Un video virale che mostra un robot umanoide Unitree H1 che si dimena violentemente durante un test ha suscitato nuove preoccupazioni sui rischi della robotica avanzata.

Nel filmato, il robot si dimena selvaggiamente prima di causare il crollo della gru che lo sospende, mancando di poco i tecnici vicini.

Si vede un osservatore sbalordito che reagisce con incredulità mentre la scena si svolge. Il filmato drammatico ha riacceso i timori che le macchine possano diventare violente, ribelli e mettere a rischio la vita delle persone. Ecco un post X con il video:

please make this go viral so I can pay for repairs our humanoid robot boy DeREK completely lost his mind @REKrobot pic.twitter.com/KhURTL3n2w — CIX 🦾 (@cixliv) July 19, 2025

Il responsabile del robot, di nome Cix Liv ha risposto con una possibile spiegazione: “Il motivo tecnico è che abbiamo applicato una politica di controllo completo del corpo mentre i piedi non toccavano il suolo. Non fatelo”. Quindi alla base ci sarebbe un errore di programmazione, o meglio, aver confuso il robot con una situazione acui non era preparato e a cui ha reagito aggressivamente.

Sullo sfondo si sente una voce femminile sconvolta, che si ritiene essere quella di Amanda Watson, CTO di REK, che esclama: “Oh mio Dio, che cavolo era quello?”, a cui Cix Liv, “capo combattente robotico” di REK, risponde: “Che cavolo gli avete fatto?”. Lo scambio, riportato da Futurism , non ha fatto altro che aumentare l’intrigo.

Alcuni ritengono che il video possa essere una trovata pubblicitaria, ma altri lo interpretano come una prova del crescente interesse per i combattimenti tra robot umanoidi. Futurism sostiene che il team REK sia intenzionato a sfruttare questo slancio e preannuncia un futuro in cui i combattenti tradizionali saranno sostituiti dai robot sul ring, offrendo azione senza costi umani.

A maggio, un incidente simile in una fabbrica cinese ha mostrato un robot umanoide che funzionava male e si dimenava violentemente durante i test, suscitando timori per il suo comportamento aggressivo.

Footage claimed to show a Unitree H1 (Full-Size Universal Humanoid Robot) going berserk, nearly injuring two workers, after a coding error last week at a testing facility in China. pic.twitter.com/lBcw4tPEpb — OSINTdefender (@sentdefender) May 4, 2025

L’Unitree H1 non è solo un prototipo, ma un robot umanoide multiuso disponibile in commercio. Alto 1,80 metri e con un peso di 47 chilogrammi, è costruito per camminare, correre ed eseguire movimenti dinamici come ballare e fare capriole all’indietro.

Ogni articolazione può produrre una coppia fino a 365 libbre-piedi, 50 km/metro conferendogli la forza necessaria per sollevare oggetti pesanti. Sebbene questa potenza consenta capacità impressionanti, solleva anche preoccupazioni in termini di sicurezza, poiché la stessa forza potrebbe rappresentare un serio rischio in caso di malfunzionamento, riferisce Fox News .

Con le braccia e le gambe che si agitavano in tutte le direzioni, il robot a grandezza naturale, sospeso a una gru, ha improvvisamente iniziato a dimenarsi violentemente. Quando il robot ha rovesciato un computer e sparso le attrezzature, due ingegneri che si trovavano nelle vicinanze sono stati colti di sorpresa e hanno dovuto correre per salvarsi la vita.

Panico per i robot umanoidi

Sebbene la causa precisa sia ancora sconosciuta, i rapporti indicano che un errore di codifica potrebbe aver causato l’esplosione. Spostando il supporto del robot, un ingegnere è riuscito alla fine a riprendere il controllo.

Le preoccupazioni sulla sicurezza dei robot avanzati sono tornate alla ribalta a febbraio, dopo un altro evento inquietante che ha visto protagonista un robot umanoide dotato di intelligenza artificiale durante un festival cinese. In un breve video diventato virale, gli spettatori dietro una barriera di sicurezza sono rimasti sorpresi quando il robot si è improvvisamente lanciato in avanti, quasi in un gesto di sfida fisica verso alcuni partecipanti

I partecipanti si sono allarmati per un attimo, ma le guardie di sicurezza sono intervenute rapidamente e hanno trattenuto il robot prima che la situazione sfuggisse di mano. Da allora, il video ha alimentato voci online sul fatto che si sia trattato di un atto aggressivo o solo di un errore tecnico.

Secondo gli esperti, questi incidenti rivelano una sfida fondamentale nella robotica: quando i robot umanoidi perdono l’equilibrio o affrontano ostacoli imprevisti, le loro azioni correttive

possono sembrare violente o imprevedibili. Date le loro dimensioni e la loro forma simile a quella umana, anche piccoli malfunzionamenti possono apparire minacciosi, evidenziando sia i limiti tecnici che l’impatto psicologico sugli osservatori umani. Si tratta di aspetti di sicurezza che non sono stati ancora adeguatamente affrontati e risolti e che potrebbero ripresentarsi in futuro.