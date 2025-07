Il gruppo italiano di servizi energetici Saipem prevede che la costruzione del progetto LNG in Mozambico, del valore di 20 miliardi di dollari, riprenderà entro la fine dell’estate dopo quattro anni di forza maggiore, ha dichiarato giovedì il CEO di Saipem, Alessandro Puliti.

Il progetto da 20 miliardi di dollari per l’esportazione di GNL in Mozambico, guidato dalla supermajor francese TotalEnergies, è stato interrotto nel 2021 a causa del deterioramento della situazione della sicurezza e da allora è in forza maggiore.

Nel 2021, a seguito degli attacchi militanti islamici nelle città vicine al sito, TotalEnergies ha sospeso i lavori del progetto, che al momento dell’annuncio era il più grande investimento straniero in Africa.

Il sito del progetto si trova vicino alla città di Palma, nella provincia di Cabo Delgado, dove da alcuni anni sono attivi militanti affiliati allo Stato Islamico. Nella primavera del 2021, militanti affiliati allo Stato Islamico hanno attaccato la città di Palma, causando decine di morti.

Dal 2021, TotalEnergies ha atteso che fossero soddisfatte diverse condizioni per prendere una decisione positiva sulla ripresa dei lavori del progetto. L’obiettivo di avviare la produzione di GNL è stato posticipato, prima al 2027 e poi al 2029.

Inizialmente, i lavori sul progetto Mozambique LNG avrebbero dovuto riprendere entro la fine del 2024, ma i piani sono slittati a causa delle controverse elezioni presidenziali in Mozambico alla fine del 2024, delle continue violenze e delle preoccupazioni per la situazione della sicurezza.

Ora il principale appaltatore ingegneristico, Saipem, società con enorme esperienza nel settore, è fiducioso che il progetto potrà andare avanti entro la fine dell’estate.

“La ripresa consiste in una serie di attività che si svolgeranno quest’estate… la revoca della forza maggiore è uno di questi passi”, ha dichiarato oggi Puliti, come riportato da Reuters.

“Gran parte delle attrezzature necessarie per il progetto vengono trasportate via mare al sito dove è in costruzione l’impianto di GNL per motivi logistici piuttosto che di sicurezza”, ha aggiunto il dirigente.

Anche l’amministratore delegato di TotalEnergies, Patrick Pouyanne, ha espresso ottimismo sul fatto che Mozambique LNG possa ripartire entro la fine dell’estate, affermando a giugno che il progetto dovrebbe riprendere i lavori “quest’estate”.

L’entrata in servizio dell’impianto permetterà di incrementare l’offerta di LNG fortemente, permettendo di risolvere i problemi di fornitura soprattutto per l’Asia.