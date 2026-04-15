Sicurezza energetica e realpolitik: la Corea del Sud aggira Hormuz e riscopre il carbone

Ci sono paesi industriali che, in mezzo alla tempesta energetica, stanno cercando di mettere al sicuro il proprio futuro. La Corea del Sud si è assicurata 273 milioni di barili di greggio proveniente dal Medio Oriente e dal Kazakistan che non dovranno transitare attraverso lo Stretto di Hormuz: volumi sufficienti a sostenere la sua economia per oltre tre mesi.

«I 273 milioni di barili di greggio, sulla base dei livelli di consumo dello scorso anno, sono sufficienti a sostenere l’economia per oltre tre mesi in condizioni operative normali, senza la necessità di ulteriori misure di emergenza», ha dichiarato mercoledì il capo di gabinetto presidenziale Kang Hoon-sik.

Kang è appena tornato da un tour di una settimana in Oman, Arabia Saudita, Qatar e Kazakistan nel tentativo di garantire le forniture energetiche alla Corea del Sud, povera di risorse e quarta economia dell’Asia.

Il Paese si è inoltre assicurato 2,1 milioni di tonnellate di nafta, una materia prima fondamentale per l’industria petrolchimica, ha aggiunto il capo di gabinetto presidenziale.

“Il petrolio greggio e la nafta saranno spediti attraverso rotte alternative non interessate dal blocco dello Stretto di Hormuz”, ha aggiunto il funzionario, come riportato dall’agenzia di stampa Yonhap.

L’industria petrolchimica asiatica sta già avvertendo la crisi. In tutta l’Asia, la carenza di nafta e di altre materie prime petrolchimiche fondamentali, dovuta alla guerra con l’Iran, ha già costretto le aziende petrolchimiche a ridurre la produzione.

Sulla base dei dati di consumo dello scorso anno, secondo Kang, i 2,1 milioni di tonnellate di nafta sarebbero sufficienti a soddisfare circa un mese di domanda.

Per garantire un approvvigionamento energetico stabile in futuro, i funzionari sudcoreani hanno anche discusso con i principali produttori di petrolio del Medio Oriente l’idea di creare impianti di stoccaggio di petrolio greggio al di fuori dello Stretto di Hormuz.

Prima dell’inizio della guerra, la Corea del Sud importava la maggior parte del greggio che consuma dal Medio Oriente ed è uno degli importatori asiatici più esposti al GNL del Qatar, che ora è fuori servizio.

Nel frattempo, la Corea del Sud sta rinviando il ritiro della capacità di generazione di energia a carbone a causa dello shock petrolifero e del gas causato dalla guerra in Medio Oriente. In questo modo riesce a continuare a sostenere il proprio sistema industriale con una fonte energetica stabile e sufficientemente conveniente, nonostante anche il carbone abbia aumentato le proprie quotazioni.