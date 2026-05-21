Nel nostro canale Youtube “Moneta Positiva”, abbiamo pubblicato un video musicale di cui ho scritto parole e musica, poi arrangiata con l’AI.

Questa è la versione Rock da stadio:

Mentre questa è la versione Jazz da piano bar, per i palati più raffinati…

Per chi vuole valutare meglio il testo, queste sono le parole della canzone “Siamo noi il valore”:

Virus, pandemie, fame, malattie

ci distraggono, ci dividono

segui i soldi, fino in fondo

per scoprire, chi guadagna, dal dolore Armi, eserciti, banche, debiti

demoliscono, arricchiscono

segui i soldi, fino in cima,

per trovare, chi specula, sul dolore Noi crediamo che, il debito c’è, senza un perché

ma paghiamo sempre noi, senza chiederci mai poi,

se ci sia un’alternativa, al sistema che ci rende, tutti schiavi del presente

Non possiamo fare niente, se l’informazione mente

non vediamo mai, che cosa accade in noi Se distratti, da paura, accettiamo di tutto, anche se…

Siamo noi, il valore, meritiamo amore, salute e libertà Si può crescere, nel benessere

Ci vuole poco, è quasi un gioco

Cambia i soldi, cambia il mondo

Per provare, che possiamo, stare meglio Noi vogliamo che, il denaro c’è, non solo per me

ma per tutti quanti noi, senza diventare eroi

una vera alternativa, una società che tende, a favore della gente

Senza limitare niente, col potere della mente

capiremo poi, che cosa abbiamo in noi È una forza, dirompente, inventiamo già tutto, sai perché?

Siamo noi, il valore, perché siamo amore, salute e libertà

Fabio Conditi

Presidente dell’associazione Moneta Positiva

fondatore del Movimento culturale Un Mondo Positivo

https://unmondopositivo.it/