Scontri in Iran tra i mojahedin del Popolo e le forze speciali di Khamenei, il 23 febbraio

Ci sarebbero stati Scontri diffusi tra i Mojahedin del Popolo e le forze di protezione presso il quartier generale di Khamenei il 23 febbraio 2026, in . che appare sempre più come un escalation del conflitto nel paese islamico. Secondo alcune fonti che devono trovare riscontro, si tratterebbe di un azione che avrebbe una matrice americana, in preparazione di un prossimo attacco per rovesciare il regime islamico in Iran.

Secondo le informazioni ricevute, il Comando centrale dell’Organizzazione dei Mojahedin del Popolo dell’Iran (PMOI/MEK), all’interno del Paese, ha annunciato che dalle prime ore di lunedì 23 febbraio 2026 fino al pomeriggio dello stesso giorno, nel corso di una serie di violenti scontri con il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) attorno al quartier generale di Khamenei, oltre 100 combattenti dei Mojahedin sono rimasti uccisi o sono stati arrestati.

Più di 150 combattenti dei Mojahedin, che avevano preso posizione nel secondo perimetro di sicurezza del quartier generale di Khamenei, sono tutti rientrati in sicurezza alle loro basi entro la mezzanotte di lunedì (ora di Teheran).

Il Comando centrale del PMOI/MEK all’interno dell’Iran ha annunciato che i nomi e le identità di oltre 100 martiri, feriti e detenuti tra i combattenti dei Mojahedin di lunedì saranno forniti il prima possibile alle organizzazioni internazionali per i diritti umani.

L’ufficio e la residenza di Mojtaba Khamenei (figlio di Khamenei), il Consiglio dei Guardiani, l’Assemblea degli Esperti, l’ufficio centrale della magistratura, l’ufficio centrale del Ministro dell’Intelligence, il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale e il Consiglio per il Discernimento si trovano tutti adiacenti al quartier generale di Khamenei, all’interno dello stesso complesso noto come Complesso Motahari.

Il Complesso Motahari, con il quartier generale di Khamenei situato nella sua sezione settentrionale, misura approssimativamente 620 per 770 metri.

Diciassette telecamere di sorveglianza rotanti sono state installate attorno al Complesso Motahari; con l’assistenza di persone dall’interno del quartier generale di Khamenei, alcune di esse sono state disattivate all’alba.

Le perdite nemiche all’interno del quartier generale di Khamenei sono segnalate come ingenti, ma non sono disponibili cifre precise. Il traffico di ambulanze diretto all’interno del complesso, scortato da unità speciali, è proseguito fino a mezzogiorno di lunedì.

Le operazioni di sorveglianza, inseguimento e arresto stanno continuando nel modo più brutale in diverse zone di Teheran e nelle città circostanti. Il nobile popolo di Teheran ha in molti casi assistito e dato rifugio ai combattenti dei Mojahedin, in particolare ai feriti.

L’intero perimetro attorno al quartier generale di Khamenei è circondato da muri prefabbricati in cemento armato alti oltre quattro metri, sormontati da barriere metalliche anti‑drone e anti‑proiettile. All’interno del Complesso Motahari, ogni edificio dispone di un proprio perimetro chiuso da muri di protezione.

Quasi 8.000 membri appartenenti a diverse unità militari e di intelligence sono responsabili della protezione del quartier generale di Khamenei e del Complesso Motahari. Il comando generale è affidato al generale di brigata dei Pasdaran (IRGC) Hassan Mashrou’i‑Far, noto come Emami.

Il sito Momtaz News, affiliato al regime, ha riportato per primo le esplosioni alle 6:00 di lunedì mattina (ora locale), scrivendo: «Pochi minuti fa, diversi utenti hanno segnalato di aver udito il suono di esplosioni a Teheran».

Successivamente, l’agenzia Arya News ha riferito di attacchi simultanei contro la residenza di Khamenei e il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale nel distretto di Pasteur a Teheran.

Un giorno dopo i fatti, la polizia in borghese e le forze di sicurezza iraniane, molte delle quali armate, hanno fatto irruzione nelle università ancora aperte nel Paese per soffocare il quarto giorno consecutivo di proteste studentesche contro il regime della Repubblica islamica e la Guida suprema Ali Khamenei. A riferirlo è il Guardian, che racconta di assalti ai campus, con scontri fisici tra studenti e miliziani Basij all’Università di Scienza e Tecnologia di Teheran e pick-up con mitragliatrici parcheggiati fuori dall’Università di Teheran.

Secondo il quotidiano britannico, in diversi atenei gli studenti già identificati nelle proteste precedenti sono stati bloccati all’ingresso, mentre molte università hanno sospeso le lezioni in presenza e sono passate alla didattica online per impedire assembramenti. Nei video diffusi sui social si sentono slogan come “Combattiamo, moriamo, ci riprendiamo l’Iran” e “I prigionieri politici devono essere liberati”, in un clima che ricorda le rivolte di gennaio represse nel sangue.

La settimana scorsa, intanto Il Parlamento Europeo a Strasburgo ha adottato una risoluzione che condanna “l’oppressione sistemica, le condizioni disumane e gli arresti arbitrari” da parte del regime clericale in Iran, approvando il testo con 524 voti a favore, 3 contrari e 41 astensioni.

Nella risoluzione, i parlamentari citano un modello di arresti arbitrari, sparizioni forzate, torture, esecuzioni extragiudiziali, violenze sessuali, punizioni collettive e condizioni di arresto abusive, e affermano che le stime dei morti durante le recenti proteste vanno da diverse migliaia a più di 35.000, tra cui donne, bambini e anziani, con cittadini dell’UE tra le vittime.

l testo adottato pone particolare enfasi sul Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, descrivendolo come centrale nella repressione e sollecitando l’estensione di sanzioni mirate, tra cui il congelamento dei beni e il divieto di viaggio, contro i responsabili degli abusi, oltre a invitare a far rispettare le misure e a prevenire l’elusione.

Altri interventi si sono concentrati sull’applicazione: L’eurodeputato italiano dell’Erc, Carlo Ciccioli ha elencato modelli di uccisioni, arresti arbitrari, torture e confessioni forzate; l’eurodeputata Anna Strolenberg ha sollecitato il sequestro dei beni legati al regime; e l’eurodeputata Alice Kuhnke ha avvertito che i medici e gli operatori sanitari possono essere presi di mira per aver curato i manifestanti feriti