni pronte rimane asfittica, mantenendo alta la pressione su quasi tutto il territorio nazionale.

La febbre dei prezzi si diffonde a macchia d’olio, spingendo la domanda verso i mercati periferici alla disperata ricerca di sconti:

Regione di Murcia: crescita dei prezzi del 19%.

Comunità di Madrid: aumento del 16,4%, con picchi oltre il 20% nei quartieri periferici come Villaverde e Puente de Vallecas.

Asturie: incremento del 15,9%.

Province secondarie: forti rincari a Valencia (+20,4%), Toledo (+18,8%) e Siviglia (+16,7%).

Mentre gli acquirenti nazionali vengono spinti verso l’esterno, gli investitori stranieri battono in ritirata, registrando un calo del 5,1% nell’ultimo trimestre del 2025. Il mercato è dunque lasciato unicamente sulle spalle dei residenti, che affrontano condizioni di finanziamento sempre più punitive.

Ci troviamo di fronte a un mercato “stretto”, in evidente difficoltà tecnica, che rischia di avvitarsi su se stesso da un momento all’altro. I prezzi crescono, ma le vendite calano: l’illusione di un asset che non si svaluta mai si scontra con l’incapacità materiale di acquistarlo. E qui si inserisce la grande incognita geopolitica. Con la recente crisi dello Stretto di Hormuz a minacciare le forniture globali, l’onda d’urto di una nuova stagflazione è attesa al varco. Un simile scenario inflattivo e recessivo deprimerebbe ulteriormente i redditi reali, facendo esplodere i costi di costruzione e mantenendo rigidi i tassi di interesse della BCE. In questo contesto, la bolla silenziosa spagnola potrebbe presto trovare la sua voce, e non sarà un suono piacevole per l’economia iberica.