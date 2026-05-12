SMR Navali: Il piano USA per dominare i mari con i mini-reattori nucleari

Gli Stati Uniti stanno gettando le basi per una rivoluzione logistica che potrebbe cambiare per sempre il trasporto marittimo. Il Dipartimento dei Trasporti (DOT), guidato da Sean Duffy, in collaborazione con l’Amministrazione Marittima (MARAD), ha lanciato una richiesta di informazioni (RFI) formale. Lo scopo è valutare se i piccoli reattori nucleari modulari (SMR) possano essere utilizzati in modo commerciale e su larga scala sulle navi da carico, abbattendo i costi di trasporto e garantendo il “dominio energetico” americano.

Un vero passo in avanti, oltre i fantasmi del passato

Se l’idea di navi mercantili a propulsione nucleare vi suona familiare, è perché ci avevamo già provato. Tra gli anni ’60 e ’70, il mondo assistette al varo di navi tecnologicamente affascinanti ma economicamente disastrose. I tentativi precedenti furono dei veri e propri buchi neri finanziari:

NS Savannah (Stati Uniti, 1962): Un gioiello ingegneristico voluto da Eisenhower, ma con costi operativi e di manutenzione insostenibili per il trasporto civile.

Un gioiello ingegneristico voluto da Eisenhower, ma con costi operativi e di manutenzione insostenibili per il trasporto civile. Otto Hahn (Germania, 1968): Un mercantile nucleare che, pur dimostrando l’affidabilità tecnica, fu poi convertito a diesel perché troppo costoso da mantenere.

Un mercantile nucleare che, pur dimostrando l’affidabilità tecnica, fu poi convertito a diesel perché troppo costoso da mantenere. Mutsu (Giappone, 1990): Funestata da lievi fughe di radiazioni, proteste dei pescatori e costi fuori controllo, fu dismessa senza mai operare commercialmente.

Oggi, però, la scommessa è diversa e rappresenta il primo vero tentativo concreto di superare quegli ostacoli. I reattori SMR, con una capacità fino a 300 megawatt, non sono giganteschi impianti costruiti su misura per ogni singola nave. Sono invece unità prefabbricate in serie, modulari e trasportabili. Questa standardizzazione è la chiave per far crollare i costi di produzione e installazione.

L’impatto economico: una nuova era

L’amministratore del MARAD, Stephen M. Carmel, ha centrato il punto: non serve una semplice dimostrazione tecnologica, ma una “transizione di sistema”. Il governo federale sta cercando di capire come creare le condizioni di mercato ottimali, allineare le regole e ridurre i rischi sistemici per attirare i grandi capitali privati.

Certo, ci sono preoccupazioni. La rivista Energy Research and Social Science ha evidenziato che gli alti costi iniziali richiederanno massicci sussidi pubblici, lamentando che questi fondi verranno sottratti ad altre priorità sociali. Tuttavia, da una prospettiva economica pragmatica e keynesiana, questo è l’esatto tipo di spesa pubblica in deficit che genera valore reale. Finanziando i cantieri navali americani per sviluppare gli SMR, lo Stato crea un’infrastruttura strategica di lungo termine, taglia per sempre la dipendenza dal carburante fossile navale e rivitalizza un’industria pesante altrimenti destinata al declino.

Tutto questo si allinea perfettamente con le direttive del Presidente Trump (gli ordini esecutivi di gennaio e aprile 2025) per sbloccare l’energia nazionale e ricostruire la flotta commerciale.

Oltre le navi: l’interesse di Big Tech e Difesa

L’urgenza di sviluppare gli SMR non viene solo dai trasporti. C’è una fame di energia stabile e a basso costo che unisce settori molto diversi tra loro:

Il settore privato: Giganti come Amazon e Google stanno già pianificando l’acquisto di energia da SMR per alimentare i loro giganteschi e sempre più esigenti centri dati.

Giganti come Amazon e Google stanno già pianificando l’acquisto di energia da SMR per alimentare i loro giganteschi e sempre più esigenti centri dati. Le Forze Armate: L’esercito USA ha lanciato il Programma Janus per installare microreattori in nove basi strategiche, mentre l’Aviazione ne prevede uno in Alaska e la Marina valuta soluzioni per le proprie infrastrutture costiere.

Se gli Stati Uniti riusciranno a definire i quadri legali, assicurativi e produttivi, il trasporto marittimo globale potrebbe dire addio alla volatilità del prezzo del petrolio. Sarebbe un vantaggio competitivo enorme per l’economia a stelle e strisce.