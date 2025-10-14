Scacco matto cinese? Droni invisibili e caccia di quinta generazione minacciano l’India

La tensione sull’Himalaya, mai veramente sopita, si arricchisce di un nuovo, preoccupante capitolo. Pechino ha deciso di alzare la posta in gioco schierando la sua più avanzata tecnologia aerea a un passo dal confine indiano. Dopo i caccia di quinta generazione J-20, ora è il turno dei droni da combattimento “invisibili” (UCAV) GJ-11 “Sharp Sword”, posizionati nella base aerea di Shigatse, nel Tibet, a soli 150 km dal confine con lo stato indiano del Sikkim.

Questa non è una semplice mossa sulla scacchiera geopolitica, ma un cambiamento qualitativo della minaccia che Nuova Delhi deve fronteggiare. La vera forza di questa mossa non risiede solo nei singoli mezzi, ma nella loro potenziale integrazione. Il drone GJ-11, infatti, è progettato per operare in tandem con i caccia pilotati J-20, in un formato noto come Manned-Unmanned Teaming (MUM-T). In pratica, un J-20 potrebbe agire come “quarterback”, coordinando uno sciame di droni stealth per penetrare le difese nemiche, eseguire attacchi di precisione o missioni di guerra elettronica, il tutto minimizzando i rischi per i piloti.

Un’area strategica e contesa

La scelta della base di Shigatse non è casuale. Questa regione si affaccia sul cosiddetto “Collo di Gallina” (Siliguri Corridor), una stretta striscia di terra che collega l’India continentale con i suoi stati nord-orientali. Un’area di vitale importanza strategica per Nuova Delhi. La storia della regione è costellata di scontri:

1967: Scontri sanguinosi ai passi di Nathu La e Cho La, dove l’India riuscì a prevalere.

2017: Una lunga crisi militare sull’altopiano di Doklam, al tri-confine tra Cina, India e Bhutan.

Una lunga crisi militare sull’altopiano di Doklam, al tri-confine tra Cina, India e Bhutan. 2020: Scontri minori seguiti alla ben più grave crisi del Galwan.

La mossa cinese, quindi, va letta come un chiaro messaggio: nonostante i timidi segnali di disgelo diplomatico, Pechino continua a rafforzare la sua proiezione di forza lungo la Linea di Controllo Effettivo (LAC).

Il GJ-11 “Sharp sword”: un predatore tecnologico

Il drone GJ-11 è il fiore all’occhiello della tecnologia UCAV cinese e un rivale diretto di sistemi americani come l’RQ-170 Sentinel. Le sue caratteristiche lo rendono un avversario formidabile:

Caratteristica Descrizione Vantaggio Strategico Design “Ala Volante” Privo di fusoliera e coda distinte, ottimizzato per la massima furtività. Riduce drasticamente la traccia radar (RCS), rendendone difficile l’individuazione. Stiva Armi Interna Le munizioni sono alloggiate all’interno, senza piloni esterni. Mantiene pulito il profilo aerodinamico e stealth del velivolo. Ugello di Scarico Piatto Riduce la dispersione di calore del motore. Diminuisce la segnatura a infrarossi, rendendolo meno vulnerabile ai missili a ricerca di calore. Capacità Operative Progettato per attacchi in profondità, guerra elettronica e ricognizione. Può colpire bersagli strategici ben oltre le linee nemiche senza essere rilevato.

Inoltre, il GJ-11 è stato visto su modelli di portaerei cinesi, suggerendo una futura capacità operativa anche in ambito navale. Il suo dispiegamento a Shigatse indica che il drone è ormai vicino alla piena operatività.

La risposta indiana: basterà?

Di fronte a questa escalation tecnologica, l’India non è rimasta a guardare. La Indian Air Force (IAF) ha posizionato nella regione i suoi asset migliori:

Caccia Rafale: Il secondo squadrone di 16 velivoli di generazione 4.5 è basato a Hasimara, in Bengala Occidentale.

Il secondo squadrone di 16 velivoli di generazione 4.5 è basato a Hasimara, in Bengala Occidentale. Su-30 MKI: La spina dorsale dell’aviazione indiana è dispiegata lungo la LAC.

La spina dorsale dell’aviazione indiana è dispiegata lungo la LAC. Sistema S-400: Almeno una batteria del potente sistema di difesa aerea russo è stata schierata nel settore del Sikkim, proprio per creare una “bolla” difensiva contro le minacce aeree.

Tuttavia, il dilemma per Nuova Delhi è profondo. I caccia cinesi J-20 sono di quinta generazione, un passo avanti rispetto ai Rafale. L’introduzione di un drone da combattimento stealth come il GJ-11, capace di operare in sinergia con i J-20, crea un divario tecnologico che i sistemi attuali potrebbero faticare a colmare. La mossa cinese sembra quasi una risposta diretta al dispiegamento dell’S-400 indiano, progettata per neutralizzarne l’efficacia.

La domanda, a questo punto, sorge spontanea e rimane senza una risposta facile: che farà l’India? Potrà accelerare i propri programmi di sviluppo per caccia e droni di nuova generazione, o dovrà cercare nuove alleanze e acquisizioni tecnologiche per non perdere terreno in una delle aree più instabili del pianeta? Il tempo passe, e le soluzioni sono sempre più limitate.

Domande e Risposte sul Testo

1. Perché il dispiegamento del drone GJ-11 è così preoccupante per l’India? Il dispiegamento è particolarmente allarmante per tre motivi principali. Primo, la sua tecnologia stealth gli permette di penetrare le difese aeree senza essere facilmente rilevato. Secondo, la sua capacità di operare in team con i caccia J-20 di quinta generazione crea una minaccia combinata e complessa, superiore a quella dei singoli velivoli. Terzo, la sua posizione a soli 150 km da un’area strategica come il “Collo di Gallina” mette a rischio le linee di comunicazione vitali dell’India con i suoi stati nord-orientali, cambiando l’equilibrio militare nella regione.

2. Qual è la differenza tecnologica chiave tra le forze aeree cinesi e indiane in quest’area? La differenza chiave risiede nel divario generazionale dei velivoli e nell’introduzione di droni da combattimento avanzati. La Cina schiera il J-20, un caccia di quinta generazione, caratterizzato da capacità stealth superiori. L’India risponde con il Rafale, un eccellente caccia di generazione 4.5, ma privo della stessa furtività. Inoltre, la Cina sta integrando il drone stealth GJ-11, per il quale l’India non ha attualmente un equivalente operativo, creando un’asimmetria tecnologica che favorisce Pechino in termini di attacco in profondità e soppressione delle difese nemiche.

3. In che modo la geografia della regione del Sikkim influenza questa escalation militare? La geografia è cruciale. La base aerea cinese di Shigatse si trova su un altopiano che offre una posizione dominante. Da lì, i velivoli possono raggiungere rapidamente il “Corridoio di Siliguri” (o “Collo di Gallina”), una stretta fascia di territorio indiano fondamentale per collegare il paese ai suoi stati nord-orientali. Un eventuale blocco o attacco in questa zona potrebbe isolare un’intera regione dell’India. La vicinanza e l’importanza strategica di questo corridoio rendono qualsiasi rafforzamento militare cinese nell’area una minaccia diretta e immediata alla sicurezza nazionale indiana.