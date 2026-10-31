Spagna al collasso ferroviario: dopo le stragi sull’Alta Velocità, Madrid valuta la chiusura per anni della linea per Barcellona. Il prezzo altissimo dei tagli alla manutenzione

Due disastri ferroviari mortali nel giro di soli nove mesi hanno mandato in frantumi il mito dell’Alta Velocità spagnola. Dopo la tragedia di Adamuz a gennaio e il devastante scontro tra treni a Urda (Toledo) di questi giorni — che insieme hanno causato oltre cento vittime — il governo di Madrid è costretto a una precipitosa marcia indietro. Il ministro dei Trasporti, Óscar Puente, ha ammesso che l’esecutivo sta valutando una misura estrema: chiudere completamente al traffico per uno o due anni l’arteria ferroviaria più importante del Paese, la linea ad alta velocità Madrid-Barcellona, per rifarla da zero.

Si tratta di una resa tecnica e politica senza precedenti. Lo stesso premier Pedro Sánchez, al termine della riunione d’emergenza del Centro di Coordinamento Operativo a Toledo, ha dovuto riconoscere pubblicamente che il patto di fiducia tra i cittadini e il sistema ferroviario nazionale si è spezzato.

Curiosamente, però, l’idea delle dimissioni non ha minimamente sfiorato il ministro Puente. Anziché assumersi la responsabilità politica di una rete ridotta al collasso, il ministero preferisce cambiare improvvisamente dottrina ingegneristica, sconfessando anni di gestione allegra delle infrastrutture.

Il fallimento del “modello spagnolo”: cantieri aperti e treni in corsa

Fino a ieri, il vanto delle ferrovie iberiche (Adif e Renfe) era quello di eseguire i grandi lavori di ammodernamento senza mai interrompere il servizio commerciale. I cantieri procedevano di notte o a fianco dei binari su cui sfrecciavano i convogli. Una scelta dettata dalla volontà politica di non scontentare gli elettori-passeggeri e di non ridurre i flussi di cassa della vendita dei biglietti.

Il risultato di questa convivenza forzata tra ruspe e treni lanciati a 200 chilometri orari si è rivelato drammatico. Entrambi gli incidenti mortali di Adamuz e Urda sono avvenuti lungo il corridoio Madrid-Siviglia, proprio la prima grande linea sottoposta a questi “restauri in corsa”. A Urda, un blocco informatico del sistema di sicurezza automatico LZB su una tratta di 63 chilometri, sommato a una gestione disastrosa del traffico, ha portato un convoglio Renfe a travolgere un treno Iryo fermo sui binari. Il sistema LZB è un sistema vecchio superato e in via di sostituzione perfino in Spagna, ma intanto era funzionante.

Quando si pretende di spremere un’infrastruttura al massimo della sua capacità commerciale mentre la si smonta pezzo per pezzo per ammodernarla, il margine di sicurezza si azzera. Basta un singolo errore umano o un guasto software per trasformare un ritardo in una catastrofe nazionale.

🚨 Al menos 64 muertos deja accidente ferroviario en España. Dos trenes de alta velocidad chocaron cerca de Urda, Toledo, a unos 150 kilómetros de Madird Un AVE de Renfe con 378 pasajeros embistió a un tren de Iryo detenido con 174 pasajeros a bordo. Hay 58 hospitalizados, 15… pic.twitter.com/cCip55nJmV — Irving (@IrvingPineda) October 28, 2026

La svolta “alla tedesca” e il caso Madrid-Barcellona

Con la credibilità ridotta ai minimi storici, Puente guarda ora al modello della Germania. Anche Berlino, dopo decenni di austerità di bilancio e colpevoli tagli agli investimenti pubblici, si è ritrovata con una rete ferroviaria fatiscente ed è stata costretta a chiudere intere tratte strategiche per mesi, bloccando la circolazione per rifare binari e scambi in un’unica soluzione.

La prima cavia di questo cambio di passo in Spagna sarà la direttrice Madrid-Barcellona. In particolare, il tratto compreso tra la capitale e Calatayud versa in condizioni che lo stesso ministro, con un notevole senso dell’eufemismo burocratico, ha definito “francamente migliorabili”.

Le opzioni sul tavolo del Ministero dei Trasporti mostrano chiaramente il bivio tecnico ed economico:

Parametro di intervento Modello Spagnolo (Cantieri a linea aperta) Modello Tedesco (Chiusura totale della linea) Durata prevista dei lavori Fino a 5 anni (solo in fasce orarie notturne) Da 12 a 24 mesi (cantiere continuo H24) Impatto sul traffico passeggeri Servizio attivo ma con ritardi e guasti continui Cancellazione totale dei treni per 1-2 anni Rischio operativo e sicurezza Elevato (interferenza tra lavori e segnali) Minimo (assenza totale di convogli in transito) Impatto economico diretto Logoramento graduale dell’affidabilità Shock immediato su mobilità, imprese e turismo

Le ricadute economiche: quanto costa fermare l’arteria del Paese

Dal punto di vista strettamente ingegneristico, dimezzare i tempi di cantiere passando da cinque anni a meno di ventiquattro mesi è una scelta razionale. Ma sul piano dell’economia reale, bloccare per due anni la linea Madrid-Barcellona significa paralizzare la spina dorsale produttiva della Spagna.

Le conseguenze pratiche sul sistema economico iberico rischiano di essere pesantissime:

Shock per gli operatori ferroviari e la concorrenza: La Spagna aveva puntato tutto sulla liberalizzazione dell’Alta Velocità, attirando sui propri binari l’italiana Trenitalia (con il marchio Iryo) e la francese Ouigo a fare concorrenza a Renfe. Chiudere la tratta più redditizia del Paese per due anni significa azzerare i ricavi delle compagnie, mettendo a rischio i bilanci delle società e il ripagamento dei debiti contratti per acquistare i treni.

La Spagna aveva puntato tutto sulla liberalizzazione dell’Alta Velocità, attirando sui propri binari l’italiana Trenitalia (con il marchio Iryo) e la francese Ouigo a fare concorrenza a Renfe. Chiudere la tratta più redditizia del Paese per due anni significa azzerare i ricavi delle compagnie, mettendo a rischio i bilanci delle società e il ripagamento dei debiti contratti per acquistare i treni. Danno al tessuto produttivo e al turismo: Madrid e Barcellona rappresentano i due principali motori industriali, finanziari e fieristici della penisola. Migliaia di professionisti viaggiano ogni giorno tra le due metropoli. Togliere il treno veloce significa costringere questo flusso a riversarsi sul trasporto aereo — con buona pace delle prediche ecologiste sulle emissioni di CO2 — o intasare le autostrade, facendo impennare i costi logistici e i tempi di spostamento per le imprese.

La Spagna scopre oggi, nel modo più tragico possibile, che le infrastrutture non vivono di annunci sui social network — attività in cui il ministro Puente è sempre stato iperattivo — ma di manutenzione rigorosa, sistemi di sicurezza ridondanti e programmazione industriale. Inoltre impara che la concorrenza fra gli operatori potrà essere tuile a contenere i prezzi, ma non si può fare tagliando la sicurezza e l’ammodernamento della rete ferroviaria, rimasta agli anni 90′.

Chiudere una linea per due anni non è una brillante intuizione gestionale: è la certificazione ufficiale che la rete è stata portata oltre il limite di rottura.