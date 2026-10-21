Ristrutturazione dell’impero di Musk: SpaceX e Tesla studiano la fusione mentre bruciano miliardi nell’intelligenza artificiale

Elon Musk si prepara alla mossa più rischiosa e imponente della sua vita aziendale: unire SpaceX e Tesla in un solo colosso globale. Dietro i proclami di successo e il primo utile trimestrale nella storia del gruppo spaziale, si muove un bisogno disperato di capitali freschi per non soccombere nella guerra dell’intelligenza artificiale.

Lo stesso miliardario ha rotto gli indugi durante l’ultima assemblea con gli analisti, parlando apertamente di una possibile fusione tra le due società. Ha definito l’operazione un “ballo su un campo minato”, ma ha confermato che entrambe le aziende hanno già creato comitati speciali interni per studiare i dettagli del piano.

I mercati hanno fiutato la svolta epocale, assegnando un’elevata probabilità alla chiusura dell’accordo entro il prossimo anno, mentre il titolo SpaceX ha subito registrato un balzo in borsa.

Il trucco dei conti: utili sulla carta, voragine nella cassa

Per capire il motivo di questo matrimonio annunciato, bisogna guardare i numeri reali senza farsi abbagliare dalla propaganda finanziaria. SpaceX ha annunciato ricavi trimestrali per 14,58 miliardi di dollari, più del doppio rispetto allo scorso anno, e un utile netto dichiarato di 4,4 miliardi.

Tuttavia, gran parte di quell’utile deriva da agevolazioni fiscali e proventi contabili una tantum. La verità industriale è un’altra: la spesa per investimenti materiali ha raggiunto la cifra mostruosa di 19,6 miliardi di dollari in soli tre mesi.

In parole povere, l’azienda brucia molto più denaro liquido di quanto non riesca a generare con la propria attività commerciale.

SpaceX non è più una semplice fabbrica di razzi che lancia satelliti commerciali in orbita. Si è trasformata in un gigante dell’elaborazione dati, un’infrastruttura informatica famelica che necessita di gigawatt di energia e miliardi continui per costruire centri di calcolo.

Voce di Bilancio SpaceX (Q3) Valore Effettivo Attese del Mercato Ricavi Totali 14,58 miliardi $ 12,87 miliardi$ Spese per Investimenti (CapEx) 19,59 miliardi $ 19,60 miliardi$ Margine Operativo Lordo (EBITDA) 8,81 miliardi $ 6,59 miliardi$ Utile Netto (con partite fiscali) 4,40 miliardi $ 1,90 miliardi$

La convergenza industriale: Terafab e chip fatti in casa

Perché legare il destino dei razzi e dei satelliti a quello dei veicoli elettrici di Tesla? La risposta risiede nella tecnologia condivisa e nella capacità produttiva.

Le due aziende stanno già lavorando insieme al colossale progetto “Terafab” in Texas, un polo industriale destinato a produrre microchip e semiconduttori avanzati su suolo americano.

I processori di ultima generazione servono a entrambe le realtà:

Alimentano le automobili a guida autonoma e i taxi robotizzati di Tesla.

Gestiscono la flotta dei robot umanoidi da lavoro nelle fabbriche.

Garantiscono la potenza di calcolo per i satelliti Starlink e i nuovi centri dati spaziali.

In questo schema, l’unione dei bilanci permette a Musk di concentrare la liquidità dove serve maggiormente, evitando che una delle due aziende si trovi a corto di risorse mentre costruisce impianti miliardari.

Il rebus geopolitico e le incognite per gli investitori

L’operazione non sarà affatto una passeggiata burocratica e presenta ostacoli enormi che potrebbero far saltare il banco:

Il nodo militare: SpaceX è il principale fornitore strategico della difesa americana con la rete satellitare Starshield, un ruolo che impone rigidissimi controlli di sicurezza nazionale.

SpaceX è il principale fornitore strategico della difesa americana con la rete satellitare Starshield, un ruolo che impone rigidissimi controlli di sicurezza nazionale. La presenza in Cina: Tesla produce oltre la metà dei suoi veicoli negli stabilimenti di Shanghai. Il governo di Washington potrebbe vedere come fumo negli occhi un legame societario diretto tra un fornitore del Pentagono e il mercato cinese.

Tesla produce oltre la metà dei suoi veicoli negli stabilimenti di Shanghai. Il governo di Washington potrebbe vedere come fumo negli occhi un legame societario diretto tra un fornitore del Pentagono e il mercato cinese. La finestra politica: l’urgenza di Musk nasce anche dalla volontà di blindare la fusione prima di eventuali cambi politici alla Casa Bianca, che renderebbero l’operazione impraticabile sotto il profilo dell’antitrust. La situazione deve essere chiusa quanto prima, per far diventare il gruppo talmente grande da non essere attaccabile.

La finanza ama le grandi narrazioni, ma l’economia reale risponde a regole ferree di equilibrio patrimoniale. Se il piano andrà in porto, assisteremo alla nascita di un conglomerato privato con un peso economico e politico senza precedenti nella storia industriale contemporanea.