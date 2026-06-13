Rischio blackout negli USA: l’emergenza elettrica estiva e il conto salato della transizione

Mentre la nazionale di calcio degli Stati Uniti scende in campo contro il Paraguay in California, gran parte del Paese si ritrova intrappolata in una morsa di afa e umidità estrema. L’ondata di calore ha costretto milioni di famiglie a spingere al massimo l’aria condizionata. Il risultato? Le reti elettriche, dal Sud-Est al Nord-Est, sono sotto uno sforzo enorme e si avvicinano al punto di rottura.

It's super humid in the Northeast and Mid-Atlantic, but relief is coming by Saturday! After a brief spike in humidity on Sunday, much more comfortable conditions will arrive early next week. pic.twitter.com/ZN4ilGdMuv — Ben Noll (@BenNollWeather) June 12, 2026

Per evitare che intere città rimangano al buio, giovedì il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (DOE) ha dovuto emettere un raro ordine di emergenza. La direttiva consente alla compagnia Duke Energy di spingere le proprie centrali al massimo della potenza, ignorando temporaneamente i limiti ambientali e sulle emissioni.

Il segretario all’Energia, Chris Wright, non ha usato mezzi termini, definendo “non negoziabile” il mantenimento di un’energia affidabile e incolpando le politiche di riduzione energetica della precedente amministrazione per aver indebolito l’infrastruttura. Al di là delle schermaglie politiche, il problema solleva questioni strutturali profonde. Ma sta davvero per esserci un blackout negli USA? E cosa causa questa emergenza?

⚠️🔥 One day left of the oppressively hot and humid conditions. A few severe storms will be possible again this afternoon and evening, but not everyone will get a storm. It will turn much less humid for Saturday, but high temperatures will remain in the upper 80s to near 90°. pic.twitter.com/pi6sJDUwKp — NWS Mount Holly (@NWS_MountHolly) June 12, 2026

Il salasso economico: prezzi alle stelle

L’incapacità di fornire energia stabile ha un costo economico immediato e brutale. Quando la rete va sotto stress, i prezzi all’ingrosso esplodono. Nel mercato PJM, che gestisce l’elettricità per gran parte della costa orientale, i prezzi sono schizzati oltre i 1.300 dollari per megawattora. Si tratta di cifre astronomiche, che si ripercuoteranno inevitabilmente sulle bollette dei cittadini e sui costi di produzione delle imprese.

Questo è il classico esempio di un mercato in cui l’offerta rigida non riesce a incontrare i picchi di domanda. Senza investimenti statali mirati in infrastrutture stabili per sostenere il sistema, l’economia reale viene penalizzata da costi insostenibili.

Le cause dell’emergenza: una transizione sbilanciata

Il problema strutturale è chiaro: gli Stati Uniti stanno eliminando fonti di energia tradizionali e “sempre disponibili” (come il carbone e il gas) più velocemente di quanto riescano a sostituirle con alternative altrettanto stabili.

Ecco i tre fattori che stanno mettendo in crisi il sistema:

Picchi di Domanda Simultanei: Durante un’ondata di calore, non sono solo le case a richiedere energia. Anche le enormi “fabbriche di dati” (i server farm) lavorano al massimo, assorbendo enormi quantità di elettricità.

Durante un’ondata di calore, non sono solo le case a richiedere energia. Anche le enormi “fabbriche di dati” (i server farm) lavorano al massimo, assorbendo enormi quantità di elettricità. Declino delle Fonti Controllabili: Le fonti tradizionali che garantivano sicurezza sono state ridotte, lasciando la rete vulnerabile quando le previsioni del tempo sbagliano. Il sole e il vento ci sono quando vogliono loro…

Le fonti tradizionali che garantivano sicurezza sono state ridotte, lasciando la rete vulnerabile quando le previsioni del tempo sbagliano. Il sole e il vento ci sono quando vogliono loro… Limiti delle Rinnovabili: I pannelli solari e le pale eoliche sono utili in condizioni ottimali, ma non risolvono il problema quando il sole tramonta e la domanda serale rimane alta. Le batterie, al momento, possono aiutare solo marginalmente e per poche ore.

Il decreto di emergenza per la Duke Energy è una tacita ammissione di colpa: le attuali centrali non possono reggere il carico estivo senza violare i permessi ecologici che erano stati loro imposti.

Fonte Energetica Affidabilità sotto Stress Ruolo nell’Emergenza Attuale Gas e Carbone Alta (programmabile a comando) Sfruttati oltre i limiti di legge per evitare il crollo totale. Nucleare Altissima (carico di base costante) L’unica energia pulita che regge, ma mancano nuovi impianti. Solare / Eolico Bassa (intermittente) Utili di giorno, insufficienti per i picchi serali e notturni.

Il Grande Assente: L’Energia Nucleare

La tecnologia che avrebbe potuto riempire questo vuoto esiste da decenni. Un’infrastruttura nucleare ben pianificata avrebbe garantito gigawatt di potenza sicura, costante e priva di emissioni. Se gli Stati Uniti avessero investito anni fa in nuovi reattori, oggi la rete gestirebbe il calore senza dover chiedere deroghe per inquinare di più.

Invece, per quasi quarant’anni, l’America ha praticamente smesso di costruire centrali nucleari su larga scala. Nonostante l’attuale amministrazione abbia snellito la burocrazia per i permessi, i cantieri restano drammaticamente vuoti.

Sta per esserci un Blackout?

Sì, il rischio di blackout mirati (o a rotazione) è reale e concreto, soprattutto se l’ondata di calore dovesse prolungarsi. Abbiamo già visto i risultati di queste carenze strutturali in Spagna e, recentemente, in Texas con la rete ERCOT.

Finché non si tornerà a investire pesantemente in impianti in grado di generare energia su richiesta, le ondate di calore estive si trasformeranno sempre in emergenze di sicurezza nazionale, costringendo i governi a scegliere tra inquinare di più o spegnere la luce ai propri cittadini.