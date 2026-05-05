Siete davvero padroni di casa vostra? La grande rivolta americana contro le tasse di proprietà (e perché la politica non può più ignorarla)

Provate a immaginare la scena: in un piovoso sabato pomeriggio a Cleveland, all’interno di una fiera delle armi, tra un bancone di munizioni e l’altro, i cittadini non parlano di calibri o di caccia, ma di un Sogno Americano deragliato. E il colpevole non è l’inflazione, o almeno non solo. Il colpevole è l’esattore delle tasse locali.

C’è la coppia di anziani che ha finito di pagare il mutuo decenni fa, ma che oggi non riesce più a sostenere il peso delle tasse di proprietà sulla propria abitazione. Il paradosso è crudele, ma reale: teoricamente, il governo locale può pignorare la loro casa, quella per cui hanno lavorato una vita intera, e metterla all’asta se il conto annuale rimane non pagato. Siete davvero padroni di casa vostra, o siete solo inquilini dello Stato?

A questo scenario si aggiungono storie di ordinaria disperazione borghese: il neopensionato costretto a prendere un lavoro part-time da Lowe’s (una nota catena di bricolage) solo per pagare l’Imu locale sulla sua proprietà in affitto, evitando così di dover alzare il canone ai suoi inquilini. Oppure i genitori i cui figli sono ormai usciti di casa, che vorrebbero trasferirsi in un’abitazione più piccola ma sono bloccati da tassi di interesse astronomici sui nuovi mutui. Per non parlare dei giovani laureati, rassegnati a dover fuggire sempre più lontano dai centri urbani per trovare un tetto a prezzi accessibili. tutti si sentono ospiti, non più padroni, a casa propria, perché soffocati da tasse e bollette.

Lo scontro ideologico: dai “Socialisti” alla Mamdani alla ribellione del ceto medio

Quello a cui stiamo assistendo negli Stati Uniti è uno scontro frontale tra due visioni del mondo inconciliabili. Da un lato, abbiamo l’ascesa di una nuova sinistra radicale, i “socialisti” alla Zohran Mamdani (il politico newyorkese esponente dei Democratic Socialists of America), che vedono la proprietà immobiliare non come il rifugio di una famiglia, ma come un bancomat da cui prelevare all’infinito. Per questa fazione politica, colpire la proprietà con tasse sempre più alte è uno strumento di redistribuzione sociale, un modo per punire chi ha accumulato anche solo un modesto patrimonio mattone su mattone.

Dall’altro lato, però, sta montando una marea. Un movimento trasversale, sempre più discusso, ampio e furioso, che non chiede una semplice riduzione, ma l’abolizione totale delle tasse sulla proprietà. E l’epicentro di questa scossa sismica è l’Ohio.

Qui, i frequentatori delle fiere si fermano al tavolo di Beth Blackmarr, coordinatrice dei media per il gruppo Citizens for Property Tax Reform (Cittadini per la Riforma della Tassa di Proprietà). Se riusciranno a raccogliere 413.000 firme entro il 1° luglio, a novembre gli elettori dell’Ohio troveranno sulla scheda elettorale un quesito dirompente: eliminare le tasse locali sulla proprietà.

“Stiamo davvero soffrendo in Ohio”, ha dichiarato la Blackmarr. La sua stessa rata mensile per le tasse è arrivata a 383 dollari, superando la quota di capitale e interessi del suo mutuo. Nel 2007, le tasse pesavano solo per il 15% sulla sua rata mensile; oggi sfiorano il 50%. La gente è semplicemente terrorizzata dall’idea di perdere tutto.

Una mappa della rivolta: non solo Ohio

L’Ohio non è un caso isolato. Quarantasei Stati e il Distretto di Columbia hanno già imposto limiti agli aumenti annuali delle tasse di proprietà, ma il sistema fa acqua da tutte le parti. Di fronte a valutazioni immobiliari che schizzano alle stelle, i cittadini chiedono misure drastiche.

Stato Proposta o Iniziativa in corso Ohio Raccolta firme per un referendum che mira all’abolizione totale delle tasse di proprietà locali. Texas e Florida I governatori e i leader statali stanno spingendo per eliminare le tasse di proprietà per le scuole (Texas) o per i governi locali (Florida). Nebraska Il gruppo Epic Option sta preparando il terreno per un’iniziativa elettorale nel 2028 per cancellare l’imposta. Minnesota e North Dakota Proposte legislative per ancorare il tetto massimo degli aumenti all’inflazione reale e alla crescita demografica. Montana Si discute un tetto rigido del 2% agli aumenti per i fondi dei governi locali (escluse le scuole).

Anche nel progressista Massachusetts si cercano soluzioni creative: un gruppo di cittadini di Great Barrington vuole scaricare il peso fiscale sulle seconde case dei residenti part-time, abbassando le tasse ai residenti fissi e alzandole ai vacanzieri.

Il buco nero dei bilanci scolastici

Il convitato di pietra in questa discussione ha un nome ben preciso: il sistema scolastico pubblico (K-12). Più di un terzo dei fondi per le scuole pubbliche americane proviene proprio dalle tasse di proprietà locali. A livello nazionale, la spesa ha ormai superato la cifra monstre di 1.000 miliardi di dollari.

Eppure, il sistema è un colabrodo. I distretti scolastici affrontano un calo delle iscrizioni, ma continuano ad assumere. Ecco alcuni dati che spiegano la rabbia dei contribuenti:

A livello nazionale: Nell’ultimo decennio, le iscrizioni sono calate di circa 900.500 studenti, mentre il personale è aumentato di circa 700.000 unità (+11,9%).

Il caso di Buffalo (NY): Tra il 2018 e il 2025 il distretto ha aggiunto 900 dipendenti, con un aumento del 569% del personale amministrativo e centrale, nonostante un calo degli studenti dell’11%.

Fondi Covid sprecati: In Montana, i generosi fondi federali per il Covid, invece di essere usati per sostituire le vecchie caldaie delle scuole (spesa che ora viene chiesta ai contribuenti), sono stati usati per assumere nuovi amministratori e “consulenti per la salute mentale”.

Come fa notare John Phelan, economista del Center of the American Experiment: “L’onere non dovrebbe essere guidato dal valore degli asset. Se i distretti scolastici vogliono spendere più soldi, dovrebbero chiedere il permesso alla popolazione”. I cittadini, giustamente, chiedono che questo circo venga pagato tramite altre fonti, come l’imposta sulle vendite o sui redditi statali, tagliando parallelamente gli sprechi amministrativi.

La trappola del valore immobiliare e il dilemma per Trump

Il paradosso moderno è che l’arricchimento teorico si trasforma in povertà reale. Gene Wodzisz ha comprato il suo bungalow a Parma, in Ohio, 53 anni fa per 42.000 dollari. Oggi il valore è decuplicato, e con esso le tasse. Ron Shumate, 83 anni, volontario per la raccolta firme, ha visto un vicino vendere una casa molto più piccola della sua per 348.000 dollari. Teme il prossimo accertamento catastale. “Il sogno americano è possedere una casa, lavorare per 30 anni, pagarla, andare in pensione ed essere tranquilli”, ha detto Shumate. “Se dipendi dalla previdenza sociale, questo non accadrà”.

Questo movimento sotterraneo può colpire Donald Trump e la sua campagna? La risposta è sì, e in modo potenzialmente devastante se non gestito.

La base elettorale repubblicana e MAGA è composta esattamente da queste persone: la classe media, i proprietari di case nei sobborghi, i pensionati che vivono di reddito fisso. Se Trump e il Partito Repubblicano continuano a concentrarsi solo sui grandi temi federali, ignorando il salasso fiscale che avviene a livello di contea e di scuola locale, rischiano di sembrare scollati dalla realtà quotidiana dei loro elettori.

Il movimento per l’abolizione delle tasse di proprietà ha uno stile chiaro e diretto: non fa sconti a nessuno. Se la politica tradizionale non offre una via d’uscita – magari proponendo una transizione verso la tassazione sui consumi (Sales Tax) per finanziare le scuole – questi elettori potrebbero disertare le urne, o peggio, votare per iniziative radicali che manderanno in bancarotta i governi locali. Trump deve intestarsi questa battaglia, trasformandola in una crociata per la difesa della casa, contro i “socialisti” che vogliono espropriare la classe media attraverso il fisco. Se lo farà, avrà trovato la chiave d’oro per mobilitare le periferie; se lo ignorerà, la rabbia colpirà anche lui.

I cittadini non sono più disposti a fare da bancomat. Negli Stati Uniti la pazienza è finita: la rivolta dei proprietari è appena iniziata.