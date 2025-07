La scorsa settimana, Shell ha segnalato che i suoi utili del secondo trimestre sarebbero stati inferiori a causa del calo del commercio di gas e derivati del petrolio. Ora, Exxon si è unita alla serie di avvertimenti, affermando che i prezzi più bassi del petrolio e del gas durante il secondo trimestre avrebbero influito sui suoi risultati finanziari, e in modo piuttosto significativo. Le grandi compagnie petrolifere stanno attraversando un momento difficile. La domanda è se tale situazione si protrarrà nel tempo.

A maggio, Morgan Stanley aveva previsto che le maggiori compagnie petrolifere internazionali avrebbero registrato un calo degli utili alla fine di quest’anno e nel 2026, minacciando il ritmo dei riacquisti, poiché un sostanziale surplus del mercato petrolifero avrebbe pesato sui prezzi.

La banca d’investimento non era affatto l’unica a prevedere che i mercati petroliferi globali avrebbero sofferto sotto il peso di tutto quel petrolio per cui non c’è domanda: quasi tutti lo prevedevano. Tuttavia, questa settimana è accaduto qualcosa di interessante che potrebbe far riconsiderare alcune previsioni. L’OPEC+ ha dichiarato che il mese prossimo aumenterà la produzione di oltre 500.000 barili al giorno. I prezzi del petrolio sono aumentati .

Ora, Exxon ha avvertito che subirà un colpo finanziario di 1,5 miliardi di dollari a causa dei prezzi più deboli del secondo trimestre. La maggior parte dell’impatto deriverà dal calo dei prezzi del petrolio durante il periodo di riferimento, secondo quanto riportato lunedì da Bloomberg, citando la società. Circa 500 milioni di dollari saranno la causati dai prezzi del gas naturale.

Bisogna dire che le ultime notizie sui mercati petroliferi suggeriscono che questa situazione di crisi non sarà permanente e dovrebbe cessare.

“Il quadro dell’offerta sembra decisamente in miglioramento, ma anche la domanda rimane superiore alle aspettative”, ha dichiarato questa settimana a Reuters Dennis Kissler, vicepresidente senior del trading di BOK Financial. Il motivo per cui la domanda è superiore alle aspettative è che praticamente tutti gli analisti avevano ipotizzato un calo della domanda di petrolio a causa dei veicoli elettrici in Cina e Norvegia, e che fosse solo questione di tempo prima che questa spirale raggiungesse la sua fine naturale.

Invece, secondo quanto riportato dall’Energy Institute nella sua ultima Statistical Review of World Energy all’inizio di quest’anno, la domanda di petrolio è rimasta sorprendentemente resiliente. Non solo, ma le cupe previsioni di recessione economica globale a causa dell’insolito approccio di Donald Trump alla politica commerciale hanno iniziato a placarsi con la firma di accordi e la revisione della posizione del presidente americano sui dazi punitivi. A quanto pare, l’economia mondiale sopravviverà, dopotutto.

Tutti questi recenti sviluppi suggeriscono che le difficoltà finanziarie del secondo trimestre delle grandi compagnie petrolifere sono solo un incidente di percorso dovuto alla debolezza dei prezzi, che tende a verificarsi con una certa regolarità data la natura ciclica dei mercati delle materie prime. I profitti record del 2022 potrebbero non tornare presto, o forse mai, ma si è trattato di un caso eccezionale, per quanto alcuni analisti amino presentarlo come la normalità. Lo stesso vale per la pandemia di Covid di appena due anni fa, che ha insegnato alle grandi compagnie petrolifere una lezione preziosa.

“La nostra organizzazione ha pianificato tutto questo. Mettiamo alla prova i nostri piani e i risultati finanziari con scenari più severi della nostra esperienza con il Covid”, ha dichiarato Darren Woods di Exxon all’inizio di quest’anno, affermando che la società si era preparata a una recessione, tagliando quasi 13 miliardi di dollari di costi in cinque anni.

Non è l’unica, anche se Woods ha affermato che nessun’altra azienda si è avvicinata ai suoi risultati in termini di riduzione dei costi. Tutte le grandi compagnie petrolifere ricordano la pandemia, il calo della domanda causato dai lockdown e il conseguente disastro finanziario. Eppure sono sopravvissute e hanno recuperato due anni dopo, quando le truppe russe sono entrate nell’Ucraina orientale e tutti pensavano che la terza guerra mondiale fosse alle porte.

Quindi, è probabile che questi avvertimenti da parte di Exxon e Shell, e probabilmente anche di altre società, siano la normalità. Alcuni settori vanno bene, altri meno. Le grandi compagnie petrolifere, e non solo loro, si adattano e sopravvivono, finché c’è domanda di petrolio e gas.