Si rafforzano i legami fra Arabia Saudita ed India. Progetti sino a 100 miliardi di dollari di investimenti

Il 23 Aprile l’India e l’Arabia Saudita hanno presentato una serie di misure volte a rafforzare la cooperazione in materia di difesa e a sostenere gli investimenti, tra cui la creazione di due raffinerie di petrolio in joint venture, nonostante il primo ministro Narendra Modi sia stato costretto ad abbreviare la sua a causa divisita in Arabia Saudita per l’attacco terroristico nel Jammu e Kashmir.

Modi e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, noto come MBS, hanno co-presieduto la seconda riunione del Consiglio di partenariato strategico, l’organo supremo che sovrintende alla cooperazione bilaterale fra i due apesi in una serie di settori, durante il loro incontro a Gedda. Hanno anche tenuto colloqui informali al Palazzo Al Salam, anche se Modi ha deciso di saltare la cena ufficiale dopo le notizie dell’attacco terroristico vicino a Pahalgam.

Dopo una riunione della Task Force bilaterale di alto livello sugli investimenti a Riyadh lunedì, in cui sono state affrontate diverse preoccupazioni da parte saudita, tra cui la tassazione degli investimenti, le due parti hanno concordato una serie di misure per promuovere gli investimenti bilaterali. Secondo fonti informate, ciò aprirà la strada alla realizzazione dei piani sauditi di investire fino a 100 miliardi di dollari in India, annunciati per la prima volta durante la visita di MBS in India nel 2019.

Modi e MBS hanno accolto con favore la decisione di collaborare alla creazione di due raffinerie di petrolio come joint venture in India, ha dichiarato l’ambasciatore indiano Suhel Khan in una conferenza stampa. “Hanno inoltre accolto con favore i progressi compiuti in materia di tassazione e gli accordi lungimiranti conclusi per facilitare gli investimenti da entrambe le parti”, ha affermato.

Le due parti hanno deciso di ampliare l’ambito del Consiglio di partenariato strategico istituendo due nuovi comitati ministeriali incaricati di supervisionare la cooperazione in materia di difesa, turismo e cultura. Il Consiglio disponeva già di due comitati ministeriali incaricati di supervisionare la cooperazione in materia di politica e sicurezza, economia e investimenti.

Le due parti hanno inoltre firmato quattro memorandum d’intesa per la cooperazione nei settori dello spazio, della sanità, dello sport e dei servizi postali.

L’incontro tra Modi e MBS è iniziato con un riferimento all’attacco terroristico nel Jammu e Kashmir, e entrambi i leader hanno espresso la loro condanna dell’incidente, ha affermato Khan. MBS ha espresso le sue condoglianze e la sua vicinanza e ha offerto tutto l’aiuto che l’Arabia Saudita può fornire in questo senso.

“Si è discusso dell’attacco terroristico in Kashmir e MBS ha espresso le sue condoglianze. Entrambi i leader hanno condannato questo attacco terroristico”, ha affermato Khan. ‘L’India e l’Arabia Saudita hanno un’ottima cooperazione sulle questioni relative al terrorismo e continuiamo a lavorare insieme su questo tema, su cui entrambi i paesi condividono una visione simile’.

Gli investimenti sauditi in India, compresi quelli dei fondi sovrani, ammontano a circa 10 miliardi di dollari.

Il commercio bilaterale ha raggiunto un valore di 43,3 miliardi di dollari nel 2023-24, con un aumento delle esportazioni indiane del 7,8% in questo periodo, fino a quasi 12 miliardi di dollari. L’Arabia Saudita è il quinto partner commerciale dell’India, mentre l’India è il secondo partner commerciale dell’Arabia Saudita e svolge un ruolo chiave nella sicurezza alimentare del Regno, con esportazioni di riso che da sole valgono circa 1 miliardo di dollari all’anno.

Il commercio di energia ha raggiunto un valore di 25,7 miliardi di dollari nel periodo 2023-24 e l’Arabia Saudita è stata la terza fonte dell’India sia per le importazioni di petrolio greggio (14,3% delle importazioni totali) che per il gas di petrolio liquefatto (18% delle importazioni totali).