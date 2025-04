Settore Aviazione: le produzioni USA Europa sono così legate che i dazi non hanno senso

Dopo l’annuncio di tariffe del 20% sui prodotti europei, per l’industria aerospaziale europea ci sono ancora più domande che risposte.

L’aerospaziale è il maggior contributore alle esportazioni francesi, per un valore di 57,2 miliardi di euro nel 2024, il settore è potenzialmente il più esposto alle barriere doganali statunitensi.

Tuttavia, la sospensione nel 2021 dei dazi doganali sull’importazione e l’esportazione di prodotti aeronautici tra gli Stati Uniti e l’Europa ha fatto sperare che il settore fosse risparmiato dall’ira di Donald Trump. Il Presidente degli Stati Uniti giustifica le sue sovrattasse con uno squilibrio tra i dazi doganali americani e quelli europei. Tuttavia, nel caso dell’industria aerospaziale, il commercio tra Stati Uniti ed Europa è relativamente equilibrato e persino interdipendente.

Boeing ha più da perdere di Airbus

Nonostante le difficoltà, Boeing ha registrato 178 ordini e consegnato 70 aerei in Europa. Il miglior cliente per il suo best-seller, il 737 Max, non è altro che Ryanair. Airbus ha registrato 110 ordini negli Stati Uniti e ha consegnato 137 aeromobili, la maggior parte dei quali è stata assemblata sul suolo americano a Mobile (Alabama).

Boeing e Airbus si avvalgono anche di produttori di attrezzature su entrambe le sponde dell’Atlantico per la produzione dei loro aerei. Boeing è il principale cliente dell’ industria aerospaziale francese per le esportazioni, in particolare per il suo best-seller, il B737. Nel 2018, il produttore americano di aeromobili ha indicato che gli acquisti totali del gruppo dall’industria aerospaziale francese rappresentano circa 6,3 miliardi di dollari all’anno.

Airbus ha due linee di assemblaggio di A320 e A220 negli Stati Uniti, oltre a una linea di assemblaggio di elicotteri per l’esercito americano. Il costruttore europeo di aeromobili acquista dagli Stati Uniti anche una grande quantità di attrezzature, come i motori Pratt & Whitney per alcuni dei suoi A320, e vi fabbrica anche parte della fusoliera dei suoi A350 a lungo raggio.

In totale, secondo i dati delle dogane francesi, l’industria aerospaziale francese ha importato dagli Stati Uniti attrezzature di vario tipo (motori, aerostrutture, carrelli di atterraggio, avionica, ecc.) per un valore di 10,4 miliardi di euro. Al contrario, i produttori francesi hanno esportato una serie di attrezzature aeronautiche per un valore di 8,9 miliardi di euro.

Attualmente mancano i dettagli necessari per valutare l’effetto dei dazi su questa industria, soprattutto a livello di grandi produttori, come Boeing e Airbus. Il reshoring delle rispettive produzioni non sarebbe senza problemi e, soprattutto, richiederebbe tempo e sarebbe complesso. Anche se Safran o Eurojet, ad esempio, possono produrre motori per grandi erei, ma hanno anche ordini in corso. Lo stesso Rolls Royce, che produce anche in Germania. In questa fase sarebbe più saggio, un po’ per tutti, escludere il settore aviazione, dando il tempo per riorganizzare le catene produttive. Quindi, magari, attivare le capacità ancora presenti in Europa, come quelle di Leonardo…