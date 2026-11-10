Serbatoi vuoti e porti segreti: il blocco navale USA prosciuga il petrolio dell’Iran, e ora anche la Cina volta le spalle a Teheran

L’Iran sta utilizzando terminali petroliferi e impianti di stoccaggio di proprietà in Cina per spedire il proprio petrolio al suo principale acquirente e mantenere in funzione le petroliere soggette a sanzioni, nonostante le restrizioni statunitensi sulle esportazioni petrolifere iraniane, come ha riferito lunedì Iran International, citando corrispondenza riservata di alto livello degli ex leader iraniani.

Ali Shamkhani, che era consigliere politico dell’ex leader supremo Ali Khamenei, ha riferito in alcune lettere indirizzate a Hamid Bovard – ex capo della Compagnia petrolifera nazionale iraniana e attualmente ministro del Petrolio ad interim dall’inizio di ottobre – che le autorità iraniane avevano dato istruzioni agli intermediari di continuare a utilizzare le navi della “flotta ombra” per mantenere in vita gli scambi commerciali con la Cina, secondo quanto emerge dalle lettere riservate ottenute da Iran International.

Sia Ali Khamenei che Ali Shamkhani sono stati uccisi durante i primi attacchi statunitensi-israeliani contro l’Iran a febbraio.

Bovard, ora ministro ad interim del Petrolio, ha scritto nella corrispondenza che il Ministero degli Esteri iraniano aveva negoziato l’acquisto di strutture portuali e terminali petroliferi in Cina per creare un hub per il greggio iraniano soggetto a sanzioni, secondo i documenti ottenuti da Iran International.

L’Iran si è inoltre mosso per assicurarsi contratti di locazione a lungo termine su grandi impianti di stoccaggio del petrolio in diverse località cinesi. In questo modo le petroliere di Teheran andavano a scaricare direttamente in impianti di stoccaggio di propria libertà. L’Iran ha acquisito il controllo di strutture portuali in tre località cinesi e partecipazioni in banchine nella provincia dello Shandong, sede delle raffinerie cinesi indipendenti, secondo quanto riferito a Iran International da fonti del Ministero del Petrolio iraniano.

Già prima dell’inizio della guerra in Iran, la Cina aveva cercato di prendere le distanze dal commercio di petrolio iraniano respingendo le richieste di Teheran di aumentare le quote di importazione per le raffinerie cinesi, esigendo sconti ancora più consistenti e incrementando le importazioni di greggio dal Venezuela, secondo le fonti di Iran International.

Da quando è iniziata la guerra e il blocco statunitense nel Golfo di Oman ha soffocato le esportazioni di petrolio iraniano, le raffinerie indipendenti cinesi, le cosiddette «teapots», hanno cercato altre fonti di greggio a basso costo a fronte del crollo dei volumi iraniani. Ora, con queste notizie, si viene a sapere che comunque il petrolio poteva essere stoccato fuori dal Golfo, in impianti sotto il controllo di Teheran, alla faccia della terzietà cinese.

Nonostante queste precauzioni messe in atto, i servizi di tracciamento delle navi hanno stimato che le esportazioni petrolifere iraniane siano crollate da agosto. Anche il petrolio iraniano stoccato in serbatoi galleggianti è stato prosciugato a causa del blocco della Marina degli Stati Uniti.

«Non c’è più petrolio da scaricare in Cina», ha affermato Homayoun Falakshahi, responsabile dell’analisi del greggio presso Kpler, come riportato dal Wall Street Journal il mese scorso. Alla fine il blocco USa risulta efficace nonostante le precauzioni messe in atto da Teheran.