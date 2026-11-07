Rivolta tessile in Bangladesh: scontri e fabbriche chiuse per uno stipendio da 220 euro. Il vero prezzo delle nostre magliette

Le strade attorno a Dacca sono di nuovo bloccate da barricate, lanci di pietre e gas lacrimogeni. Da diversi giorni il cuore industriale del Bangladesh, secondo esportatore mondiale di abbigliamento dopo la Cina, vive una paralisi profonda che ha costretto centinaia di stabilimenti a fermare le macchine nel pieno della stagione degli ordini internazionali.

Nonostante le prime concessioni governative, almeno 130 fabbriche restano ancora chiuse dopo un picco di oltre 500 impianti bloccati nei giorni scorsi. Migliaia di operai incrociano le braccia o si presentano ai cancelli rifiutandosi di accendere i macchinari, mentre nei distretti di Ashulia, Gazipur e Narayanganj proseguono le tensioni con la polizia e i reparti paramilitari.

La scintilla che ha acceso questa protesta feroce è tanto semplice quanto drammatica: la fame. Con un’inflazione che viaggia stabilmente intorno all’8% e il costo di riso, affitti, trasporti e cure mediche fuori controllo, chi cuce i vestiti per il mercato globale non riesce più a mettere insieme due pasti al giorno.

Cosa chiedono i lavoratori e cosa hanno ottenuto

La richiesta dei sindacati e dei quattro milioni di addetti del settore — in gran parte donne provenienti dalle aree rurali — è chiara. Chiedono di portare il salario minimo mensile dagli attuali 12.500 taka (fissati nel novembre 2023) a 30.000 taka.

Parliamo di passare da circa 95 euro a circa 225 euro al mese. Una cifra che in qualsiasi Paese occidentale non basterebbe nemmeno a pagare le bollette di un monolocale, ma che a Dacca rappresenta un aumento del 140% giudicato “insostenibile” dai proprietari delle fabbriche locali.

Di fronte al blocco di un comparto che genera quasi l‘80% delle esportazioni nazionali (circa 38 miliardi di dollari l’anno), il governo e gli industriali hanno dovuto cedere sul piano formale. A tempo di record è stato istituito il nuovo Wage Board, la commissione tripartita sui salari, con l’impegno ufficiale di aumentare le buste paga a dicembre e farle entrare in vigore da gennaio.

Eppure la protesta non si spegne. Il motivo è la totale mancanza di fiducia: la commissione ha promesso un aumento, ma non ha ancora scritto la cifra nero su bianco. Gli operai sanno bene che, senza la pressione della piazza, il rialzo rischia di tradursi nei soliti pochi spiccioli mangiati dall’inflazione prima ancora di arrivare in tasca.

Il confronto impietoso: numeri che fanno riflettere

Per capire l’assurdità economica di questa crisi, basta mettere in fila le cifre che reggono la filiera globale dell’abbigliamento veloce (fast fashion) e dei grandi marchi sportivi:

Voce economica Valore in Taka (BDT) Valore in Euro / Dollari Salario minimo attuale (mensile) 12.500 BDT ~ 95 € ($104) Richiesta degli operai (mensile) 30.000 BDT ~ 225 € ($245) Inflazione annua attuale — ~ 8% Valore export tessile annuo — 38 miliardi di dollari

I lavoratori rischiano manganellate, arresti e licenziamenti per ottenere poco più di 200 euro al mese per turni massacranti sei giorni su sette. Intanto gli industriali locali minacciano di applicare la regola del “no work, no pay” (niente lavoro, niente paga) e il governo indaga su presunti infiltrati politici per giustificare il malcontento.

L’ipocrisia della filiera e il conto alla cassa

Da queste fabbriche escono ogni giorno capi destinati ai mercati degli Stati Uniti e dell’Unione Europea per colossi come Levi Strauss, Fruit of the Loom e i marchi del gruppo VF Corp (Vans, Timberland, The North Face), oltre alle grandi catene europee.

Quando la catena di fornitura si blocca in Bangladesh, i grandi acquirenti occidentali rilasciano dichiarazioni preoccupate in cui si dicono “favorevoli a salari equi”. Nella pratica commerciale, però, gli stessi uffici acquisti tirano sul prezzo al centesimo con i fornitori asiatici, minacciando di spostare le commesse in India o in altri Paesi se i costi di produzione salgono anche solo di pochi punti percentuali.

Ecco il cortocircuito di un modello economico malato:

Schiacciamento dei salari: per tenere bassi i prezzi al consumo o gonfiare i margini di distribuzione, si comprime la retribuzione di chi produce fino al limite della sopravvivenza biologica.

per tenere bassi i prezzi al consumo o gonfiare i margini di distribuzione, si comprime la retribuzione di chi produce fino al limite della sopravvivenza biologica. Distruzione della domanda interna: pagando gli operai 100 euro al mese, si impedisce a intere nazioni di sviluppare un proprio mercato interno stabile. Nello stesso tempo anche in Bangladesh non riesce a svilupparsi. Non c’è, letteralmente, capacità di acquisto e consumo.

pagando gli operai 100 euro al mese, si impedisce a intere nazioni di sviluppare un proprio mercato interno stabile. Nello stesso tempo anche in Bangladesh non riesce a svilupparsi. Non c’è, letteralmente, capacità di acquisto e consumo. Dumping contro l’Occidente: nessun produttore europeo che rispetti contratti, sicurezza e stipendi dignitosi può competere con chi paga la manodopera meno di 50 centesimi l’ora.

Qualcosa non funziona nelle fondamenta di questo sistema. Se per passare da 95 a 220 euro al mese milioni di persone devono bloccare le autostrade e affrontare i blindati, significa che il meccanismo di distribuzione della ricchezza nella filiera globale è completamente rotto. Forse vale la pena pensarci la prossima volta che in un centro commerciale ci capiterà tra le mani una maglietta venduta a cinque euro, o una felpa di marca venduta a centoventi ma cucita allo stesso identico prezzo di fame. Sarebbe tempo di riportare anche queste fabbriche in Occidente. Meno magliette, ma più “pulite”.