Scontro totale a Varsavia: la crisi tra Nawrocki e Tusk minaccia la tenuta del governo e il bilancio da 977 miliardi

La Polonia vive la sua crisi istituzionale più grave dal 1989, con uno scontro fisico e legale sul Tribunale costituzionale che rischia di paralizzare lo Stato e trascinare il Paese a elezioni anticipate all’inizio del 2027. Dopo il blitz notturno del presidente Karol Nawrocki nella sede della Corte, rientrato d’urgenza dal Senegal, e il gelido faccia a faccia al Consiglio di sicurezza nazionale del 3 novembre, lo stallo tra capo dello Stato ed esecutivo ha superato il livello di guardia.

Non si tratta di una semplice disputa per addetti ai lavori sulle nomine dei giudici. Quando i vertici di una delle economie più dinamiche d’Europa si accusano reciprocamente di “colpo di Stato” e ricorrono ai cordoni di polizia, a tremare sono i mercati finanziari, la tenuta dello zloty e una manovra economica da quasi mille miliardi.

La rete di Nawrocki: unire le destre e centristi per assediare il premier

Il presidente Nawrocki non si muove da isolato, ma agisce come catalizzatore di un blocco conservatore deciso a logorare la coalizione di Donald Tusk. Se Diritto e giustizia (PiS) resta il suo pilastro naturale, il palazzo presidenziale guarda già alle legislative del 2027.

Il patto per il Senato: L’entourage presidenziale lavora a candidature unitarie di tutta la destra, dialogando persino con le frange più radicali come la formazione di Grzegorz Braun, per strappare la maggioranza alla Camera alta, anche se questo irrita i suoi senatori. Nello stesso tempo il presidente contatta anche forze centriste, facendo apparire Tusk sempre più isolato e spostato a sinistra.

L’entourage presidenziale lavora a candidature unitarie di tutta la destra, dialogando persino con le frange più radicali come la formazione di Grzegorz Braun, per strappare la maggioranza alla Camera alta, anche se questo irrita i suoi senatori. Nello stesso tempo il presidente contatta anche forze centriste, facendo apparire Tusk sempre più isolato e spostato a sinistra. Il controllo della piazza: La mobilitazione a difesa della Corte ha riunito sotto la stessa bandiera figure distanti come Jarosław Kaczyński e il leader di Konfederacja Sławomir Mentzen, consacrando Nawrocki come garante dell’opposizione contro le forzature dell’esecutivo.

La mobilitazione a difesa della Corte ha riunito sotto la stessa bandiera figure distanti come Jarosław Kaczyński e il leader di Konfederacja Sławomir Mentzen, consacrando Nawrocki come garante dell’opposizione contro le forzature dell’esecutivo. La tenuta nei sondaggi: Le rilevazioni SW Research diffuse il 5 novembre mostrano un Paese spaccato sul blitz notturno alla Corte (41,9% di giudizi negativi contro il 37,3% di positivi, ma con un forte sostegno tra gli under 35 al 47,2%). Tuttavia, Nawrocki mantiene il primo posto nella classifica di fiducia CBOS al 53%, staccando nettamente Tusk fermo al 36%. quindi non solo il presidente ha un appoggio ben superiore rispetto al Primo Ministo, ma anche è vista come una figura più solida.

L’arma atomica del bilancio e il nodo delle urne

Portare la Polonia al voto anticipato resta un percorso complesso, ma esiste una scadenza precisa che fa tremare i ministeri economici. La via parlamentare, invocata dal vicepresidente del Sejm Krzysztof Bosak, appare bloccata: servono i due terzi dei deputati per sciogliere le Camere, numeri che l’opposizione non possiede.

Molto più insidiosa è la “via costituzionale” legata alla legge di bilancio. Il governo ha presentato la manovra il 29 settembre 2026: secondo la Costituzione polacca, se il Parlamento non approva il testo definitivo entro quattro mesi, il presidente ha il potere di sciogliere il Sejm entro 14 giorni. Dal 29 gennaio 2027, Nawrocki potrebbe avere tra le mani il grilletto perfetto per forzare il ritorno alle urne.

Percorso verso il voto Meccanismo istituzionale Ostacoli e scadenze Via parlamentare Voto di autoscioglimento del Sejm Richiede maggioranza di 2/3 (improbabile) Via costituzionale Stallo sull’approvazione del bilancio Scadenza 29 gennaio 2027 (4 mesi dal deposito) Scadenza naturale Fine legislatura ordinaria Autunno 2027 (tra metà ottobre e metà novembre)

Perché non aspettare la fine naturale? Per capitalizzare subito lo shock legato all’azione di forza sulla corte costituzionale e non permetterle di stabilizzarsi.

Il prezzo economico del caos: 977 miliardi in ostaggio

Dietro il duello sui giudici costituzionali si nasconde una partita finanziaria colossale. Il ministro delle Finanze Andrzej Domański ha costruito per il 2027 un bilancio fortemente espansivo per sostenere la crescita del PIL al 3% e la domanda interna, con 977,6 miliardi di zloty di spese e un deficit record di 281,2 miliardi.

In ballo ci sono misure che toccano direttamente il tessuto produttivo e le famiglie:

Taglio delle tasse per il ceto medio: L’innalzamento della prima soglia fiscale al 12% fino a 130.000 zloty, che garantisce risparmi fino a 3.600 zloty l’anno per 3,5 milioni di contribuenti.

L’innalzamento della prima soglia fiscale al 12% fino a 130.000 zloty, che garantisce risparmi fino a 3.600 zloty l’anno per 3,5 milioni di contribuenti. Spesa militare ed energetica: Ben 198 miliardi di zloty destinati alla difesa (il 4,5% del PIL) e 8 miliardi per capitalizzare la prima centrale nucleare nazionale.

Ben 198 miliardi di zloty destinati alla difesa (il 4,5% del PIL) e 8 miliardi per capitalizzare la prima centrale nucleare nazionale. Stato sociale e sanità: Il finanziamento dei programmi di sostegno al reddito come “Rodzina 800+” (60,8 miliardi) e un budget sanitario portato a 274 miliardi.

Il governo ha già azzerato i fondi per il Tribunale costituzionale nella bozza di bilancio, contestando la legittimità dell’organo. Dal canto suo, la Corte suprema ha approvato il 3 novembre una risoluzione contro il commissariamento di fatto della Consulta operato dalla maggioranza di Tusk togliendole legittimità. Nonostante questo la presidente nominata da Tusk, Anna Korwin-Piotrowska, fa finta di nulla e convoca riunioni e fa nomine, esponendosi però ad azioni legali future. Il risultato è il caos giuridico: imprese e investitori non sanno quali sentenze o leggi fiscali siano pienamente valide.

Il fattore Bruxelles e il calcolo del rischio

Come spesso accade quando un governo allineato ai desiderata comunitari forza le regole interne, la Commissione europea ha scelto di chiudere entrambi gli occhi, schierandosi con Tusk e chiedendo a Nawrocki di convalidare i giudici di nomina parlamentare. Una sponda che rafforza la posizione sovranista del Presidente, che può facilmente vendersi come chi tutela l’indipendenza e i successi polacchi contro le ingerenze della Commissione e dei potentati esterni. Non è un caso che Tusk, per controbilanciare, abbia parlato di ingerenze russe, che sono però tutte da dimostrarel.

Nonostante i toni da resa dei conti, durante il Consiglio di sicurezza nazionale del 3 novembre Tusk ha dovuto incassare la strigliata presidenziale ma ha anche firmato le controfirme per le nomine alla Banca nazionale polacca (NBP), segno che nessuno vuole il collasso immediato. Andare al voto al buio a inizio 2027 rischia di polverizzare i partiti minori della coalizione di governo, ma potrebbe anche ritorcersi contro Nawrocki se gli elettori dovessero imputargli il blocco degli investimenti e del bilancio statale. Alla fine il colpo di mano non è popolare perché ha forzato malamente una situazione politicamente di’equilibrio. Alla fine vincerà chi risulterà più credibile.