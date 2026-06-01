Il Giappone cambia pelle: da pacifista a fulcro della sicurezza nel Pacifico. La mossa di Takaichi

Se qualcuno pensava che il Giappone fosse destinato a rimanere in eterno la “Svizzera asiatica”, un formidabile colosso economico ma un nano militare, le recenti mosse di Tokyo impongono un brusco risveglio. Tra il 26 e il 27 maggio 2026, in perfetta concomitanza con la riunione dei Ministri degli Esteri del QUAD a Nuova Delhi, la Dieta giapponese ha approvato una legislazione storica per l’istituzione del National Intelligence Council e del National Intelligence Bureau.

Si tratta del più vasto e strutturale riassetto dell’intelligence nipponica dal 1952. Un passo che, unito all’innegabile dinamismo dell’amministrazione guidata da Sanae Takaichi, certifica l’abbandono della vecchia “Dottrina Fukuda“, storicamente basata in via esclusiva sulla cooperazione economica, in favore di una postura di sicurezza finalmente proattiva. L’isola che aveva costituzionalmente ripudiato la guerra ha compreso a proprie spese che la deterrenza non è un pranzo di gala e ha deciso di non delegare più la propria sopravvivenza strategica unicamente agli Stati Uniti. L’export di armamenti si trasforma così da tabù in formidabile strumento di politica estera.

I nuovi strumenti di Tokyo: OSA e RAA

Sotto la guida Takaichi, Tokyo sta mettendo a terra la sua rinnovata Strategia di Sicurezza Nazionale attraverso due strumenti chiave: la Official Security Assistance (OSA) e i Reciprocal Access Agreements (RAA). Se in passato il Sol Levante esportava pacatamente ponti, infrastrutture e aiuti allo sviluppo, oggi affianca a questi la fornitura di hardware militare e addestramento tattico, costruendo un’architettura di deterrenza integrata lungo l’Indo-Pacifico. Si creano dei legami regionali che costuiscono cooperazioni vincolanti vere e proprie.

I modelli di coinvolgimento con l’ASEAN non sono un “copia e incolla”, ma si declinano in modo sartoriale, calibrati sulle esigenze specifiche e sui limiti di rischio diplomatico di ogni singola nazione, secondo una tradizione di cura nelle relazioni e informazioni che era tipica del Giappone nella prima metà del XX secolo:

Partner Modello di Partenariato Focus Operativo Filippine Integrazione operativa RAA, dispiegamento congiunto, navi classe Abukuma. Singapore Partenariato tecnologico Cybersecurity, interoperabilità di precisione. Indonesia Collaborazione industriale Sviluppo e produzione in loco di fregate classe Mogami. Vietnam e Malesia Capacity building navale Radar costieri, aerei da pattugliamento marittimo.

Il cordone sanitario attorno alla Cina e i dividendi economici

Le Filippine rappresentano il laboratorio più avanzato di questa dottrina. L’accesso reciproco delle truppe ha permesso vere simulazioni di guerra congiunte. Tokyo sta trasferendo equipaggiamenti d’eccellenza, dai cacciatorpediniere ai velivoli da pattugliamento marittimo. L’obiettivo economico e strategico è palese: fornire a Manila i mezzi per marcare stretto la Cina nel Mar Cinese Meridionale, esternalizzando di fatto una quota dei costi di pattugliamento su rotte commerciali che restano vitali per la sopravvivenza energetica di Tokyo e questo è sfociato anche in un accordo specifico sulla sicurezza .

Ma è con l’Indonesia che il Giappone mostra la sua visione di più lungo respiro. Non si limita a vendere piattaforme, ma punta a un vero partenariato industriale. La possibile costruzione delle avanzatissime fregate classe Mogami nei cantieri indonesiani trasforma il Giappone in un vero socio del complesso militare-industriale locale. La classe Mogami ha un netto vantaggio competitivo: l’altissima automazione riduce la necessità di equipaggi numerosi, alleggerendo i costi operativi. Per l’industria cantieristica giapponese significa fare sistema, aprendo la via all’export di standard tecnologici che renderanno le flotte ASEAN “dipendenti” dal software e dalla manutenzione nipponica per decenni.

Anche per le nazioni con un equilibrio diplomatico più delicato, come il Vietnam, Tokyo procede con cautela felpata. Hanoi segue la rigida politica dei “Quattro No”, che esclude alleanze militari vincolanti, eppure è un perno irrinunciabile per la stabilità delle catene di approvvigionamento asiatiche. Attraverso l’OSA, Tokyo fornisce attrezzature non letali alla Guardia Costiera vietnamita. Un “doppio binario” che consente ad Hanoi di alzare il livello di guardia nella propria ZEE senza urtare in modo irreparabile la Cina, con la quale l’interscambio commerciale rimane vitale. Lo stesso schema si applica alla Malesia, vero snodo per lo Stretto di Malacca. L’invio di radar costieri va a colmare i “punti ciechi” in aree contese: tutelare la Malesia significa per il Giappone blindare il collo di bottiglia attraverso cui transita il petrolio mediorientale.

Il dilemma diplomatico: non spaccare l’ASEAN

L’unico vero rischio di questa spinta propulsiva è quello di dividere l’ASEAN tra nazioni filo-giapponesi e filo-cinesi. Il piano Takaichi cerca di disinnescare la mina coinvolgendo anche i paesi più in orbita pechinese, come Cambogia e Laos. In questo caso si attinge al classico soft power: aiuti per catastrofi (HADR), sminamento e contrasto al cambiamento climatico.

Questa strategia permette a Tokyo di presentarsi nel sud-est asiatico continentale senza l’elmetto, tutelando la “centralità dell’ASEAN” ma offrendo un’alternativa di peso all’egemonia cinese. In questo delicato gioco di contrappesi, l’azione del Giappone trova la sponda di altre nazioni di peso, prima fra tutte l’India. Nuova Delhi osserva con malcelata soddisfazione un Giappone più assertivo, capace di farsi carico della stabilizzazione di un quadrante cruciale, offrendo alle nazioni asiatiche la preziosa possibilità di sviluppare una reale autonomia strategica senza dover compiere una scelta binaria tra Washington e Pechino.

Alla Shangri-La Dialogue del 2026 a Singapore, il Ministro della Difesa giapponese Shinjiro Koizumi ha respinto le accuse di un “nuovo militarismo”. Ed è vero: non c’è traccia di militarismo nostalgico, bensì pragmatica e fredda sopravvivenza geostrategica in un mondo sempre più spigoloso. Il nuovo Giappone ha le portaerei, ma non le mette in mostra. Potrebbe, potenzialmente, costruire centinaia di bombe atomiche, ma non ne ha realizzata neppure una.