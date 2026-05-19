L’Europa del riarmo nega all’Italia la clausola di salvaguardia sull’energia

L’ennesima risposta gelida arrivata da Bruxelles alla richiesta italiana di estendere all’energia la clausola di salvaguardia prevista dal nuovo Patto di Stabilità conferma una realtà politica ormai difficilmente contestabile: nell’Unione Europea la flessibilità fiscale non viene concessa sulla base delle esigenze concrete degli Stati membri, ma soltanto quando coincide con le priorità strategiche definite dalla Commissione.

La vicenda è particolarmente significativa perché il governo Meloni, per la prima volta in maniera esplicita, ha chiesto l’attivazione di uno strumento previsto formalmente dallo stesso regolamento europeo. Non si tratta quindi di una richiesta “anti-europea”, né di una violazione delle regole comuni. Al contrario: Roma ha invocato precisamente l’articolo 26 del Regolamento UE 2024/1263, cioè il cuore delle clausole di salvaguardia nazionali del nuovo Patto di Stabilità e Crescita.

Il testo è chiaro. La Commissione può riconoscere “circostanze eccezionali” derivanti da “eventi esogeni imprevedibili che esulano dal controllo dello Stato membro” e che abbiano rilevanti conseguenze sulle finanze pubbliche. È difficile immaginare una definizione più aderente alla crisi energetica che ha colpito l’Europa negli ultimi anni: shock geopolitici, instabilità internazionale, aumento incontrollato dei prezzi, effetti diretti sulla competitività industriale e sui bilanci pubblici.

Per un Paese manifatturiero come l’Italia, seconda economia industriale d’Europa dopo la Germania, il costo dell’energia non rappresenta una variabile marginale di politica economica, ma un fattore strutturale di competitività e sopravvivenza produttiva. Secondo i più recenti dati economici, l’industria continua a pesare per circa il 20% del valore aggiunto nazionale, una quota nettamente superiore a quella di economie come Francia e Spagna.

Il problema è che il sistema produttivo italiano continua a sostenere costi energetici significativamente più elevati rispetto ai principali concorrenti internazionali. A inizio 2025 il prezzo dell’elettricità in Italia risultava ancora superiore persino a quello degli Stati Uniti, dove l’energia resta uno dei principali fattori competitivi dell’industria americana.

Eppure Bruxelles ha reagito con estrema freddezza. La risposta ufficiosa è stata sostanzialmente: usate i fondi già disponibili.

Qui emerge il vero nodo politico della questione.

La Commissione non sostiene apertamente che manchino i requisiti economici o giuridici per l’attivazione della clausola. Sarebbe difficile farlo senza contraddire lo stesso impianto dell’articolo 26. Il punto è un altro: il regolamento attribuisce alla Commissione un margine di discrezionalità enorme nel decidere quali emergenze meritino flessibilità fiscale e quali invece no.

Se una crisi energetica provocata da shock geopolitici, volatilità internazionale e tensioni sui mercati non rientra nella definizione di “evento esogeno imprevedibile” prevista dall’articolo 26, allora quella clausola rischia di trasformarsi non in uno strumento oggettivo di tutela degli Stati membri, ma in un meccanismo applicabile solo quando Bruxelles decide politicamente che lo sia.

Ed è proprio questa discrezionalità a rivelare la natura profondamente politica del nuovo Patto di Stabilità.

Per le spese militari Bruxelles ha rapidamente aperto alla possibilità di deroghe e scostamenti. In quel caso il principio dell’emergenza è stato riconosciuto quasi automaticamente, perché il rafforzamento della difesa viene considerato una priorità strategica dell’Unione Europea nel suo complesso.

La crisi energetica invece, pur colpendo in modo drammatico un paese manifatturiero come l’Italia, non viene trattata con lo stesso livello di urgenza politica.

Qui emerge l’aspetto più controverso dell’intera vicenda: nella concreta applicazione dell’articolo 26, l’urgenza sembra dover essere prima di tutto “europea”, non nazionale.

In altre parole, l’Unione Europea appare sempre più disposta a concedere flessibilità soltanto quando la spesa risponde a obiettivi strategici definiti centralmente da Bruxelles, mentre le vulnerabilità specifiche degli Stati membri vengono considerate problemi nazionali da assorbire internamente, anche quando producono effetti sistemici sull’economia reale.

Ma un sistema del genere svuota progressivamente il concetto stesso di sovranità economica nazionale.

L’Italia è uno dei paesi europei più esposti al costo dell’energia. Ha una forte dipendenza dalle importazioni e un mix energetico strutturalmente più vulnerabile rispetto ad altri partner europei. Per Roma la questione energetica non è una semplice voce tecnica di bilancio: è un problema di competitività, occupazione, crescita e tenuta sociale.

Eppure Bruxelles continua a trattare la spesa energetica quasi come un problema amministrativo da gestire attraverso fondi già esistenti.

Anche questa argomentazione presenta enormi criticità.

I “fondi disponibili” evocati dalla Commissione non sono risorse immediatamente libere e utilizzabili. In gran parte si tratta di fondi già vincolati, soggetti a procedure complesse, tempi lunghi di approvazione, cofinanziamenti nazionali e rigide condizioni operative. Molte di queste risorse, inoltre, sono già state programmate oppure risultano difficilmente spendibili proprio a causa dell’impianto burocratico europeo.

Non solo. Gran parte di questi strumenti nasce per finanziare programmi pluriennali, transizione ecologica o investimenti strutturali, non per assorbire rapidamente uno shock energetico che continua a comprimere la competitività industriale europea rispetto a economie concorrenti come Stati Uniti e Cina.

Tradotto: Bruxelles propone di affrontare un’emergenza straordinaria con strumenti ordinari, scaricando sugli Stati membri il peso economico e politico della crisi.

Ma una crisi energetica strutturale non può essere gestita semplicemente riallocando capitoli di spesa già esistenti.

Il punto politico, quindi, va ben oltre la singola richiesta italiana.

Il nuovo Patto di Stabilità viene presentato come un sistema basato su regole oggettive. In realtà il caso dell’articolo 26 dimostra che le regole restano subordinate a una valutazione politica della Commissione europea. È Bruxelles a decidere quali emergenze siano meritevoli di flessibilità e quali invece debbano essere assorbite dagli Stati membri attraverso sacrifici fiscali interni.

Questo produce inevitabilmente una gerarchia delle priorità.

Le spese militari vengono considerate investimenti strategici europei e quindi possono giustificare maggiore debito. Le esigenze energetiche e industriali di un singolo Stato, invece, vengono derubricate a problema nazionale.

Il rischio per l’Italia è evidente.

Se la linea europea resterà questa, Roma si troverà stretta tra tre alternative tutte problematiche: aumentare ulteriormente il deficit senza copertura europea, comprimere altre voci di spesa interna oppure rinunciare a interventi energetici necessari per famiglie e imprese.

Ed è proprio questo il paradosso finale: l’Unione Europea proclama la centralità della competitività industriale, della transizione energetica e della sicurezza economica, ma poi nega agli Stati gli strumenti fiscali necessari per affrontarle concretamente.

Il rischio, a questo punto, non è soltanto economico. È anche politico e istituzionale. Perché se la flessibilità fiscale verrà concessa solo alle priorità geopolitiche definite dalla Commissione, mentre le emergenze economiche degli Stati membri continueranno a essere subordinate ai vincoli di bilancio, il risultato sarà una crescente frattura tra governance europea e interessi nazionali.

E quando le regole comuni iniziano a essere percepite non come strumenti di equilibrio condiviso, ma come vincoli selettivi applicati secondo convenienza politica, allora a indebolirsi non è soltanto la credibilità del Patto di Stabilità. È la stessa legittimazione politica dell’Unione Europea.