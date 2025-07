La Spagna cerca di correre ai ripari dopo il blackout di Aprile, che ha rivelato la fragilità della rete iberica e lo fa mostrandosi disposta a pagare per chi si presterebbe a fornire energia nei casi limite. Il Ministero della Transizione Ecologic spgnola a ha compiuto il primo passo per lanciare i cosiddetti

Il Ministero della Transizione Ecologica ha compiuto il primo passo per lanciare i cosiddetti mercati di capacità, una sorta di “assicurazione anti-blackout” che il Governo ha iniziato a elaborare nel 2021 e che ora intende rendere definitiva entro la fine di quest’anno.

Il governo, dopo l’abilitazione inclusa nel regio decreto legge 7/2025, ha dato il via libera a una risoluzione che stabilisce due parametri chiave necessari per implementare questi meccanismi di capacità nel sistema elettrico peninsulare: il valore di carico perso (VoLL) e lo standard di affidabilità.

Il “mercato di capacità” è un sistema per cui il gestore di rete, tramite un’asta competitiva, paga un premio a quegli operatori che si dimostrano disponibili a mettere a disposizione capacità di generazione che viene pagata a euro/MW/anno indipendentemente dal fatto che venga utilizzata o meno. Esistono poi sistemi compensativi se comunque il prezzo dell’energia salisse di molto al di sopra del premio che hanno ricevuto.

La normativa europea richiede di dimostrare l’esistenza di un problema di garanzia dell’approvvigionamento elettrico mediante simulazioni basate su metodologie armonizzate che confrontino i risultati con uno standard di affidabilità. Questo standard, a sua volta, si basa su due parametri economici: il VoLL, che rappresenta quanto un consumatore sarebbe disposto a pagare per evitare un’interruzione dell’energia elettrica, e il CoNE, che stima il costo di ingresso di nuova capacità produttiva.

Previa consulta pubblica e con parere favorevole della CNMC, la Direzione Generale dell’Energia ha deciso di fissare il Valore del carico perso (VoLL) a 22.879 euro/MWh e lo standard di affidabilità a 1,5 ore di perdita di carico prevista (LOLE).

In questo modo, lo standard di affidabilità nazionale implica che è possibile applicare un mercato di capacità nel caso in cui l’analisi di copertura effettuata dagli operatori del sistema elettrico dia valori di energia non fornita (LOLE) per la Spagna superiori a tale standard.

Questa risoluzione getta le basi per l’attuazione di un mercato della capacità in Spagna, che incentivi sia gli investimenti in tecnologie affidabili come lo stoccaggio o la risposta alla domanda, sia il proseguimento dell’attività delle centrali a ciclo combinato a gas che hanno visto la loro remunerazione e le ore di funzionamento ridursi notevolmente a causa del forte sviluppo delle energie rinnovabili.

I meccanismi di capacità non sono più considerati strumenti di ultima istanza, come stabilito dalla riforma del regolamento comunitario (Regolamento UE 2024/1747), e si affermano come elementi strutturali del sistema.

Le norme relative alle future aste dovranno essere sottoposte a consultazione pubblica. In questo scenario, l’Esecutivo spera che le prime aste di questa assicurazione “anti blackout” possano essere indette entro la fine dell’anno.

Il meccanismo dovrebbe consentire di garantire maggiormente l’approvvigionamento del sistema dopo gli avvertimenti già lanciati dagli organismi europei di vigilanza sui rischi per la garanzia dell’approvvigionamento qualora venissero chiusi i 9.000 MW di centrali a gas la cui chiusura era stata richiesta. Però attenzione: come tutte le assicurazioni, anche questa non sarà gratis, e costerà tanto più cara quanto maggiori saranno le risorse energetiche necessarie per mantenere stabile il sistema.