Un attacco convenzionale fulmineo, sferrato non da un sottomarino o da un silo sotterraneo, ma direttamente dallo spazio a ventottomila chilometri orari. In uno scenario globale segnato da conflitti ai confini e tensioni crescenti, l’Europa decide di rompere un tabù storico. I vertici dell’industria militare continentale hanno avviato lo studio di armi convenzionali capaci di precipitare dall’orbita terrestre su qualsiasi punto del pianeta in meno di sessanta minuti.

Si tratta del tentativo di colmare un ritardo strategico allarmante nei confronti di Stati Uniti, Cina e Russia. L’idea di trasformare lo spazio circumterrestre in un poligono di tiro permanente solleva però interrogativi drammatici sulla sicurezza collettiva e sulla sostenibilità economica di progetti così titanici.

Il patto tra il gigante missilistico e la startup dei trasporti

L’iniziativa prende forma con la firma di un accordo di cooperazione tra la divisione tedesca di MBDA — il colosso europeo della missilistica partecipato da Airbus, BAE Systems e dall’italiana Leonardo — e ATMOS Space Cargo, giovane azienda tedesca specializzata nella logistica orbitale.

L’obiettivo congiunto è valutare la fattibilità del programma battezzato PODS (Precision Orbital Deep Strike). Si tratta di un sistema d’attacco di precisione a lungo raggio che impiega capsule orbitali caricate con armamenti convenzionali, pronte a rientrare nell’atmosfera su comando e a distruggere bersagli prioritari a terra.

MBDA porta in dote decenni di esperienza nella guida di precisione e nelle testate belliche. ATMOS mette sul piatto le tecnologie di rientro atmosferico sviluppate originariamente per scopi commerciali e scientifici.

Dalle merci civili alle testate: le tecnologie in gioco

Il cuore tecnologico del progetto si basa sull’esperienza maturata da ATMOS con il programma civile Phoenix. Nell’aprile del 2025 l’azienda ha testato in volo una capsula con deceleratore atmosferico gonfiabile (IAD), uno scudo speciale capace di frenare il veicolo negli strati densi dell’aria e proteggerlo da temperature superiori ai mille gradi.

Adattare questo principio a un’arma da guerra comporta tuttavia salti tecnologici impressionanti:

Sopravvivenza aerodinamica: il proiettile deve conservare stabilità millimetrica mentre precipita a velocità ipersonica tra attriti infernali.

il proiettile deve conservare stabilità millimetrica mentre precipita a velocità ipersonica tra attriti infernali. Sistemi di guida attiva: orientare un carico convenzionale che scende dallo spazio richiede sensori capaci di operare anche attraverso la cortina di plasma generata dall’ingresso nell’atmosfera.

orientare un carico convenzionale che scende dallo spazio richiede sensori capaci di operare anche attraverso la cortina di plasma generata dall’ingresso nell’atmosfera. Vettori modulari: il sistema dovrà decidere se rilasciare munizioni guidate prima dell’impatto o impiegare la capsula stessa come ariete a perdere. In questo caso l’impatto sarebbe, ovviamente, un multiplo.

Non si parla di ordigni atomici, espressamente vietati dal Trattato sullo Spazio Extra-Atmosferico del 1967, ma di proiettili a energia cinetica — blocchi pesanti e densi che devastano il bersaglio con la sola forza d’impatto — o di testate esplosive convenzionali di massima precisione.

Confronto sintetico del programma PODS

Parametro Dettaglio Operativo e Industriale Partner industriali MBDA Deutschland (sistemi d’arma) e ATMOS Space Cargo (trasporto orbitale) Obiettivo primario Attacco convenzionale di precisione globale da orbita bassa (LEO) Tempo di reazione teorico Bersagli raggiungibili entro 60 minuti dalla chiamata d’ingaggio Tecnologia chiave Deceleratore gonfiabile e scudi di rientro atmosferico guidato Stato del progetto Studio di fattibilità preliminare e definizione dell’architettura Orizzonte temporale stimato Dimostratori verso il 2030; operatività non prima del 2035-2040

Tempi lunghi e colli di bottiglia: quando queste armi saranno operative??

Nessuna delle due società ha comunicato una data ufficiale per l’entrata in servizio, ma i tempi reali dell’industria aerospaziale impongono prudenza. Oggi ATMOS lavora sul prototipo Phoenix 2, accreditato di un carico utile di appena 100 chilogrammi, mentre con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) studia la versione Phoenix 3, progettata per trasportare una tonnellata.

Passare da capsule cargo a un’arma d’attacco manovrabile e affidabile richiederà almeno tre tappe obbligate:

Studi di fattibilità tecnica (2026-2028): verifica della compatibilità tra carichi esplosivi e ambienti orbitali. Lancio di dimostratori tecnologici (2029-2032): primi test di rientro mirato senza carico bellico attivo. Integrazione e flotta operativa (oltre il 2035): dispiegamento di decine di capsule in orbita bassa terrestre.

Siamo quindi di fronte a una prospettiva di medio-lungo termine, che richiederà anni di sperimentazione e finanziamenti pubblici costanti.

I costi reali della sovranmità europea

L’amministratore delegato di ATMOS, Sebastian Klaus, ha spiegato che l’iniziativa mira a costruire una sovranità militare indipendente per l’Europa. L’autonomia spaziale europea è in realtà molto limitata: per collaudare le prime capsule nello spazio, l’azienda tedesca ha dovuto noleggiare un razzo Falcon 9 dell’americana SpaceX, evidenziando la cronica debolezza continentale nei vettori di lancio pesanti.

Il progetto presenta un conto salatissimo. Tenere in orbita costante decine di satelliti-capsula significa sobbarcarsi spese immense di manutenzione, ricambio e monitoraggio radar.

Inoltre, i satelliti a bassa quota seguono rotte prevedibili e sono vulnerabili ai missili anti-satellite già posseduti da Pechino e Mosca. Spendere miliardi per avere poche “pallottole d’argento” nello spazio ha senso se rafforza la filiera della difesa comunitaria, ma rischia di rivelarsi un lusso insostenibile se i bilanci europei continueranno a sacrificare gli investimenti ordinari.

L’Europa tenta il grande salto tecnologico verso l’orbita terrestre, ma la strada per difendere i propri confini dallo spazio resta disseminata di ostacoli ingegneristici e vincoli di bilancio.