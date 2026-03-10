Scorte galleggianti e sanzioni ignorate: come Pechino e Nuova Delhi si preparano alla tempesta nello Stretto

Il petrolio c’è, ma è bloccato in giro per il mondo. Secondo i dati Kpler citati lunedì da Bloomberg , quasi 40 milioni di barili di greggio iraniano, russo e venezuelano soggetti a sanzioni sono fermi in depositi galleggianti su petroliere vicino alla Cina.

I volumi di greggio nei depositi galleggianti, con oltre tre quarti delle petroliere cariche di petrolio iraniano, sono aumentati del 17% rispetto alla settimana precedente l’inizio della guerra in Medio Oriente.

La vicinanza alla Cina e la disponibilità delle raffinerie cinesi, in particolare dei trasformatori privati di greggio, ad acquistare greggio soggetto a sanzioni potrebbe alleviare, in una certa misura, la grave interruzione delle forniture petrolifere globali a seguito dell’interruzione del traffico di petroliere nello Stretto di Hormuz.

Inoltre, secondo gli analisti, la strategia cinese di accumulare riserve durante un periodo di acquisti frenetici durato quasi un anno a prezzi relativamente bassi sta ora dando i suoi frutti, poiché il principale importatore mondiale di greggio dispone di una certa riserva per superare i primi giorni di grave interruzione dei flussi di petrolio dal Medio Oriente.

Due terzi dei volumi di greggio attualmente accumulati vicino alla Cina – la maggior parte dei quali provenienti dall’Iran, secondo le stime di Kpler – si trovano su petroliere ancorate nel Mar Giallo, mentre il resto si trova nel Mar Cinese Meridionale.

La Cina potrebbe assorbire, nel breve termine, il greggio iraniano e russo che giace da settimane in depositi galleggianti.

L’India, secondo importatore di greggio in Asia e terzo al mondo, potrebbe diventare un concorrente per il petrolio russo dopo che la scorsa settimana gli Stati Uniti hanno rilasciato all’India una licenza temporanea di un mese che le consente di acquistare greggio di origine russa caricato su navi prima del 5 marzo.

L’India, terzo importatore mondiale di greggio, dipende dal Medio Oriente per circa il 60% delle sue importazioni, e il blocco di fatto del traffico di petroliere nello Stretto di Hormuz ha messo sotto forte pressione le sue forniture.

“Con la deroga ora in vigore, le raffinerie potrebbero riprendere rapidamente gli acquisti, spingendo potenzialmente i flussi russi intorno a 1,8-2 milioni di barili al giorno nel breve termine”, hanno affermato venerdì gli analisti di Kpler.

Tuttavia, hanno avvertito che “sebbene ciò fornisca un buffer logistico a breve termine, non può compensare completamente l’esposizione dell’India a circa 2,6 milioni di barili al giorno di greggio mediorientale, e la concorrenza degli acquirenti cinesi per gli stessi barili russi limiterà il rialzo”.