Robot tra gli asparagi: la rivoluzione agricola cinese e la lezione per l’Italia

In Cina la robotica sta rivoluzionando il settore agricolo dalle fondamenta, alleggerendo il lavoro e migliorando la produttività. Nelle campagne asiatiche sono entrati in azione robot intelligenti capaci di raccogliere, trasportare e selezionare gli asparagi in totale autonomia. Non si tratta di un semplice esercizio tecnologico, ma di una trasformazione profonda che elimina i lavori più noiosi, ripetitivi e fisicamente usuranti nei campi. Guardando a questi sviluppi, sorge spontanea una domanda: cosa aspettiamo a portare questa tecnologia nelle terre del nostro pregiato asparago bianco in Veneto?

Il miracolo di Lianshui e il debutto dei robot

Nella contea di Lianshui, situata nella provincia orientale dello Jiangsu e spesso colpita dai tifoni, un ortaggio un tempo poco conosciuto è diventato il motore dell’economia locale. Le serre dedicate coprono oggi oltre 1.333 ettari, producono 50.000 tonnellate all’anno e generano un valore superiore a 1 miliardo di yuan (circa 150 milioni di dollari). Questa singola contea rappresenta circa il 30 per cento della produzione cinese di asparagi in serra, arricchendo 2.300 agricoltori locali.

Il vero salto di qualità è avvenuto alla fine del mese scorso, quando una squadra di robot intelligenti ha debuttato in una serra dell’Accademia di Scienze Agricole del Sichuan. Come spiegato da Xia Xianfei, ricercatore presso l’Istituto di Meccanizzazione Agricola di Nanchino del Ministero dell’Agricoltura, il tasso di meccanizzazione complessivo per l’asparago in Cina è ancora inferiore al 20 per cento, ma il boom tecnologico sta spingendo la domanda di macchine intelligenti ed economiche.

L’applicazione dei fertilizzanti, la protezione delle colture e il diserbo erano già parzialmente meccanizzati, ma la raccolta e lo smistamento post-raccolta restavano colli di bottiglia enormi. Si tratta di mansioni logoranti, che richiedono di piegarsi continuamente e di selezionare i turioni uno ad uno con estrema delicatezza. Xia Xianfei ha chiarito la scelta strategica: «Abbiamo scelto l’asparago perché è uno degli ortaggi più redditizi, il che significa che gli agricoltori hanno i soldi per investire nei robot».

I numeri del gigante asiatico e la voce degli agricoltori

A livello nazionale, i coltivatori cinesi producono 1,2 milioni di tonnellate di asparagi all’anno, con un valore del raccolto che quest’anno si avvicina ai 100 miliardi di yuan secondo il quotidiano ufficiale Farmers’ Daily. La Cina domina il mercato globale del prodotto conservato, ma sul fresco comandano ancora Perù e Messico.

Indicatore Dato Cina / Lianshui Note di mercato Superficie serre Lianshui 1.333 ettari 30% dell’output cinese in serra Produzione Lianshui 50.000 tonnellate/anno Valore oltre 1 miliardo di yuan Produzione totale Cina 1,2 milioni di tonnellate Valore vicino a 100 miliardi di yuan Export conservato (2024) 34.773 tonnellate 47% del volume globale (38% in valore) Tasso meccanizzazione Meno del 20% Forte spinta verso la robotica

La maggior parte dell’asparago bianco di Lianshui finisce sulle tavole di Giappone, Corea del Sud ed Europa, dove la produzione locale si sta riducendo a causa dei costi elevati. Zheng Biao, uno dei primi grandi coltivatori della zona, ha offerto uno spaccato lucidissimo della situazione economica: «Quei luoghi hanno costi di produzione elevati, sia per il lavoro sia per l’affitto dei terreni. Sul mercato interno possiamo vendere a 10 yuan [1,49 dollari] al chilogrammo, ma loro non riescono a starci dentro nemmeno a 15 yuan».

View this post on Instagram A post shared by Meet jiangxi (@meet.jiangxi)

L’uso delle serre protegge il raccolto dalle piogge e dai tifoni, allungando la stagione dalla primavera all’autunno e garantendo profitti stabili. Lo stesso Zheng Biao ha sottolineato la solidità di questa coltura con parole chiare: «Gli ortaggi ordinari crollano di prezzo quando c’è un raccolto abbondante; l’asparago no». Proprio per questo l’agricoltore è pronto a introdurre i robot nelle sue serre non appena i modelli diventeranno pienamente adattabili, superando gli attuali ostacoli legati al costo delle macchine e alla differenza dei terreni tra regioni come il Sichuan e lo Xinjiang.

Una lezione per il Veneto: tecnologia contro lo sfruttamento

Leggendo le parole di Zheng Biao, il pensiero corre subito all’Italia e in particolare al Veneto, patria di eccellenze assolute come l’asparago bianco di Bassano o di Cimadolmo. La raccolta dell’asparago bianco è un’arte difficile: va fatta a mano, spesso prima dell’alba perché la luce non rovini il colore del turione, scavando nel terreno con appositi ferri in posizioni faticose. È il classico lavoro logorante e ripetitivo che i giovani italiani non vogliono più fare, ma che resta indispensabile per mantenere viva una tradizione agricola ad alto valore aggiunto.

Di fronte alla carenza di manodopera e alla concorrenza estera, la risposta europea oscilla spesso tra due estremi fallimentari: abbandonare i campi o comprimere i salari ricorrendo a manodopera a bassissimo costo, scivolando talvolta nello sfruttamento lavorativo. Questa non può essere la strada di un Paese avanzato.

Immaginiamo invece di vedere questa robotica applicata nelle campagne venete. Non dobbiamo restare indietro rispetto alla Cina, ma dobbiamo guidare l’automazione agricola per aumentare la produttività e la redditività delle nostre aziende. Se un robot si occupa di scavare, raccogliere, trasportare e smistare i turioni in modo instancabile, l’azienda agricola abbatte i tempi di lavorazione e riduce gli sprechi. In questo modo si liberano risorse economiche fondamentali per pagare redditi decenti e dignitosi ai lavoratori agricoli e ai tecnici che gestiscono la filiera, senza alcun bisogno di sfruttare le braccia dei braccianti per far quadrare i bilanci. La vera sovranità alimentare passa dagli investimenti tecnologici: meno fatica inutile nei campi, più valore per chi lavora la terra.