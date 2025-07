La scorsa settimana, i treni della metropolitana che attraversano la megalopoli di Shenzhen, nel sud della Cina, hanno accolto un nuovo gruppo di passeggeri insolito, poiché la città ha messo in servizio una flotta di robot per le consegne per rifornire i minimarket sparsi nella rete metropolitana.

Secondo un rapporto del quotidiano locale SZNews ripreso da SCMP, decine di robot per le consegne di piccole dimensioni hanno iniziato a viaggiare sui treni della metropolitana durante le ore di punta, scendendo in ogni stazione dove si trova un minimarket 7-Eleven per effettuare le consegne.

Il progetto è il primo del suo genere al mondo e segna l’ultimo passo nella spinta di Shenzhen per espandere l’uso dei robot dalle fabbriche ad altri settori della vita urbana, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa.

I robot alti un metro, gestiti da una filiale logistica del colosso immobiliare cinese Vanke, di cui Shenzhen Metro è in parte proprietaria, sono in grado di utilizzare autonomamente gli ascensori, entrare e uscire dalle piattaforme, salire sui treni e consegnare merci ai negozi 7-Eleven in tutta la città, secondo quanto riportato da SZNews.

I 41 robot hanno suscitato grande scalpore durante il loro primo giorno di lavoro, quando i passeggeri si sono radunati intorno a loro per scattare foto mentre erano in fila all’interno delle carrozze. Tuttavia, il progetto non è solo una trovata pubblicitaria, ma mira a risolvere un annoso problema logistico che affligge i negozi all’interno delle stazioni della metropolitana di Shenzhen.

“In passato, i corrieri dovevano parcheggiare in superficie, scaricare le merci e trasportarle manualmente nelle stazioni della metropolitana”, ha dichiarato a SZNews Li Yanyan, manager di uno dei negozi 7-Eleven coinvolti nel progetto. “Ora, con i robot, è molto più facile e conveniente”.

Ovviamente ora i corrieri ora diventano un’eccedenza nel sistema logistico cinese, per cui è presumibile che perderanno il lavoro o dovranno demansionarsi, anche se è difficile pensare a un ruolo inferiore a quello di facchino. Queste sono le conseguenze della robotizzazione spinta, o l’uomo si reinventa o diventa la specie destinata all’estinzione.