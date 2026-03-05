Shock logistico sul GNL: noli alle stelle a 300.000 dollari al giorno. L’economia reale presenta il conto

l mercato globale del trasporto di GNL ha registrato un forte aumento negli ultimi giorni, con le tariffe di noleggio delle moderne navi metaniere che sono passate da circa 40.000 dollari della scorsa settimana a circa 300.000 dollari al giorno, mentre gli operatori si affrettano a garantire le navi a causa delle crescenti tensioni in Medio Oriente.

Secondo l’ultimo rapporto settimanale sul GNL della società di brokeraggio marittimo Fearnleys , citato da Riviera Maritime Media, le tariffe giornaliere di noleggio spot per le navi metaniere da 174.000 metri cubi lungo la rotta Golfo degli Stati Uniti-Europa sono salite a circa 300.000 dollari al giorno, con un aumento di circa 260.000 dollari rispetto alla settimana scorsa. Anche le tariffe sulla rotta chiave tra il Golfo degli Stati Uniti e l’Asia, che copre Giappone, Corea del Sud, Taiwan e Cina, sono salite a 300.000 dollari al giorno dai 42.000 dollari del 25 febbraio, mentre la rotta dall’Australia all’Asia è salita a circa 255.000 dollari al giorno.

Fearnleys ha affermato che i noleggiatori stanno ora pagando fino a 10 volte i livelli della scorsa settimana per assicurarsi tonnellate immediate, mentre il mercato si prepara a una potenziale interruzione dei flussi di GNL dal Medio Oriente.

L’impennata arriva mentre il conflitto regionale che coinvolge l’Iran ha iniziato a perturbare il commercio globale di GNL. Il Qatar ha interrotto la produzione di GNL all’inizio di questa settimana e ha dichiarato forza maggiore per alcuni acquirenti, mentre il traffico di petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz si è effettivamente bloccato a causa di preoccupazioni di sicurezza.

Il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti rappresentano insieme circa il 20% dell’offerta globale di GNL, rendendo l’interruzione immediatamente significativa per i mercati globali del gas.

Gli agenti marittimi affermano che il picco riflette più di una semplice corsa improvvisa alle navi. Con la produzione del Qatar interrotta e il traffico delle petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz gravemente compromesso, i trader si stanno già preparando a rotte di trasporto più lunghe e a una minore disponibilità di navi. I carichi che normalmente verrebbero trasportati su brevi distanze dal Golfo all’Asia potrebbero ora dover essere provenienti dagli Stati Uniti, dall’Australia o dall’Africa occidentale, aumentando la durata dei viaggi e facendo aumentare la domanda di navi metaniere.

Si prevede che l’Asia ne subirà l’impatto immediato. Circa l’85% delle esportazioni di GNL del Qatar è normalmente destinato ad acquirenti asiatici , con i principali importatori, tra cui Cina, India, Giappone, Corea del Sud e Taiwan, fortemente dipendenti da tali volumi.

L’interruzione sta già ridefinendo le dinamiche dei prezzi del GNL tra Asia ed Europa. Gli operatori hanno riferito a Bloomberg che i prezzi spot del GNL in Asia hanno raggiunto i 25,40 dollari per milione di unità termiche britanniche all’inizio di questa settimana, prima di scendere leggermente a 23,80 dollari dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti forniranno garanzie di rischio politico e supporto di scorta navale alle navi cisterna che transitano nello Stretto di Hormuz.

Nonostante il calo, i prezzi del GNL rimangono circa il doppio rispetto ai livelli registrati prima dell’escalation del conflitto e prima che il Qatar interrompesse la produzione, lasciando i trader alla ricerca affannosa sia di carichi che di navi, mentre il mercato globale del GNL si restringe.