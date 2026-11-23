A una settimana esatta dall’apertura delle urne del 29 novembre, la Spagna si prepara a una svolta politica radicale. I dati del barometro GAD3 per il quotidiano ABC indicano che il blocco conservatore e sovranista composto dal Partido Popular (PP) e da Vox raggiungerebbe una solida maggioranza assoluta di 194 seggi, ben al di sopra della soglia di 176 deputati necessaria per governare il Congresso dei Deputati.

Nonostante una ripresa numerica del PSOE, la distanza tra i blocchi resta incolmabile. Il modello di potere costruito da Pedro Sánchez sulle concessioni ai partiti separatisti e sulla retorica identitaria ha esaurito la sua spinta propulsiva, lasciando spazio a un malcontento diffuso nelle famiglie e nel ceto produttivo.

L’illusione della rimonta socialista e la polverizzazione della sinistra radicale

Il PSOE registra una ripresa tecnica salendo al 28,4% dei consensi stimati e a 110 seggi (il miglior risultato demoscopico dall’estate 2025). Questo recupero, tuttavia, si rivela un’illusione ottica dal punto di vista della governabilità. La crescita dei socialisti non avviene drenando voti al centrodestra, ma cannibalizzando ferocemente le forze della propria area politica.

Il Frente Amplio (erede della piattaforma Sumar) precipita al 7,8% con appena 14 deputati, meno della metà dei 31 seggi conquistati nel 2023. Ancora più drammatico è il tonfo di Podemos: fermo all’1,1% su scala nazionale, il partito guidato da Ione Belarra viene cancellato dalla circoscrizione di Madrid, lasciando l’ex ministra dell’Uguaglianza Irene Montero fuori dal Parlamento. La parabola punisce una forza politica che ha preferito le bandiere ideologiche e i dogmi woke all’economia reale, ai salari industriali e alla difesa delle condizioni materiali dei lavoratori.

Il raddoppio di Vox e la stabilità del Partido Popular

Sul fronte opposto, il blocco di centrodestra consolida il proprio primato:

Partido Popular (PP): Si conferma prima forza nazionale con il 31,1% e 131 seggi . Malgrado una leggera flessione rispetto ai 137 seggi del 2023, la tenuta di Alberto Núñez Feijóo è stata blindata dalla netta affermazione nel faccia a faccia televisivo con Sánchez.

Si conferma prima forza nazionale con il e . Malgrado una leggera flessione rispetto ai 137 seggi del 2023, la tenuta di Alberto Núñez Feijóo è stata blindata dalla netta affermazione nel faccia a faccia televisivo con Sánchez. Vox: È il vero vincitore strategico della tornata. La formazione di Santiago Abascal raggiunge il 18,1% dei suffragi ed è accreditata di 63 seggi, raddoppiando quasi i 33 scranni conquistati tre anni prima.

Schieramento / Partito Voto % (Stima GAD3) Seggi Stimati 2026 Seggi 2023 Saldo Seggi Partido Popular (PP) 31,1% 131 137 -6 Vox 18,1% 63 33 +30 Totale Blocco Destra 49,2% 194 170 +24 PSOE 28,4% 110 121 -11 Frente Amplio 7,8% 14 31 -17 Podemos 1,1% 0 (in Sumar) – ERC 2,6% 11 7 +4 EH Bildu 1,6% 7 6 +1 Junts 1,1% 4 7 -3 PNV 1,0% 4 5 -1

La somma di PP e Vox garantisce un margine di sicurezza di 18 deputati oltre la maggioranza assoluta, rendendo inevitabile l’ingresso di Vox nella futura compagine governativa.

Bisogna dire che, in generale, anche gli altri sondaggi elettorali danno valori simili a quelli mostrati dal sondaggio di ABC:

Spain, Dym poll: PP-EPP: 33%

PSOE-PES: 28% (+1)

Vox-PfE: 18% (-1)

FA-EGP|PEL: 7% (+1)

Podemos-ELA: 1% (-1) +/- vs. 04-06 November 2026 Fieldwork: 17-19 November 2026

Sample size: 1,010 ➤ https://t.co/uqtqAgTaHO pic.twitter.com/AxHKxFbe7s — Europe Elects (@EuropeElects) November 22, 2026

Casa, carovita e veti territoriali: il conto economico presentato a Sánchez

La disillusione degli elettori spagnoli trova radici in questioni materiali concrete. L’emergenza abitativa è diventata la principale preoccupazione sociale della Spagna, sfociata in uno sciopero generale indetto dai sindacati confederali.

La risposta del governo in carica è stata puramente emergenziale e burocratica: approfittando della diversa composizione della Diputación Permanente, Sánchez ha fatto approvare la proroga dei contratti di affitto fino al 2028 e il blocco degli sfratti per le categorie vulnerabili fino al 2030, ma ha visto respinta la proposta di rendere i contratti di locazione indefiniti per legge. Queste misure dirigiste e tampone non risolvono la scarsità di offerta abitativa né rilanciano l’edilizia popolare, ma introducono ulteriore incertezza sul mercato, penalizzando i piccoli proprietari e congelando gli investimenti.

A questo quadro si aggiunge la perdita di centralità contrattuale dei partiti indipendentisti e regionalisti. Negli ultimi anni formazioni come ERC, Junts, Bildu e PNV hanno esercitato una costante influenza sul governo centrale in cambio di concessioni fiscali, finanziarie e giudiziarie. Con 194 seggi saldamente nelle mani del blocco nazionale PP-Vox, l’arco separatista perde ogni residuo potere d’interdizione sulle future decisioni legislative e di bilancio.