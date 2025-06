La sfilata per il 250° anniversario delle forze armate statunitensi non ha riservato grossissime sorprese tecniche, se non proprio quella della presentazione del Ripsaw M5, il drone blindato da alta velocità che prefigura una nuova era del combattimento terrestre.

Durante l’evento, tenutosi il 14 giugno 2025 a Washington D.C., questo veicolo da combattimento robotizzato (RCV) ha catturato l’attenzione, mostrandosi in una configurazione da combattimento completa, equipaggiato con la torretta a medio calibro Kongsberg Protector MCT-30. Armato con un cannone automatico Bushmaster da 30mm (upgradabile a 40mm) e una mitragliatrice coassiale da 7,62mm, il Ripsaw M5 ha inviato un messaggio inequivocabile: il futuro della guerra secondo l’esercito americano è dominato da sistemi robotici e senza pilota.

Sviluppato dalla compagnia americana Textron Systems in collaborazione con Howe & Howe e Teledyne FLIR Defense, il Ripsaw M5 è stato ufficialmente selezionato dall’U.S. Army per il suo programma di veicoli da combattimento robotizzati nella categoria delle varianti medie (RCV-M). Questa scelta rappresenta un passo cruciale all’interno della più ampia iniziativa Next Generation Combat Vehicle (NGCV), che mira a rivoluzionare le capacità di combattimento terrestre attraverso l’adozione di tecnologie avanzate senza equipaggio.

Il programma RCV è strutturato in una famiglia di piattaforme (Leggera, Media e Pesante) progettate per supportare le operazioni con equipaggio in diversi ruoli tattici. Concepiti inizialmente come esploratori e scorte, questi sistemi robotici sono destinati a prevenire imboscate, proteggere i fianchi e condurre missioni di ricognizione in ambienti ad alto rischio. Sebbene inizialmente operati da remoto, l’obiettivo a lungo termine è integrare un’intelligenza artificiale avanzata che permetta a un singolo operatore di controllare più veicoli o di consentire ai sistemi di agire con maggiore autonomia.

Il Ripsaw M5 si distingue per il suo mix ottimale di mobilità, potenza di fuoco e modularità. Tecnicamente, è dotato di una propulsione ibrida diesel-elettrica che consente movimenti furtivi e un’accelerazione fulminea su terreni diversi. Con un peso di circa 10,5 tonnellate e una capacità di carico utile di oltre 3.600 kg, può superare i 64 chilometri orari, tenendo il passo con le formazioni da combattimento con equipaggio e riducendo al contempo la sua firma acustica e termica.

Ciò che rende veramente letale il Ripsaw M5 è l’integrazione con la torretta remota Kongsberg MCT-30. Questo sistema, già collaudato in combattimento, è dotato del cannone Bushmaster Mk44 e di sensori di puntamento avanzati che garantiscono operazioni precise di giorno e di notte. La torretta supporta munizioni “airburst” (a scoppio aereo) e può essere potenziata a un calibro di 40 mm, aumentandone la letalità e l’adattabilità.

Progettato con un’architettura aperta, il Ripsaw M5 può integrare rapidamente carichi utili specifici per la missione, come missili anticarro, moduli di guerra elettronica e sistemi di sorveglianza (ISR). Questo “wingman robotico” è pensato per estendere la portata delle forze armate e operare oltre i limiti della resistenza umana, fornendo vantaggi critici in ambienti contesi e permettendo di neutralizzare le minacce senza mettere a rischio diretto la vita dei soldati.

La sua apparizione alla parata non è stata puramente cerimoniale, ma ha segnato un cambiamento tangibile nell’impegno dell’esercito ad abbracciare le capacità di combattimento terrestre senza pilota come componente centrale della guerra futura. In un campo di battaglia sempre più complesso, veicoli come il Ripsaw M5 saranno fondamentali per garantire che l’esercito americano rimanga all’avanguardia,