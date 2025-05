Portogallo 2025: L’era della Sinistra finisce, Chega! alle stelle e Montenegro cerca una via

Le elezioni legislative del 2025 in Portogallo segnano una svolta storica. Con circa l’89% dei voti scrutinati, emerge un quadro chiaro: la coalizione di centro-destra AD di Luís Montenegro ottiene un risultato solido, ma la vera sorpresa è l’exploit del partito di estrema destra Chega!, mentre la sinistra subisce una pesante sconfitta.

Ecco i risultati ufficiali dal sito ministeriale portoghese:

Questo terremoto politico ridisegna completamente lo scenario portoghese, aprendo interrogativi cruciali sul futuro del governo e sul ruolo delle forze politiche.

Montenegro Rafforzato, ma con Ostacoli

Luís Montenegro esce da queste elezioni con una posizione rafforzata rispetto alla precedente situazione di governo di minoranza. La sua coalizione AD si conferma come la principale forza politica del paese, ottenendo un risultato che le permette di rivendicare la guida del governo. Tuttavia, la strada non è priva di ostacoli. Nonostante il buon risultato, AD non ha la maggioranza assoluta in Parlamento, rendendo indispensabile la ricerca di alleanze per formare un governo stabile.

Chega!: Ascesa Inarrestabile



Il dato più eclatante di queste elezioni è l’ascesa vertiginosa di Chega!, il partito populista guidato da André Ventura. Il partito ha ottenuto un risultato senza precedenti, superando ampiamente le aspettative e affermandosi come la seconda forza politica del paese. Questo risultato rappresenta una svolta epocale nella politica portoghese, segnando la fine del tabù che aveva finora impedito all’estrema destra di ottenere un ruolo di primo piano. La crescita di Chega! riflette un malcontento diffuso nell’elettorato, alimentato da temi come l’immigrazione, la corruzione e la crisi economica.

Sinistra a Pezzi: Un’Era al Termine?

Se Chega! festeggia, la sinistra portoghese piange. I risultati elettorali segnano una pesante sconfitta per le forze di sinistra, in particolare per il Partito Socialista (PS), che subisce un calo significativo rispetto alle precedenti elezioni. Questa battuta d’arresto mette in discussione il dominio che la sinistra ha esercitato sulla politica portoghese fin dalla Rivoluzione dei Garofani del 1974. La frammentazione e la difficoltà di proporre un’alternativa credibile hanno contribuito a questa disfatta.

Scenari di Governo: Montenegro tra Scelte Difficili

Il Portogallo si trova ora di fronte a un bivio. Luís Montenegro ha due opzioni principali:

* Governo di minoranza: Montenegro potrebbe proseguire con un governo monocolore, confidando sull’appoggio esterno di altri partiti per approvare le leggi. Questa opzione, già sperimentata in passato, presenta però dei rischi, data l’instabilità che potrebbe derivarne.

* Governo con Chega?: La pressione per un accordo con Chega! è in aumento. Sebbene Montenegro abbia finora escluso questa possibilità, la forza del partito di Ventura lo pone di fronte a una scelta difficile. Un’alleanza con Chega! romperebbe un tabù, ma potrebbe garantire una maggiore stabilità di governo.

La Rivoluzione dei Garofani è Finita?

Il risultato delle elezioni 2025 suggerisce che un’epoca nella politica portoghese potrebbe essere giunta al termine. La Rivoluzione dei Garofani ha segnato l’inizio di un periodo dominato dalle forze di sinistra. L’ascesa di Chega! e le difficoltà della sinistra tradizionale indicano un cambiamento nel panorama politico, con nuove forze che emergono e vecchi equilibri che vengono messi in discussione.