La Spagna si trova a un passaggio cruciale e Alberto Núñez Feijóo, leader del Partito Popolare di centrodestra, ha deciso di giocare d’anticipo, mettendo nel mirino il vero convitato di pietra delle prossime elezioni: l’apparato burocratico di Bruxelles. Con il Partito Popolare a un passo dalla Moncloa insieme agli alleati di Vox, il messaggio inviato alla Commissione Europea rompe ogni consueta liturgia diplomatica: non saranno tollerati doppi standard né l’improvviso risveglio del rigore contabile europeo dopo anni di colpevole indulgenza verso Pedro Sánchez.

Il leader popolare lo ha scandito senza mezzi termini nella sua intervista al quotidiano ABC:

“Non posso fallire. Non avrò una seconda opportunità. Ma non lo faccio per me, lo faccio per il mio Paese.”

Dietro questa formula non c’è solo una scommessa personale, ma la consapevolezza che il cambio di guardia a Madrid rischia di innescare le solite ritorsioni dai palazzi comunitari.

Il monito a Bruxelles: la fine della “manica larga” e del doppio standard

Feijóo sa perfettamente come funzionano gli equilibri interni all’esecutivo UE. L’influenza dei socialisti nell’euro-burocrazia è radicata e il doppio standard è una prassi già sperimentata altrove: rigore inflessibile e accuse di autoritarismo per i governi di centrodestra (come visto per anni con Varsavia e Budapest), tolleranza illimitata per i leader dell’ortodossia progressista, a prescindere dalle forzature istituzionali o dai buchi di bilancio.

Sánchez ha governato per tre anni senza approvare un vero bilancio statale, tenendosi a galla esclusivamente grazie al rubinetto spalancato del Next Generation EU. Feijóo ha chiarito di aver già avvertito direttamente Ursula von der Leyen e i vertici di Bruxelles:

“Non accetterò che la manica larga avuta con Sánchez non venga riservata alla Spagna. Non accetterò la restituzione dei fondi europei per mancanza di controlli. Abbiamo passato tre anni senza bilancio statale grazie agli 80 miliardi del Next Generation.”

Il leader del PP ha rimarcato l’ipocrisia comunitaria: la Commissione ha voltato lo sguardo dall’altra parte mentre Madrid spendeva decine di miliardi senza una legge di bilancio e con una riforma pensionistica fragile, utilizzando i fondi struturali per le spese correnti. Ora che il vento elettorale soffia verso destra, Bruxelles non potrà pretendere improvvisamente una disciplina ferrea che non ha mai imposto all’alleato socialista.

Il quadro a confronto: dal modello Sánchez al piano Feijóo

Ambito Gestione Sánchez (PSOE) Prospettiva Feijóo (PP-Vox) Bilancio pubblico Assente per 3 anni, surrogato dai fondi UE Due manovre (primavera 2027 e 2028), taglio tasse Rapporti con l’UE Asse privilegiato, controlli blandi sui fondi Altolà al doppio standard, stop alla docilità verso Bruxelles Politica migratoria Regolarizzazioni e gestione passiva dei flussi Centri di rimpatrio terzi (modello Ruanda) e riforma minori Quadro di governo Appoggio di indipendentisti baschi e catalani Coalizione pragmatica e proporzionale con Vox

Coalizione inevitabile con Vox e sblocco economico

Sul piano interno, la fine dell’era Sánchez passa dalla rottura di un tabù: l’alleanza organica tra i Popolari e Vox. Feijóo, pur continuando a indicare come preferibile un governo monocolore snello per approvare subito leggi e sgravi fiscali, ammette apertamente la realtà numerica:

“Può esserci una coalizione. Se Vox pone come condizione per avere una legislatura normale di quattro anni e con bilanci approvati l’ingresso nel governo, dovremo trovare la formula. C’è già un precedente nelle comunità autonome e una proporzionalità stabilita.”

Del resto il partito identitario è quotato a poco meno del 20% dei voti e risulterà essere essenziale per la creazione di una maggioranza stabile in Parlamento, e questo non potrà essere ignorato. Dal punto di vista della crescita reale, la priorità indicata è rimettere in moto la macchina produttiva: due bilanci ordinari programmati (uno a inizio 2027 e uno per il 2028), sfoltimento della giungla burocratica e salvaguardia del potere d’acquisto dei pensionati tramite l’adeguamento all’inflazione, senza scaricare i costi sul risparmio forzoso privato.

Immigrazione fuori controllo: l’apertura ai centri di rimpatrio esterni

Uno dei passaggi più netti dell’intervista tocca l’emergenza migratoria, con la Spagna travolta dagli sbarchi alle Canarie e la pressione costante sulle enclavi africane. Feijóo definisce ingestibile la situazione di El Hierro e accusa l’esecutivo di aver confuso l’assistenza umanitaria con l’impotenza statale.

La legislazione sui minori non accompagnati, pensata per contesti di orfanotrofio o abbandono familiare interno, non è più sostenibile dinanzi a flussi di massa coordinati. Feijóo punta all’adeguamento delle norme nazionali e guarda con decisione al nuovo orientamento comunitario, che prevede la creazione di centri di rimpatrio al di fuori della UE, seguendo il modello australiano tentato, senza successo, anche dal Regno Unito:

“Non escludo che la Spagna si unisca a questa soluzione di centri di rimpatrio esterni [in Paesi terzi, ndr], come avvenuto con gli accordi per il Ruanda. L’Europa deve lanciare un messaggio chiaro: abbiamo il diritto di proteggere le nostre frontiere.”

Le tensioni sociali nei quartieri popolari e il sovraccarico delle forze dell’ordine impongono, secondo il leader popolare, di passare dalla retorica dell’accoglienza a porte aperte alla tutela dell’ordine pubblico e della sovranità territoriale. Se il PP riuscirà a formare un nuovo governo avrà molto lavoro da fare per mantenere le promesse fatte ai propri elettori sia dal punto di vista economic, sia per l’ordine pubblico.