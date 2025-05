Un nuovo satellite russo della serie Cosmos, lanciato in orbita terrestre bassa (LEO), si è posizionato in stretta vicinanza a un satellite governativo statunitense non specificato.

Questo evento, confermato dal Comando Spaziale USA (USSPACECOM), alimenta ulteriormente i timori che questi satelliti russi non siano semplici “osservatori”, come sostiene Mosca, ma vere e proprie armi anti-satellite (ASAT) co-orbitali, progettate per neutralizzare asset strategici nemici.

“Il Comando Spaziale USA può confermare che il recente lancio russo ha inserito un satellite in un’orbita vicina a un satellite del governo statunitense,” ha dichiarato un portavoce a Breaking Defense. “La Russia continua a ricercare, sviluppare, testare e dispiegare una serie di sistemi controspaziali che minacciano la sicurezza e la stabilità del dominio spaziale.”

Sebbene USSPACECOM non abbia nominato il satellite USA “pedinato”, rapporti di astronomi indipendenti indicano che il nuovo Cosmos 2588, lanciato il 23 maggio, condivide un’orbita similare (co-planare) con USA 338. Gli esperti ritengono che USA 338 sia un satellite spia elettro-ottico della serie KH del National Reconnaissance Office (NRO), parte della costellazione “Crystal”, cruciale per l’intelligence americana. L’NRO, com’è prassi, non fornisce dettagli sui suoi satelliti spia.

La Minaccia Nascosta dei Satelliti “Ispettori”

La traiettoria del Cosmos 2588 è stata notata per la prima volta da osservatori indipendenti come Bart Hendrix e Marco Langbroek. Quest’ultimo, un astronomo olandese, ha evidenziato come questo comportamento segua uno schema già visto con precedenti satelliti Cosmos, suggerendo una natura ostile. A differenza dei satelliti di sorveglianza spaziale USA, che si muovono attivamente per monitorare vari oggetti, gli ultimi satelliti Cosmos russi sembrano “sedersi” nell’ombra di specifici satelliti governativi americani, tutti ritenuti satelliti spia della serie KH.

Langbroek scrive: “Questa è la quarta volta in cinque anni che un satellite militare russo viene piazzato in co-orbita con un satellite da ricognizione ottica militare statunitense… Se il primo caso sembrava una missione da ‘satellite ispettore’, per i successivi, e forse anche per questo nuovo, dovremmo considerare seriamente che stiamo assistendo al posizionamento di una capacità controspaziale (un’arma ASAT co-orbitale dormiente).” Questi satelliti “dormienti” potrebbero essere attivati al bisogno per danneggiare o distruggere l’obiettivo.

Implicazioni Strategiche e Rischi per Sistemi Vitali USA

La presenza di presunte armi ASAT russe così vicine a satelliti spia USA solleva interrogativi profondi. Sebbene gli obiettivi immediati sembrino essere satelliti di intelligence, la capacità dimostrata dalla Russia di posizionare potenziali armi “a fianco” di asset critici in orbita terrestre bassa (LEO) rappresenta una minaccia ben più ampia.

In uno scenario di confronto militare diretto, la neutralizzazione di satelliti spia degraderebbe significativamente la capacità degli Stati Uniti di raccogliere informazioni vitali e di monitorare le attività avversarie. Questo, a sua volta, colpirebbe il sistema di comando e controllo militare, che dipende intrinsecamente da comunicazioni satellitari sicure e da un flusso costante di intelligence.

Un attacco riuscito a nodi nevralgici del sistema di intelligence e comunicazione satellitare potrebbe avere effetti a cascata, minando la fiducia, la stabilità economica e la capacità operativa di agenzie governative fondamentali, specialmente in un contesto di crisi acuta. Inoltre, la stessa tecnologia ASAT, se ulteriormente sviluppata o dispiegata, potrebbe un giorno minacciare direttamente anche le costellazioni di satelliti per le comunicazioni civili e commerciali, da cui dipende gran parte dell’economia e della vita quotidiana globale.

Un modello di comportamento preoccupante

La società di tracciamento satellitare Slingshot Aerospace ha pubblicato un’immagine di Cosmos 2588, suggerendo che potrebbe essere un satellite da ispezione militare “NIVELIR” con una sospetta arma cinetica a bordo, capace cioè di distruggere un altro satellite tramite impatto fisico. Slingshot stima che Cosmos 2588 passerà a soli 93,9 km dal suo presunto obiettivo, con “sorvoli” ripetuti ogni circa 4 giorni.

Questa non è la prima volta che le attività spaziali russe destano allarme. Nel 2020, il satellite Cosmos 2543 rilasciò un proiettile ad alta velocità, interpretato da USA e Regno Unito come un test di un’arma ASAT. Analogamente, il lancio del Cosmos 2576 nel maggio scorso fu condannato da Washington come un’arma anti-satellite durante una riunione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Mosca ha sempre negato tali accuse.