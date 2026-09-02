Shock diesel: i margini di raffinazione toccano il record storico e si prepara una nuova stangata sui trasporti

La nuova escalation in Medio Oriente e il divieto russo alle esportazioni di gasolio, in un contesto di incessanti attacchi con droni ucraini alle raffinerie, hanno spinto i crack dei distillati medi a livelli record questa settimana, con ovvi effetti sui prezzi dei carburanti alla pompa.

Il ripreso scambio di attacchi nello Stretto di Hormuz e nelle zone circostanti ha vanificato le speranze di una rapida ripresa dei flussi di prodotti petroliferi dal Medio Oriente, lasciando i mercati del diesel in una situazione di scarsità, hanno scritto mercoledì mattina in una nota gli strateghi delle materie prime di ING Warren Patterson ed Ewa Manthey.

La tensione del mercato è particolarmente evidente nel settore del gasolio, dove il crack del gasolio ICE – ovvero la differenza di prezzo tra un barile di greggio e il gasolio da esso raffinato – ha toccato martedì il massimo storico di 79 dollari al barile. Allo stesso tempo, il crack del gasolio negli Stati Uniti viene scambiato ben al di sopra dei 100 dollari al barile, oscillando vicino ai massimi storici raggiunti il mese scorso.

«Gli spread temporali riflettono questa grave tensione, con lo spread ICE del gasolio settembre/novembre che registra un backwardation di 80 dollari per tonnellata», hanno affermato gli strateghi delle materie prime di ING. Il backwardation è la struttura di mercato in cui i contratti a breve termine vengono scambiati a prezzi più elevati rispetto a quelli a più lungo termine, segnalando preoccupazioni riguardo all’offerta immediata.

«Date le interruzioni delle esportazioni di gasolio dal Medio Oriente e dalla Russia, e in assenza di segnali di una ripresa imminente, i crack dei distillati medi rimarranno probabilmente molto elevati e volatili, in particolare con l’avvicinarsi di un periodo di domanda stagionalmente più forte», hanno osservato. «Il sistema di raffinazione globale ha poco margine di manovra per compensare le interruzioni a cui stiamo assistendo attualmente».

Da metà giugno, i prezzi del gasolio a livello globale hanno superato i rialzi dei prezzi del greggio, poiché una combinazione di fattori continua a stringere i mercati del gasolio. Tra questi figurano le guerre in Iran e in Ucraina, che soffocano l’offerta di prodotti dal Medio Oriente e dalla Russia, mentre le esportazioni cinesi di carburante non hanno ancora registrato una ripresa significativa dopo mesi di restrizioni volte a proteggere l’approvvigionamento interno, con i flussi nello Stretto di Ormuz ancora al di sotto dei livelli prebellici.

Le raffinerie sono destinate a registrare profitti più consistenti grazie alla carenza globale di gasolio, ha affermato Goldman Sachs la scorsa settimana, rivedendo la sua precedente previsione di raddoppio degli utili totali che le società di raffinazione trarrebbero da questa situazione di scarsità della capacità produttivà.