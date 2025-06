In una drammatica svolta degli eventi, le forze russe hanno conquistato un cruciale giacimento di litio vicino al villaggio di Shevchenko, nella regione ucraina di Donetsk. Questa non è solo una vittoria tattica; è un cambiamento sismico in una guerra per le risorse ad alto rischio che potrebbe ridisegnare la mappa delle catene di approvvigionamento globali e innescare nuove tensioni geopolitiche. L’offensiva estiva, una spinta incessante di Mosca, non riguarda solo il territorio, ma anche il controllo del “oro bianco” che alimenta di tutto, dai droni agli smartphone.

La perdita del giacimento di Shevchenko è un colpo durissimo per il futuro economico di Kiev e per la sua posizione con gli alleati occidentali. Con circa 13,8 milioni di tonnellate di minerale di litio, questo sito era un bene prezioso, una chiave per il futuro dell’Ucraina nella rivoluzione tecnologica e delle batterie. Il Pentagono stesso considera il litio vitale per la sicurezza nazionale e l’innovazione tecnologica, rendendo la conquista russa una sfida diretta alle ambizioni occidentali.

La battaglia per Shevchenko: una dimostrazione di guerra moderna

La conquista di Shevchenko è stata un’operazione meticolosamente pianificata che sembra uscita da un thriller. Secondo le informazioni di intelligence open source da gruppi come DeepState, le forze russe hanno utilizzato una combinazione devastante di pesante artiglieria, droni di precisione e assalti di terra coordinati. L’offensiva è iniziata a giugno, con un implacabile bombardamento volto a sopraffare le difese ucraine.

‼️Крупнейшее месторождение лития перешло под контроль России

Месторождение находится возле н.п. Шевченко в ДНР, и оно является одним из крупнейших во всей Европе. Его обнаружили еще в 1982-м году,однако до разработки дело так и не дошло.При Петре Порошенко права на него продали⬇️ pic.twitter.com/y9b0w7kHq4 — katia g, (@katiag24343953) June 26, 2025

Al centro dell’assalto c’erano le temute munizioni circuitanti Lancet-3 della Russia, spesso soprannominate “droni kamikaze”. Questi predatori silenziosi, che trasportano una testata da 3 chilogrammi, possono colpire obiettivi fino a 40 chilometri di distanza con una precisione terrificante.

La loro capacità di librarsi e dare la caccia a fortificazioni, veicoli e posizioni di artiglieria ucraine si è rivelata decisiva, distruggendo le linee difensive con precisione chirurgica. Il basso costo e l’alta efficacia del Lancet-3 lo hanno reso una pietra miliare della guerra con i droni russa, in netto contrasto con equivalenti occidentali più costosi come lo Switchblade 600 di fabbricazione statunitense.

A supporto di questo attacco aereo c’erano gli obici semoventi 2S19 Msta-S della Russia, che hanno scatenato un terrificante volume di fuoco. Questi sistemi di artiglieria, aggiornati con una moderna tecnologia di puntamento, hanno sferrato bombardamenti continui che hanno sopraffatto i difensori ucraini.

L’operazione è stata anche una dimostrazione agghiacciante delle capacità di guerra elettronica della Russia. L’uso dei jammer Krasukha-4 per interrompere le comunicazioni e i sistemi radar ucraini ha cambiato le carte in tavola, accecando le forze di Kiev e neutralizzando la loro capacità di coordinare le difese. Questo vantaggio tecnologico ha permesso alle forze russe di circondare Shevchenko e forzare una ritirata, evidenziando una vulnerabilità cruciale nella strategia di difesa dell’Ucraina.

Il ruolo del litio nella guerra moderna

Il valore del giacimento di Shevchenko non risiede solo nel suo potenziale economico, ma nella sua importanza strategica per la tecnologia militare. Il litio, spesso soprannominato “oro bianco”, è la pietra angolare dei moderni sistemi di difesa. Dalle batterie che alimentano i droni ucraini Bayraktar TB2 ai sensori avanzati utilizzati da entrambe le parti, il litio è indispensabile. La sua alta densità di energia consente tempi di volo prolungati e prestazioni affidabili nelle condizioni brutali del campo di battaglia.

Per la Russia, l’occupazione di questo giacimento è una mossa audace per garantirsi la catena di approvvigionamento interna. Con la Cina che controlla uno sbalorditivo 60% della capacità globale di raffinazione del litio, Mosca sta chiaramente cercando di ridurre la sua dipendenza dalle importazioni. Il gigante nucleare statale russo, Rosatom, ha già espresso un vivo interesse per il sito, segnalando un piano a lungo termine per integrare questa risorsa nel suo complesso industriale-militare.

Tuttavia, il percorso verso il pieno sfruttamento è irto di sfide. La complessa struttura geologica del giacimento di Shevchenko richiede tecniche di lavorazione avanzate che la Russia attualmente non possiede a causa delle sanzioni occidentali. Ciononostante, il sequestro si aggiunge al già significativo portafoglio russo di beni confiscati in Ucraina, che include oltre 12.400 miliardi di dollari in ricchezza mineraria.

Le implicazioni geopolitiche: una guerra per le risorse si dispiega

La conquista di Shevchenko è una battuta d’arresto significativa per l’Occidente. Gli Stati Uniti e l’UE hanno cercato disperatamente di ridurre la loro dipendenza dal litio cinese. Un accordo USA-Ucraina del 2025 sui minerali critici, del valore di 2,5 miliardi di dollari, doveva essere un baluardo contro il dominio della Cina, ma la perdita di questo giacimento ha messo a rischio il piano.

L’Agenzia Internazionale dell’Energia prevede un aumento del 42% della domanda globale di litio entro il 2030, guidato dalla difesa e dalle esigenze di energia rinnovabile, rendendo la posta in gioco più alta che mai. Mentre il conflitto infuria, il controllo della Russia sui giacimenti ucraini potrebbe costringere le nazioni occidentali a trovare alternative più costose, complicando ulteriormente le catene di approvvigionamento globali.

La battaglia per le risorse è una nuova e pericolosa dimensione di questo conflitto. L’attenzione della Russia su aree ricche di minerali come Donetsk e Zaporizhzhia rivela una strategia a lungo termine per rafforzare la sua resilienza economica indebolendo i suoi avversari. Con circa 500.000 tonnellate di riserve di litio, i restanti giacimenti dell’Ucraina sono ora più vulnerabili che mai.

La caduta di Shevchenko serve come un duro avvertimento: questa guerra non riguarda solo il territorio, ma le risorse stesse che alimentano il nostro futuro. L’Ucraina può permettersi di perdere altre risorse essenziali come quelle sacrificate nella regione del Donesk?