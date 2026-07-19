SpaceX precipita sotto il prezzo di IPO: Wall Street scommette sul crollo di Elon Musk

Il sogno spaziale di Elon Musk si sta scontrando con la dura realtà dei mercati finanziari. A poche settimane dalla quotazione in borsa più grande della storia, le azioni di SpaceX sono crollate sotto il prezzo di sbarco, bruciando miliardi di dollari e scatenando un’ondata senza precedenti di scommesse ribassiste. I venditori allo scoperto stanno già festeggiando profitti miliardari sulla carta, mentre il debito della società inizia a essere trattato come titolo spazzatura.

La fonte della notizia è un’approfondita inchiesta del Financial Times. Il quotidiano britannico ha svelato come l’entusiasmo degli investitori per il colosso dei razzi e dell’intelligenza artificiale si sia raffreddato bruscamente. Il titolo ha rotto il supporto chiave dei 135 dollari, scendendo venerdì scorso fino a un nuovo minimo di 123,99 dollari, con una perdita di oltre il 40% rispetto ai massimi di metà giugno.

La carica degli speculatori al ribasso

I numeri raccontano una vera e propria fuga di capitali e un attacco speculativo in piena regola. Secondo i dati di S3 Partners, chi sta scommettendo contro SpaceX ha già accumulato circa 4 miliardi di dollari di profitti teorici in un solo mese. La pressione dei ribassisti sta aumentando a ritmi vertiginosi di giorno in giorno.

Circa il 30% delle 640 milioni di azioni disponibili per il trading è stato preso in prestito per essere venduto allo scoperto.

Questo dato è cresciuto di ben 10 punti percentuali negli ultimi dieci giorni.

Il mercato esprime un profondo scetticismo sul futuro commerciale nel breve termine.

La situazione rischia di peggiorare drasticamente ad agosto. È prevista la scadenza dei vincoli di blocco per gli investitori della prima ora. Questo evento immetterà sul mercato circa 900 milioni di nuove azioni. Gli operatori temono che la domanda reale non sia assolutamente in grado di assorbire una simile valanga di titoli.

Il tracollo del debito e l’allarme default

Le ricadute economiche non colpiscono solo il mercato azionario, ma minano le fondamenta finanziarie dell’azienda. SpaceX ha recentemente emesso 25 miliardi di dollari di obbligazioni. I rendimenti di questi titoli sono saliti a livelli che sfiorano quelli delle aziende ad alto rischio, i cosiddetti titoli spazzatura.

Titolo e Indicatore Finanziario Valore Iniziale (Fine Giugno) Valore Attuale (Metà Luglio) Impatto Pratico Rendimento Bond a 30 anni 6,7% 7,4% Costo del debito molto più caro per l’azienda Prezzo del Bond a 30 anni 100% del valore nominale 91% del valore nominale Perdita di valore per i risparmiatori Costo dei Credit Default Swaps (CDS) 110.000 dollari 158.000 dollari Forte aumento del rischio percepito di fallimento

L’aumento dei Credit Default Swaps (CDS) a 158 punti base indica che assicurare 10 milioni di dollari di debito di SpaceX costa oggi 158.000 dollari all’anno, 1,58%. Segno tangibile che Wall Street ha perso la fiducia cieca nel miliardario sudafricano. Il flop dell’ultimo lancio di Starship, interrotto sulla rampa per problemi ai motiri, sicuramente non ha contribuito a creare fiducia.

La bolla dell’intelligenza artificiale e dell’aerospazio mostra le prime vistose crepe, con ripercussioni concrete sulla liquidità reale del sistema.