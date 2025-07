Secondo un’esclusiva riportata mercoledì da Reuters , Saudi Aramco è in trattative avanzate per acquisire 2 milioni di tonnellate all’anno (Mtpa) di gas naturale liquefatto (GNL) dal terminale Commonwealth LNG con sede negli Stati Uniti a Cameron, in Louisiana.

L’accordo potenziale consoliderebbe ulteriormente la spinta di Aramco nel mercato globale del GNL, accelerando gli sforzi per diversificare le esportazioni oltre il petrolio greggio e ponendo una sua importante posizione sul mercato del trading di GNL.

Secondo fonti anonime informate sulla questione e citate da Reuters, l’accordo di acquisto proposto porterebbe il volume contrattuale di Commonwealth a 7 Mtpa su una capacità totale di 9,3 Mtpa, per cui la società saudita diventerebbe di gran lunga il maggior cliente del terminal.

Lo sviluppatore con sede a Houston punta a una decisione finale sugli investimenti nel terzo trimestre del 2025, con le prime consegne di gas previste per il 2028. Le parti devono ancora definire i termini dell’accordo.

Questo segnale è il più forte finora che Aramco intenda assumere una posizione di rilievo nel settore del GNL statunitense. Esso fa seguito a precedenti iniziative esplorative con progetti come Delfin LNG e l’impianto di Lake Charles di Energy Transfer, anche se tali discussioni non hanno portato ad accordi formali.

Se concluse, le trattative con Commonwealth darebbero ad Aramco un canale diretto verso il mercato in rapida crescita dell’esportazione della costa del Golfo degli Stati Uniti, in un contesto di crescente domanda in Asia e in Europa.

La svolta strategica di Aramco arriva in un momento in cui l’Arabia Saudita sta compiendo un più ampio cambiamento per monetizzare le proprie risorse di gas ed espandere il proprio portafoglio a valle. Il primo investimento di Aramco nel GNL includeva una partecipazione di minoranza in MidOcean Energy , annunciata nel 2023, ma senza specificare i volumi fisici.

Il progetto della Louisiana di Commonwealth offre una costruzione completamente modulare e tempi di realizzazione più rapidi, un punto di forza per gli acquirenti che desiderano ricevere i primi carichi prima della fine del decennio. La società ha già stipulato accordi di fornitura a lungo termine con Woodside e Gunvor e sta cercando di assicurarsi la capacità rimanente.

Reuters ha dato per prima notizia dei negoziati tra Aramco e Commonwealth il 9 luglio. La notizia è stata poi ripresa dai media finanziari, ma Aramco e Commonwealth non hanno rilasciato commenti pubblici. Probabilmente ci sono ancora dei particolari da mettere a punto prima di poter rendere pubblico l’accordo.