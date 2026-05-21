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Siamo noi il valore
Nel nostro canale Youtube “Moneta Positiva”, abbiamo pubblicato un video musicale di cui ho scritto parole e musica, poi arrangiata con l’AI.
Questa è la versione Rock da stadio:
Mentre questa è la versione Jazz da piano bar, per i palati più raffinati…
Per chi vuole valutare meglio il testo, queste sono le parole della canzone “Siamo noi il valore”:
Virus, pandemie, fame, malattie
ci distraggono, ci dividono
segui i soldi, fino in fondo
per scoprire, chi guadagna, dal dolore
Armi, eserciti, banche, debiti
demoliscono, arricchiscono
segui i soldi, fino in cima,
per trovare, chi specula, sul dolore
Noi crediamo che, il debito c’è, senza un perché
ma paghiamo sempre noi, senza chiederci mai poi,
se ci sia un’alternativa, al sistema che ci rende, tutti schiavi del presente
Non possiamo fare niente, se l’informazione mente
non vediamo mai, che cosa accade in noi
Se distratti, da paura, accettiamo di tutto, anche se…
Siamo noi, il valore, meritiamo amore, salute e libertà
Si può crescere, nel benessere
Ci vuole poco, è quasi un gioco
Cambia i soldi, cambia il mondo
Per provare, che possiamo, stare meglio
Noi vogliamo che, il denaro c’è, non solo per me
ma per tutti quanti noi, senza diventare eroi
una vera alternativa, una società che tende, a favore della gente
Senza limitare niente, col potere della mente
capiremo poi, che cosa abbiamo in noi
È una forza, dirompente, inventiamo già tutto, sai perché?
Siamo noi, il valore, perché siamo amore, salute e libertà
Fabio Conditi
Presidente dell’associazione Moneta Positiva
fondatore del Movimento culturale Un Mondo Positivo
https://unmondopositivo.it/
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