Gli Stati Uniti hanno sanzionato un quarto terminal petrolifero in Cina per aver ricevuto carichi di petrolio iraniano, mentre il Dipartimento di Stato ha esteso le sanzioni contro le entità coinvolte nel commercio con l’Iran.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha designato un quarto terminal cinese per il petrolio greggio e i prodotti petroliferi, Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Co Ltd, in quanto “ha dimostrato di accettare petrolio greggio e prodotti petroliferi iraniani, anche da petroliere designate dagli Stati Uniti”.

Zhoushan Jinrun gestisce un terminal a Zhoushan, sede di alcune delle più grandi raffinerie cinesi.

“Questo comportamento continua a consentire all’Iran di finanziare le sue ambizioni nucleari, sostenere gruppi terroristici e ostacolare il flusso degli scambi commerciali e la libertà di navigazione in vie navigabili fondamentali per la prosperità e la crescita economica globali”, ha affermato il Dipartimento di Stato.

Complessivamente, nell’ultima tornata di sanzioni, gli Stati Uniti hanno designato 20 entità in tutto il mondo, tra cui operatori di flotte ombra e petroliere, coinvolte nel trasporto e nell’acquisizione di petrolio greggio e prodotti petroliferi iraniani.

All’inizio di quest’anno, gli Stati Uniti hanno colpito con sanzioni i terminal petroliferi cinesi e diverse raffinerie indipendenti, le cosiddette “teapots”, che da allora hanno faticato a procurarsi il petrolio iraniano a basso costo.

Alcune raffinerie nella provincia di Shandong, sede delle teapots, hanno smesso di acquistare greggio iraniano per paura di essere le prossime sulla lista delle sanzioni.

Nonostante il giro di vite degli Stati Uniti sulle entità cinesi coinvolte nelle importazioni di greggio e prodotti iraniani, la Cina continua ad acquistare grandi volumi di petrolio iraniano: è infatti il principale cliente di Teheran, acquistando il 90% del suo petrolio esportato.

Le importazioni dalla prima metà dell’anno dai principali porti cinesi sono state stimate a quasi 1,4 milioni di barili al giorno (bpd).

I porti vicino ai distretti industriali di Qingdao, Dalian e Zhoushan stanno importando greggio dall’Iran in più tappe dal Golfo Persico attraverso la Malesia con trasferimenti da nave a nave (STS) utilizzando navi della flotta ombra e petroliere inserite nella lista nera degli Stati Uniti. Il trasferimento STS e il “Blending”, il mescolamento con altri tipi di petrolio simile, sono le tecniche più utilizzate per nascondere l’origine del petrolio.

Ufficialmente, i dati doganali cinesi non riportano importazioni di greggio dall’Iran dal 2022. Ufficiosamente, la Cina acquista quasi il 90% di tutte le esportazioni di greggio iraniano in viaggi a più tappe e trasferimenti da una petroliera all’altra.