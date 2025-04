Scontro elettrico: ora CATL affema di avere batterie a ricarica più rapida di BYD. Resta il problema di dove prendere l’energia

CATL, il più grande produttore mondiale di batterie per veicoli elettrici, ha presentato una nuova generazione di celle Shenxing che promettono una ricarica più rapida rispetto alle rivali di BYD, posizionando i due gruppi cinesi all’avanguardia nel superare una delle principali barriere all’adozione dei veicoli elettrici. BYD avevaa annunciato le proprie batterie super rapide a marzo.

Lunedì, l’azienda ha annunciato che una nuova versione della sua batteria di punta Shenxing è in grado di offrire un’autonomia di 520 km con soli cinque minuti di ricarica. Questo annuncio segue quello del mese scorso da parte di BYD, che aveva sorpreso il settore svelando un sistema di ricarica capace di aggiungere circa 470 km di autonomia alle sue batterie nello stesso lasso di tempo.

Queste affermazioni collocano i gruppi cinesi significativamente avanti rispetto ai principali concorrenti occidentali. Attualmente, i veicoli Tesla possono aggiungere fino a 321 km di autonomia in 15 minuti, mentre la nuova berlina compatta completamente elettrica CLA di Mercedes-Benz può essere caricata per ottenere fino a 325 km in 10 minuti utilizzando una stazione di ricarica rapida.

Secondo gli analisti, l’implementazione di sistemi di ricarica ad alta velocità da parte di BYD e CATL contribuirà a dissipare i timori dei consumatori riguardo all’autonomia dei veicoli elettrici. Tuttavia, permangono interrogativi sulla rapidità con cui queste tecnologie potranno essere diffuse al di fuori della Cina a causa delle crescenti tensioni geopolitiche.

Inoltre restano i due annosi e irrisolvibili problemi del sistema elettrico:

la necessità di realizzare nuove stazioni di ricarica ad alta capacità per poter sfruttare queste capaictà eccezionali delle batteie CATL. In caricatori normali si va a velocità normale, come le altre auto;

il problema della provenienza dell’energia elettrica. la Cina utilizza in modo ampio l’energia elettrica dal nucleare e dal carbone per ricaricare le auto, una soluzione impossibile per l’Europa in questo momento. Usare petrolio e gas per generare energia elettrica per le auto non è un processo particolarmente efficiente.

Una seconda generazione migliorata di batterie

La seconda generazione della batteria Shenxing, che vanta un’autonomia di 800 km con una singola carica, può raggiungere una velocità di ricarica di picco di 2,5 km al secondo, ha dichiarato l’azienda durante un evento stampa tenutosi prima del Salone dell’Auto di Shanghai di questa settimana (ndr: riferito all’edizione del 2023, periodo in cui presumibilmente è stato pubblicato l’articolo originale).

“Non vediamo l’ora di collaborare con più leader del settore per superare i limiti della super ricarica attraverso una vera innovazione”, ha affermato Gao Huan, Chief Technology Officer di CATL, aggiungendo di voler che le nuove batterie diventino “lo standard per i veicoli elettrici”. Huan ha inoltre precisato che la densità energetica non sarà sacrificata in cambio della ricarica rapida.

Secondo gli analisti di Bernstein, questi recenti progressi dimostrano che le velocità di ricarica sono più che raddoppiate nell’ultimo anno e sono aumentate di dieci volte negli ultimi 3-4 anni. La nuova batteria Shenxing sarà installata in oltre 67 modelli di veicoli elettrici quest’anno.

L’Innovazione del Sodio-Ione: Naxtra

Durante il suo tech day, CATL ha anche presentato la sua nuova batteria agli ioni di sodio, denominata Naxtra, annunciando che sarebbe entrata in produzione di massa a dicembre . Secondo Huan, questa batteria è in grado di fornire un’autonomia di circa 200 km per un veicolo ibrido e 500 km per un veicolo completamente elettrico.

Le batterie agli ioni di sodio sono considerate un’alternativa più economica e sicura rispetto alle batterie a base di litio ampiamente utilizzate per l’accumulo di energia, in quanto funzionano meglio a temperature sia molto alte che molto basse. Tuttavia, la quantità di energia che possono produrre rispetto alle loro dimensioni è rimasta a lungo inferiore rispetto alle batterie al litio, rendendo le celle al sodio poco pratiche fino ad ora.

Questa nuova tecnologia è stata osservata con attenzione anche come potenziale soluzione per ridurre la dipendenza mondiale dalla Cina per i minerali critici, poiché le batterie agli ioni di sodio non utilizzano risorse di litio. All’evento, Huan ha dichiarato che la nuova batteria agli ioni di sodio consentirà il passaggio del settore dalla “dipendenza da un’unica risorsa” alla “libertà energetica” e rimodellerà il panorama energetico globale. Ha aggiunto di essere in trattativa con diverse aziende per l’utilizzo delle batterie agli ioni di sodio nei loro veicoli.

Queste tecnologie avranno un impatto sulla diffusione delle auto elettriche ed ibride, sempre che si superino i problemi precedenti ricordati relativi alla disponibilità dell’energia e di un sistema di ricarica perennemente rinnovato.