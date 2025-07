Siamo ben felici di pubblicare questo apporto di discussione economica da parte del Professor Paolo Savona, presidente Consob.

L’obsolescenza delle istituzioni in un mondo che cambia

Paolo Savona

Professore emerito di Politica economica

Presidente della Consob

Sostengo da tempo che le innovazioni tecnologiche e i cambiamenti geopolitici stiano rendendo sempre più obsolete le istituzioni (normative e organismi) create e perfezionate nel XX secolo; eppure esse continuano a operare come prima, modificando le regole per accogliere le nuove tecnologie come se questo fosse il problema da risolvere, invece di trasformare le istituzioni stesse. La diffusione delle criptovalute ha cambiato la struttura di mercato della moneta e della finanza: la creazione di moneta sta passando dalle mani pubbliche a quelle private e la finanza sta integrando sempre più strumenti tradizionali e digitali nuovi, che i legislatori faticano a regolamentare per mancanza di analisi e per un approccio liberista da parte delle autorità pubbliche.

Per affrontare questa situazione, i governi e, insieme a loro, le banche centrali dovrebbero creare una moneta ufficiale sicura e facilmente scambiabile come unico mezzo di pagamento con corso legale. Poiché la moneta non dovrebbe essere remunerata per minimizzarne la domanda, essa dovrebbe essere accompagnata da un’attività sicura a breve termine che garantisca un rendimento stabile almeno pari al tasso di inflazione corrente, in modo da fungere da riserva di valore. Questa combinazione può essere attuata secondo varie soluzioni, ma per competere con le criptovalute, la migliore dovrebbe essere che le autorità monetarie creino valute e attività sicure.

I depositi bancari perderebbero la loro natura monetaria e si trasformerebbero in strumenti finanziari, ma le banche sarebbero libere di continuare a svolgere funzioni di pagamento se lo ritenessero opportuno, anche se questa funzione è oggi svolta sempre più da organizzazioni specializzate e regolamentate in modo indipendente.

Le banche centrali o istituzioni equivalenti sarebbero responsabili della stabilità monetaria, mentre altre autorità di vigilanza, parimenti indipendenti, sarebbero responsabili dell’altrettanto importante compito complementare della stabilità finanziaria. Dopo le decisioni dell’Amministrazione Trump nel marzo e giugno scorsi, gli Stati Uniti si sono mossi in direzione opposta a questo piano di riforma necessario e hanno legittimato l’uso monetario delle criptovalute, proponendole come riserva ufficiale per il dollaro. Nel frattempo, le autorità pubbliche stanno accettando l’iniziativa degli operatori di mercato di integrare le cripto con gli strumenti finanziari tradizionali. Queste scelte rendono obsolete non solo le istituzioni esistenti che regolano la moneta e la finanza, ma anche le conoscenze acquisite nel tempo sul funzionamento dell’economia, riflesse nei modelli econometrici le cui previsioni sono usate per prendere decisioni.

I ripetuti errori previsionali dei modelli econometrici hanno evidenziato il fallimento della loro ipotesi secondo cui, in un mondo in continua evoluzione, il futuro si comporta secondo le regole del passato, spostando l’attenzione sulle tecniche di Intelligenza Artificiale che, come ho già sostenuto su queste stesse colonne, hanno mostrato risultati promettenti. Passaggi essenziali per abbandonare le previsioni econometriche includono l’abbandono della giustificazione fatalista che esistano shock esogeni, quando in realtà esistono solo i “cigni neri” di Taleb (cioè fenomeni che gli economisti trascurano) e le inaccettabili politiche “basate sui dati” invece che sulla “guida prospettica” per controllare le aspettative. Le statistiche utilizzate dai modelli econometrici devono essere integrate da osservazioni satellitari e informazioni tratte dai media web e da qualsiasi altra fonte informativa, per ottenere risultati previsionali migliori in un mondo in continuo mutamento.

Se gli Stati Uniti non intendono cooperare per attuare la necessaria riforma istituzionale, l’Unione Europea e gli altri Paesi che vorranno aderire potrebbero procedere con il piano di riforma proposto, per contrastare l’uso delle criptovalute attraverso strumenti legali di mercato competitivi. Il mancato intervento rischia fortemente di sfociare in una crisi sistemica, secondo le linee guida descritte in modo così efficace dal mio grande mentore al MIT, Charles P. Kindleberger, nel suo famoso libro Manias, panics e crashes (scritto nel 1978 e ripubblicato otto volte, l’ultima proprio l’anno scorso). Nonostante la triade di Kindleberger, generazioni di economisti hanno sostenuto questa volta è diverso, inducendo Carmen Reinhart e Kenneth Rogoff a pubblicare nel 2010 la storia dei fallimenti di tali diagnosi, usando ironicamente proprio quella frase come titolo del loro libro.

Sono certo che questa volta non è diverso. Basta aspettare per vedere, ma i danni non colpiranno solo i piccoli risparmiatori che non fuggiranno in tempo dalle criptovalute, bensì soprattutto le istituzioni che perderanno la loro credibilità. Quasi tutti concordano che il successo del Bitcoin deriva dalla sfiducia che ha colpito le banche in seguito alla crisi dei subprime del 2008.

Ora una versione per il pubblico internazionale apparsa su Academia.edu

Institutions’ obsolescence resulting from a changing world

Paolo Savona

Emeritus Professor of Political Economy Chairman of Consob

I have long argued that technological innovations and geopolitical changes are making the institutions (regulations and bodies) created and fine-tuned in the XX century increasingly obsolete; yet these continue to operate as before, changing the rules to accommodate new technologies as if that were the issued to be solved, rather than transforming the institutions themselves. The spread of cryptocurrencies has changed the market structure of money and finance:money creation is shifting from public to private hands and finance is increasingly integrating traditional and new digital instrumentsthat legislators are struggling to regulate due to a lack of analysis and to a liberalist approach of public authorities.

To address this situation, Governments and, along with them, central banks should create an official money secure and easy to trade as the only medium of exchange with legal tender status. As money should not be remunerated to minimise the quantity demanded, it should be accompanied by a safe short-term asset that guarantees a stable return at least equal to the current inflation rate to perform as a store of value.This combination can be implemented following various solutions, but to compete with cryptocurrencies the best should be that monetary authorities create currencies and safe assets.

Bank deposits would lose their monetary nature and turn into financial instruments, but banks would be free to continue to perform payment functions if they deemed it appropriate, although this function is now increasingly performed by specialised, independently regulated organisations.

Central banks or equivalent institutions will be in charge of monetary stability, while other equally independent supervisory authorities will be responsible for the equally important complementary task of financial stability. After the Trump Administration’s decisions in March and June, the United States has moved in the opposite direction to this necessary reform plan and has legitimised the monetary use of cryptocurrencies, proposing them as an official reserve for the dollar. In the meantime public authorities are accepting their initiative of market operators to integratecryptos with traditional financial instruments. These choices render obsolete not only the existing institutions that govern money and finance, but also the knowledge acquired over time on how economy works, reflected by econometric models whose forecasts are used to take decisions.

Repeated forecast errors of the econometric models have highlighted the failure of their hypothesis that, in a constantly evolving world, the future behaves in accordance with the rules of the past, shifting attention to Artificial Intelligence techniques which, as already argued by me on these same colomns, have shown promising results. Essential steps to abandon econometric forecasts include abandoning the fatalistic justification that exogenous shocks exist, when in fact there are only Taleb’s black swans (i.e., phenomena that economists overlook) and the unacceptable policies “data-based” instead “forward guidance” for controlling expetations. The statistics used by econometric models must be supplemented by satellite observations and information drawn from web media and any other source of information, to get better predictive results in a constantly changing world.

If the United States does not intend to cooperate in implementing the necessary institutional reform, the European Union and other Countries wishing to join in could proceed with the proposed reform plan to oppose the use of cryptocurrencies through competitive legal market instruments. Failing to do that is highly likely to result in a systemic crisis, according to the guidelines so effectively described by my great mentor at MIT, Carles P. Kindleberger, in his famous book Manias, Panics and Crashes (written in 1978 and republished eight times, most recently last year). Despite the Kindleberger’s triad, generations of economists argued This time is different, inducing Carmen Reinhart and Kenneth Rogoff to publish in 2010 the history of the failures of such type of diagnosis, and ironically use the statement to title their book.

I am sure that this time is not different. Just wait and see, but the damage will not only affect small savers who do not flee cryptocurrencies in time, but above all institutions that will lose their credibility. Almost everyone agrees that Bitcoin’s success stems from the mistrust that affected banks in the wake of the 2008 subprime crisis.