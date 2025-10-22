Shutdown USA: I Repubblicani sono i “colpevoli” per il pubblico, ma l’approvazione di Trump sale

Siamo entrati nel 21° giorno di shutdown parziale del governo federale negli Stati Uniti e, come spesso accade nella politica americana, i numeri raccontano una storia più complessa di quella che appare in superficie. Un nuovo sondaggio Reuters/Ipsos, chiuso questo lunedì (21 ottobre 2025), offre un quadro che dovrebbe far riflettere gli strateghi democratici a Washington.

Mentre centinaia di migliaia di lavoratori federali restano a casa e il traffico aereo subisce ritardi, il gioco politico del “blame game” (il gioco delle colpe) è in pieno svolgimento.

Secondo il sondaggio, la maggioranza degli americani punta il dito contro i legislatori repubblicani:

50% dei cittadini ritiene che la leadership repubblicana al Congresso meriti la maggior parte della colpa per lo shutdown.

43% dei cittadini ritiene invece che i principali colpevoli siano i leader democratici al Congresso.

Fin qui, sembrerebbe un punto a favore dei Democratici. Ma è qui che la logica politica tradizionale si scontra con la realtà.

Il paradosso di Trump

Nonostante il blocco e l’opinione pubblica che attribuisce la colpa principale al suo partito, l’approvazione del presidente Donald Trump non solo non crolla, ma registra un leggero aumento. Il suo tasso di approvazione è salito al 42%, due punti percentuali in più rispetto all’inizio del mese (sebbene l’aumento rientri nel margine di errore del sondaggio, la tenuta è notevole).

Questo dato suggerisce che la strategia democratica di “tenere duro” – bloccando il governo per logorare il Presidente e il GOP – potrebbe non funzionare. Anzi, rischia di trasformarsi in un boomerang.

Il nodo del contendere: i sussidi sanitari

Il motivo tecnico del blocco è il rinnovo dei sussidi per l’assicurazione sanitaria, che i Repubblicani lascerebbero scadere e che i Democratici vogliono assolutamente estendere. I Democratici, che pur non avendo la maggioranza in entrambe le Camere necessitano dei loro voti al Senato per approvare la legge di spesa, hanno dichiarato che non voteranno nulla finché i sussidi non saranno confermati.

Su questo specifico punto, l’opinione pubblica è nettamente con i Democratici:

Il 72% degli intervistati (inclusa la quasi totalità dei Democratici e circa la metà dei Repubblicani) afferma che gli sconti assicurativi dovrebbero essere mantenuti.

Solo il 22% ne chiede la cancellazione.

Inoltre, tra coloro che favoriscono i sussidi, il 60% ritiene che siano abbastanza importanti da giustificare il mantenimento del governo chiuso finché non si troverà un accordo. Quindi, alla fine, va bene il shutdown, perché il tema viene considerato rilevante, ma la colpa viene risersata sulle Camere non sul Prsidente.

L’errore di calcolo dei democratici

Se i Democratici pensano di tenere duro con lo shutdown per dare la colpa ai Repubblicani e rendere Trump meno popolare, rischiano di prendere un bel colpo.

Stanno giocando col fuoco. Sebbene il pubblico desideri i sussidi sanitari, incolpa comunque (al 43%) anche i Democratici per il blocco. Puntare tutto sullo shutdown per logorare l’avversario, mentre l’approvazione di Trump rimane stabile o addirittura cresce, significa che stanno facendo esattamente il gioco del Presidente. Un errore politico che, tra l’altro, li fa apparire come la fazione più estremista, disposta a bloccare il Paese (con un impatto economico che, sebbene definito “piccolo” dagli economisti, colpisce direttamente un intervistato su cinque) per una singola questione.

Domande e Risposte (FAQ)

1) Perché l’approvazione di Trump sale se il suo partito è accusato dello shutdown? L’approvazione presidenziale è un indicatore complesso. Spesso, l’elettorato “core” di un presidente (in questo caso quello di Trump) tende a compattarsi attorno al leader durante una crisi politica, percependo gli attacchi dell’opposizione (i Democratici) come faziosi. Anche se il GOP è visto come il principale responsabile, la mossa dei Democratici di bloccare il governo sui sussidi sanitari potrebbe essere vista dai moderati e dagli indipendenti come un’azione altrettanto ostruzionistica, neutralizzando il vantaggio politico democratico e mantenendo stabile il consenso del Presidente.

2) Cosa sono esattamente questi “sussidi sanitari” al centro della disputa? Il testo si riferisce probabilmente ai sussidi (“subsidies”) previsti dall’Affordable Care Act (ACA), noto anche come Obamacare. Questi sussidi aiutano le famiglie a basso e medio reddito a pagare i premi mensili delle assicurazioni sanitarie acquistate sul marketplace federale. Sono uno dei pilastri dell’ACA. I Democratici vogliono renderli permanenti o estenderli, mentre molti Repubblicani si sono storicamente opposti a questa spesa, considerandola un’eccessiva ingerenza pubblica nel mercato assicurativo.

3) Quanto è grave l’impatto dello shutdown sull’economia americana? Il testo originale di Reuters cita gli economisti, i quali vedono lo shutdown come un “minuscolo freno” (tiny drag) alla crescita economica complessiva, poiché colpisce solo una fetta della forza lavoro totale. Tuttavia, l’impatto umano è significativo. Centinaia di migliaia di lavoratori federali sono in congedo forzato (furlough) senza stipendio. Il sondaggio evidenzia che circa un intervistato su cinque (20%) ha dichiarato di essere stato colpito finanziariamente, e due su cinque (40%) conoscono qualcuno che sta subendo le conseguenze del blocco.