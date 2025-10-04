SageMaster vince il premio come Migliore Soluzione di Trading agli Entrepreneur Middle East Tech Innovation Awards 2025

SageMaster, co-fondata dai fratelli Moyn Islam (CEO) ed Eshaan Islam (CTO), è stata premiata come Migliore Soluzione di Trading agli Entrepreneur Middle East Tech Innovation Awards 2025, tenutisi ieri sera a Dubai.

I premi annuali mettono in luce le aziende e gli individui che stanno definendo il futuro digitale della regione, con categorie che si estendono dal fintech all’intelligenza artificiale, dalla tecnologia sanitaria alla trasformazione digitale. Il riconoscimento a SageMaster riflette il suo ruolo crescente nel ridefinire il modo in cui i trader costruiscono le proprie strategie, attraverso l’educazione e la tecnologia.

Creata per rendere i mercati finanziari più accessibili, SageMaster offre strumenti assistiti da intelligenza artificiale che semplificano la progettazione e il monitoraggio delle strategie di trading, senza mai togliere il controllo all’utente. La piattaforma comprende DCA Assist e Grid Assist, che permettono ai trader di analizzare e rispondere con precisione ai movimenti del mercato crypto, e Magic Terminal, pensato per la formazione di strategie forex e la gestione delle posizioni. Il modello ibrido recentemente introdotto, Omni Assist, combina i punti di forza degli approcci DCA e Grid per adattarsi a diverse condizioni di mercato. A differenza delle piattaforme custodiali, SageMaster non detiene mai fondi: tutte le connessioni avvengono tramite API criptate, garantendo trasparenza e sicurezza in ogni fase.

La piattaforma è stata sviluppata da imprenditori, sviluppatori e trader accomunati dalla convinzione che alfabetizzazione finanziaria e responsabilità debbano essere al centro dell’innovazione. Oltre agli strumenti, SageMaster offre risorse educative per aiutare gli utenti a comprendere i principi alla base delle loro strategie.

Accettando il premio, il co-fondatore e CEO Moyn Islam ha dichiarato:

“Vincere come Migliore Soluzione di Trading è un riconoscimento non solo di ciò che abbiamo costruito, ma del motivo per cui lo abbiamo fatto. La nostra missione è sempre stata quella di dare alle persone gli strumenti per affrontare il trading con chiarezza e fiducia, supportati da tecnologie che rendano il processo più semplice e trasparente.”

Il co-fondatore e CTO Eshaan Islam ha aggiunto:

“Per me, questo premio convalida la tecnologia stessa. Da Grid Assist a Omni Assist, il nostro obiettivo è stato quello di progettare strumenti che si adattino a mercati complessi, offrendo agli utenti pieno controllo su configurazione ed esecuzione. Si tratta di rendere accessibile la strategia algoritmica senza compromettere responsabilità o sicurezza.”

I Tech Innovation Awards 2025 hanno riunito imprenditori, investitori e aziende leader da tutta la regione, riaffermando il ruolo degli Emirati Arabi Uniti come centro del progresso tecnologico. Il riconoscimento a SageMaster evidenzia come l’uso responsabile dell’intelligenza artificiale e degli strumenti intelligenti stia plasmando il prossimo capitolo della tecnologia finanziaria, dal Medio Oriente al mondo intero.