Software, cloud e flessibilità: il Voucher per la digitalizzazione del MIMIT si adatta alle esigenze di ogni impresa

Uno degli elementi più significativi del Voucher per la digitalizzazione, la misura introdotta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per incentivare la digitalizzazione di PMI e professionisti, è la sua flessibilità operativa. La misura non impone un’unica modalità di accesso alle soluzioni finanziate, ma lascia alle imprese la possibilità di scegliere l’approccio più coerente con le proprie esigenze e il proprio modello di business.

Per accompagnare imprese e professionisti in questo percorso, TeamSystem mette a disposizione una guida dedicata e 16 prodotti cloud conformi ai requisiti della misura, distribuiti nei principali segmenti di mercato. L’offerta copre le esigenze delle PMI e degli studi professionali, consentendo di adottare soluzioni digitali già idonee ad accedere agli incentivi previsti dal Voucher.

Il contributo arriva fino al 50% delle spese ammissibili, con un tetto massimo di 20.000 euro per ciascuna richiesta. Le spese finanziabili comprendono l’acquisto di software, servizi cloud e, ove previsto, hardware. Per le PMI, il portafoglio TeamSystem include undici soluzioni conformi, tra cui TS Waste 360, TS HR AI, TS Enterprise Legal, Contract Management, TS Cantieri, CPM in Cloud, TS Azienda Cloud, TS Enterprise Cloud, MES in Cloud, WMS Enterprise e APS sviluppate per supportare imprese nei settori della manifattura, dell’edilizia, della logistica e dei servizi.

Per gli studi professionali sono invece disponibili TS Studio Legal, Netlex, TS Studio HR, TS Studio Paghe e TS Studio Cloud, progettate per avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro.

Sul piano operativo, i piani di spesa devono avere un valore minimo di 4.000 euro e possono essere realizzati attraverso tre modalità: acquisto diretto, sottoscrizione di abbonamenti o formule miste che combinano entrambe le opzioni, nel rispetto dei requisiti previsti dalla misura. Una flessibilità pensata per rispondere alle esigenze concrete di imprese e professionisti con modelli operativi e priorità di investimento molto diversi tra loro.

La compilazione della domanda sarà possibile a partire dal 20 ottobre 2026, consentendo alle imprese e ai professionisti interessati di predisporre con anticipo la documentazione necessaria. Le domande di accesso al Voucher potranno invece essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma informatica del MIMIT, a partire dalle ore 12:00 del 10 novembre 2026 e fino alle ore 12:00 del 20 gennaio 2027.

La digitalizzazione continua a essere una delle leve principali per la crescita del sistema produttivo italiano. Il Voucher si propone così come strumento concreto per favorire una diffusione più ampia delle soluzioni digitali e accompagnare imprese e professionisti nei loro percorsi di trasformazione, sostenendo l’adozione di tecnologie sempre più strategiche per migliorare efficienza, competitività e capacità di risposta alle nuove sfide del mercato.