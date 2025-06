Nonostante l’attacco ucraino ai bombardieri nucleari russi, la capacità di dissuasione strategica di Mosca resta una forza devastante, in grado di annientare il mondo più volte. La Russia rafforza il suo arsenale con ilsottomarino nucleare lanciamissili balistici della classe Borei-A, che entrerà in servizio nella Flotta del Nord a giugno 2025. Questo passo consolida la strategia di Mosca per dominare l’Artico, in un contesto di competizione geopolitica, rivalità per le risorse e crescente presenza NATO.