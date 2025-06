Una base aerea quasi deserta. La più grande installazione militare americana in Medio Oriente, Al Udeid in Qatar, svuotata in previsione di una rappresaglia. Ma mentre i missili balistici iraniani solcavano il cielo notturno, un pugno di uomini è rimasto come ultima linea. Quarantaquattro soldati, con un’età media bassissima, lasciati a difendere tutto e tutti con due sole batterie di missili Patriot.

A raccontare quei momenti di tensione estrema è stato il Generale dell’Air Force Dan Caine, Presidente dello Stato Maggiore Congiunto, che ha svelato i dettagli di quella che è diventata “la più grande singola operazione di fuoco con missili Patriot nella storia militare degli Stati Uniti”.

Tutto ha avuto inizio lunedì, tre giorni dopo il devastante attacco americano “Operation Midnight Hammer“. In quella missione, bombardieri stealth B-2 avevano sganciato 14 bombe anti-bunker GBU-57/B da 14 tonnellate sugli impianti nucleari iraniani di Fordow e Natanz. La reazione di Teheran era solo questione di tempo.

Footage of a US/Qatari PATRIOT surface to air missile system conducting a large ballistic missile engagement over Al-Udeid this evening, salvoing out dozens of PAC-3 interceptors at incoming Iranian ballistic missiles. pic.twitter.com/a7OHrs9svr

Su ordine diretto del Presidente Donald Trump, in consultazione con il comandante del CENTCOM, Generale Michael “Erik” Kurilla, le basi americane, inclusa Al Udeid, hanno assunto una “postura di forza minima”. Le immagini satellitari dei giorni precedenti mostravano una fuga di massa: aerei da combattimento e navi da guerra si erano già allontanati, anticipando l’inevitabile.

Su quella base immensa erano rimaste solo due batterie Patriot e circa 44 soldati. La loro responsabilità era totale: difendere l’intero perimetro, compreso il quartier generale avanzato del CENTCOM.

WATCH: @thejointstaff Chairman Gen. Dan ‘Raizin’ Caine tells the story of the brave Patriot missile defense crews who led the defense of Al Udeid air base from Iran’s counter strikes:

“The oldest soldier was a 28-year-old captain. The youngest was a 21-year-old private who had… pic.twitter.com/mxg6HXysn6

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 26, 2025